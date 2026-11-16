Evleri Sarmaşıklar, Kasabayı Çöl Yuttu: Dünyanın 10 Terk Edilmiş Yeri

İspanya'daki Belchite, 1937'deki İç Savaş'ın izlerini taşıyor; yıkılan köy yeniden inşa edilmedi, yanına yeni bir yerleşim kuruldu. Fransa'daki Oradour-sur-Glane ise 1944'te yaşanan acı olayın ardından olduğu gibi bırakıldı ve bugün bir anı alanı olarak korunuyor.

Listenin son durağı Kamboçya'daki Ta Prohm Tapınağı. Angkor kompleksinin içindeki yapıyı ormanın kökleri ve devasa ağaçlar sarmış durumda. Bu görüntü, doğanın insan yapımı en sağlam taş yapıları bile yavaş yavaş nasıl geri alabildiğini gösteriyor.

On yerleşimin her biri farklı bir nedenle, yani ekonomik kriz, doğal afet, sanayi faaliyetinin sona ermesi ya da savaş yüzünden boşaltıldı. Ortak noktaları ise insanın çekildiği yerde doğanın hiç vakit kaybetmeden devreye girmesi.