Evleri Sarmaşıklar, Kasabayı Çöl Yuttu: Dünyanın 10 Terk Edilmiş Yeri
Bir zamanlar insanlarla dolup taşan on yerleşim, bugün doğanın eline geçmiş durumda. Çin'deki balıkçı köyünden Çernobil'in gölgesindeki Pripyat'a, Namibya Çölü'ndeki Kolmanskop'tan Kamboçya'daki Angkor'a uzanan liste, terk edilen yerlerin zamanla nasıl başka bir hayata dönüştüğünü gösteriyor. Evleri sarmaşıklar sarmış, sokakları kum ya da otlar kapatmış.
Balıkçı köyünü yeşil sarmaşıklar, Çernobil'in şehrini ağaçlar sardı
Elmas kasabasını kum, gölün kıyısındaki köyü sular bastı
Savaşın ve zamanın bıraktığı izler: Belchite, Oradour-sur-Glane ve Ta Prohm
İspanya'daki Belchite, 1937'deki İç Savaş'ın izlerini taşıyor; yıkılan köy yeniden inşa edilmedi, yanına yeni bir yerleşim kuruldu. Fransa'daki Oradour-sur-Glane ise 1944'te yaşanan acı olayın ardından olduğu gibi bırakıldı ve bugün bir anı alanı olarak korunuyor.
Listenin son durağı Kamboçya'daki Ta Prohm Tapınağı. Angkor kompleksinin içindeki yapıyı ormanın kökleri ve devasa ağaçlar sarmış durumda. Bu görüntü, doğanın insan yapımı en sağlam taş yapıları bile yavaş yavaş nasıl geri alabildiğini gösteriyor.
On yerleşimin her biri farklı bir nedenle, yani ekonomik kriz, doğal afet, sanayi faaliyetinin sona ermesi ya da savaş yüzünden boşaltıldı. Ortak noktaları ise insanın çekildiği yerde doğanın hiç vakit kaybetmeden devreye girmesi.
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