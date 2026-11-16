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Evleri Sarmaşıklar, Kasabayı Çöl Yuttu: Dünyanın 10 Terk Edilmiş Yeri

Evleri Sarmaşıklar, Kasabayı Çöl Yuttu: Dünyanın 10 Terk Edilmiş Yeri

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Talya Civan
Talya Civan - Yaşam Editörü
16.11.2026 - 16:01
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Bir zamanlar insanlarla dolup taşan on yerleşim, bugün doğanın eline geçmiş durumda. Çin'deki balıkçı köyünden Çernobil'in gölgesindeki Pripyat'a, Namibya Çölü'ndeki Kolmanskop'tan Kamboçya'daki Angkor'a uzanan liste, terk edilen yerlerin zamanla nasıl başka bir hayata dönüştüğünü gösteriyor. Evleri sarmaşıklar sarmış, sokakları kum ya da otlar kapatmış.

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Balıkçı köyünü yeşil sarmaşıklar, Çernobil'in şehrini ağaçlar sardı

Balıkçı köyünü yeşil sarmaşıklar, Çernobil'in şehrini ağaçlar sardı

Çin'in Shengshan Adası'ndaki Houtouwan, bu listenin en çarpıcı örneklerinden biri. Bir zamanlar balıkçıların yaşadığı köyün taş evlerini bugün baştan aşağı yeşil sarmaşıklar kaplıyor; dar sokaklar bitki örtüsünün altında neredeyse görünmez hale gelmiş durumda.

Ukrayna'daki Pripyat'ın hikâyesi ise bambaşka. Şehir, 1986'daki Çernobil Nükleer Santrali kazasının ardından boşaltıldı ve aradan geçen onlarca yılda binaların arasından ağaçlar yükseldi. Japonya'da Nagasaki açıklarındaki Haşima Adası da 1974'te maden ocağı kapatılınca terk edildi. Bugün ada, geriye kalan beton yapılarıyla bir sanayi çağının sessiz tanığı gibi duruyor.

Elmas kasabasını kum, gölün kıyısındaki köyü sular bastı

Elmas kasabasını kum, gölün kıyısındaki köyü sular bastı

Namibya Çölü'nün ortasındaki Kolmanskop, 1900'lerin başında elmas madenciliğiyle yükselen bir yerleşimdi. 1950'li yıllarda terk edilen kasabanın evlerini bugün çöl kumu dolduruyor; kapılardan içeri sızan kum, odaların içinde tepecikler oluşturuyor.

İtalya'nın güneyindeki Craco ise heyelan riski yüzünden boşaltılan bir tepe köyü. Taş yapılar yerinde duruyor ama içlerinde yaşayan kimse yok. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Bodie, altın madenciliği döneminden kalan, zamanın içinde donup kalmış bir kasaba olarak biliniyor. Arjantin'deki Villa Epecuén'in kaderini ise sular belirledi: 1985'teki sel köyü sular altında bıraktı ve yıllar sonra çekilen suyun ardından geriye hayalet bir manzara kaldı.

Savaşın ve zamanın bıraktığı izler: Belchite, Oradour-sur-Glane ve Ta Prohm

İspanya'daki Belchite, 1937'deki İç Savaş'ın izlerini taşıyor; yıkılan köy yeniden inşa edilmedi, yanına yeni bir yerleşim kuruldu. Fransa'daki Oradour-sur-Glane ise 1944'te yaşanan acı olayın ardından olduğu gibi bırakıldı ve bugün bir anı alanı olarak korunuyor.

Listenin son durağı Kamboçya'daki Ta Prohm Tapınağı. Angkor kompleksinin içindeki yapıyı ormanın kökleri ve devasa ağaçlar sarmış durumda. Bu görüntü, doğanın insan yapımı en sağlam taş yapıları bile yavaş yavaş nasıl geri alabildiğini gösteriyor.

On yerleşimin her biri farklı bir nedenle, yani ekonomik kriz, doğal afet, sanayi faaliyetinin sona ermesi ya da savaş yüzünden boşaltıldı. Ortak noktaları ise insanın çekildiği yerde doğanın hiç vakit kaybetmeden devreye girmesi.

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Talya Civan
Talya Civan
Yaşam Editörü
Kaleme alma ve yenilikleri keşfetme tutkumu buraya yansıtıyorum. Yaşam, günlük hayata dair püf noktaları burada kaleme alıyorum
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