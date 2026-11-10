Ormanda Terk Edilmiş Bir Kasa Buldular: İçinden Servet Çıktı
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Kasa, kasabadaki merkez itfaiye istasyonunun arkasındaki ormanlık alanda bulunmuştu.
Eyalet yasasına göre, sahibi çıkmayan paranın bir hayır amacı için kullanılması gerekiyordu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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