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Ormanda Terk Edilmiş Bir Kasa Buldular: İçinden Servet Çıktı

Ormanda Terk Edilmiş Bir Kasa Buldular: İçinden Servet Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.11.2026 - 20:35
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ABD'nin Maine eyaletindeki Falmouth kasabasında, dört yıl önce ormanda terk edilmiş bir kasanın içinden çıkan para, kış aylarında ailelerin ısınma giderlerine harcanacak. Belediye meclisi, bu parayla yaklaşık 55 bin dolarlık bir ısınma yardımı fonu oluşturulmasını onayladı.

İşte detaylar...

Kaynak

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Kasa, kasabadaki merkez itfaiye istasyonunun arkasındaki ormanlık alanda bulunmuştu.

Kasa, kasabadaki merkez itfaiye istasyonunun arkasındaki ormanlık alanda bulunmuştu.

Terk edilmiş kasanın içinden çıkan paranın sahibi, aradan geçen dört yılda ortaya çıkmadı. Para kimse tarafından talep edilmeyince ne yapılacağı belediyenin gündemine geldi.

Eyalet yasasına göre, sahibi çıkmayan paranın bir hayır amacı için kullanılması gerekiyordu.

Eyalet yasasına göre, sahibi çıkmayan paranın bir hayır amacı için kullanılması gerekiyordu.

Belediye meclisi, parayı kasabada yaşayan ailelerin kış aylarında ısınma faturalarını ödemesine yardım edecek bir fona ayırdı. Yetkililer, dağıtım başladığında paranın yalnızca ısınma yardımı için harcanmasını sağlayacaklarını açıkladı.

Falmouth Belediye Meclisi Başkanı Bryce Hach, kışın yaklaştığı ve yakıt fiyatlarının yüksek olduğu bir dönemde bu buluntunun 'büyük bir talihe' dönüştüğünü söyledi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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