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Tuvaleti Temizlerken Milyoner Oldu: Borudan Çıkan 100 Bin Doları Teslim Eden Temizlikçiye 81 Bin Dolar Verildi

Tuvaleti Temizlerken Milyoner Oldu: Borudan Çıkan 100 Bin Doları Teslim Eden Temizlikçiye 81 Bin Dolar Verildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.10.2026 - 11:26
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Avustralya'nın Melbourne kentinde Channel Nine binasının tuvaletini temizleyen Chamindu Amarsinghe, hijyen kutusunda ve lavabo borularında 100 binden fazla Avustralya doları buldu. Parayı kendine ayırmak yerine yetkililere teslim eden temizlikçiye, sahibi çıkmayınca mahkeme 81 bin 597 doları yasalar gereği ona verdi. Yaklaşık 19 bin 500 dolar ise devlet hazinesine gitti.

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Zemin kattaki tuvaleti temizleyen Amarsinghe, kutudan taşan 50 ve 100 dolarlık banknotları görünce önce şaka yapıldığını sandı.

Zemin kattaki tuvaleti temizleyen Amarsinghe, kutudan taşan 50 ve 100 dolarlık banknotları görünce önce şaka yapıldığını sandı.

Olay, Melbourne'ün Docklands bölgesindeki Channel Nine binasında yaşandı. Binada temizlik görevlisi olarak çalışan öğrenci Chamindu Amarsinghe, zemin kattaki engelli tuvaletinin hijyen kutusunda tomar tomar 50 ve 100 dolarlık banknotlar buldu.

Amarsinghe o anı şöyle anlattı: 'Sayamayacağım kadar çoktu, birinin bana şaka yaptığını düşündüm.' Parayı alıp götürmeyi düşünmediğini de şu sözlerle ifade etti: 'Bu benim param değil, götüremem.' Amarsinghe hemen amirini aradı, amiri de polisi bilgilendirdi.

Tesisatçı borulara girince ortaya çıkan para yığını, toplam tutarı 100 bin doların da üzerine çıkardı.

Tesisatçı borulara girince ortaya çıkan para yığını, toplam tutarı 100 bin doların da üzerine çıkardı.

Polis yetkilileri kutudaki paraya ek olarak tuvalet borularının içinde de banknot buldu. Tesisatçılar sökülen borulardan yaklaşık 1.200 dolar daha çıkardı. Bina çevresindeki güvenlik kameraları, iki çantayla içeri giren bir kişinin yaklaşık beş saat boyunca aynı tuvalette kaldığını gösterdi.

Sidney'de yaşayan bir şüpheli, yasa dışı gelir elde ettiği şüphesiyle ifade verdi. Ancak delil yetersizliği nedeniyle hakkındaki suçlamalar düşürüldü. Paranın kaynağı ve neden bir televizyon binasının tuvaletine bırakıldığı bugüne kadar aydınlatılamadı.

Üç yıl boyunca sahibi çıkmayan paranın 81 bin 597 dolarlık kısmı "dürüstlüğü ödüllendirilmesi gereken" temizlikçiye bırakıldı.

Üç yıl boyunca sahibi çıkmayan paranın 81 bin 597 dolarlık kısmı "dürüstlüğü ödüllendirilmesi gereken" temizlikçiye bırakıldı.

Üç yıl süren araştırmaya rağmen paraya sahip çıkan olmadı. Yargıç Michael Smith, Amarsinghe'nin parayı bildirmesindeki dürüstlüğü överek 'Böyle bir dürüstlüğün ödüllendirilmemesi için hiçbir neden yok' dedi. Kararın ardından 81 bin 597 dolar temizlikçiye, kalan yaklaşık 19 bin 500 dolar devlete verildi.

Amarsinghe, parayı Yeni Zelanda'daki eğitimi için kullanacağını, bir bölümünü de engellilere destek veren kuruluşlara ve bir Budist tapınağına bağışlayacağını söyledi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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