Tuvaleti Temizlerken Milyoner Oldu: Borudan Çıkan 100 Bin Doları Teslim Eden Temizlikçiye 81 Bin Dolar Verildi

Polis yetkilileri kutudaki paraya ek olarak tuvalet borularının içinde de banknot buldu. Tesisatçılar sökülen borulardan yaklaşık 1.200 dolar daha çıkardı. Bina çevresindeki güvenlik kameraları, iki çantayla içeri giren bir kişinin yaklaşık beş saat boyunca aynı tuvalette kaldığını gösterdi.

Sidney'de yaşayan bir şüpheli, yasa dışı gelir elde ettiği şüphesiyle ifade verdi. Ancak delil yetersizliği nedeniyle hakkındaki suçlamalar düşürüldü. Paranın kaynağı ve neden bir televizyon binasının tuvaletine bırakıldığı bugüne kadar aydınlatılamadı.