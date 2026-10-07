Tuvaleti Temizlerken Milyoner Oldu: Borudan Çıkan 100 Bin Doları Teslim Eden Temizlikçiye 81 Bin Dolar Verildi
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Avustralya'nın Melbourne kentinde Channel Nine binasının tuvaletini temizleyen Chamindu Amarsinghe, hijyen kutusunda ve lavabo borularında 100 binden fazla Avustralya doları buldu. Parayı kendine ayırmak yerine yetkililere teslim eden temizlikçiye, sahibi çıkmayınca mahkeme 81 bin 597 doları yasalar gereği ona verdi. Yaklaşık 19 bin 500 dolar ise devlet hazinesine gitti.
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Zemin kattaki tuvaleti temizleyen Amarsinghe, kutudan taşan 50 ve 100 dolarlık banknotları görünce önce şaka yapıldığını sandı.
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Tesisatçı borulara girince ortaya çıkan para yığını, toplam tutarı 100 bin doların da üzerine çıkardı.
Üç yıl boyunca sahibi çıkmayan paranın 81 bin 597 dolarlık kısmı "dürüstlüğü ödüllendirilmesi gereken" temizlikçiye bırakıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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