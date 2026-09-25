Çölün Ortasında Bulduğu Taş Servet Kazandırdı: Milyon Dolarlık Mars Taşı Çıktı

Nijer’in Agadez bölgesinde yer alan Kefkaf çöl alanında bir göktaşı avcısı tarafından tespit edilen 24,67 kilogramlık kaya parçası, bilimsel analizlerin ardından Mars kaynaklı olarak tescillendi. NWA 16788 kodu verilen bu benzersiz göktaşı, Kızıl Gezegen’deki devasa bir meteor çarpışması sonucu uzaya savrularak yeryüzüne ulaşmadan önce yaklaşık 140 milyon mil katetti. Dış yüzeyindeki kızılımsı erime kabuğuyla dikkat çeken yapının mineral dokusu ve bünyesinde hapsettiği gaz bileşenleri, NASA’nın 1970’li yıllarda Viking uzay araçlarıyla Mars atmosferinde gerçekleştirdiği tarihi ölçümlerle birebir eşleşme gösterdi. Bilimsel literatürde 'olivin mikrogabroik şergottit' sınıfına dahil edilen taş, yeryüzünde bugüne kadar tespiti yapılmış olan tüm Mars göktaşı kütlesinin yaklaşık yüzde 7’lik kısmını tek başına temsil ediyor.