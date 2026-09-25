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Çölün Ortasında Bulduğu Taş Servet Kazandırdı: Milyon Dolarlık Mars Taşı Çıktı

Çölün Ortasında Bulduğu Taş Servet Kazandırdı: Milyon Dolarlık Mars Taşı Çıktı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 12:59
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Sahra Çölü’nde keşfedilen ve Mars’tan Dünya’ya uzanan büyüleyici bir yolculuğun simgesi haline gelen devasa göktaşı, açık artırmada rekor fiyata alıcı bulurken, Nijer makamları taşın ülke dışına çıkarılmasıyla ilgili hukuki süreç başlattı.

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Kaynak: https://www.sothebys.com/en/buy/aucti...
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Kızıl Gezegen’den Süzülen Dev Kütle Bilim İnsanlarını Heyecanlandırdı

Kızıl Gezegen’den Süzülen Dev Kütle Bilim İnsanlarını Heyecanlandırdı

Nijer’in Agadez bölgesinde yer alan Kefkaf çöl alanında bir göktaşı avcısı tarafından tespit edilen 24,67 kilogramlık kaya parçası, bilimsel analizlerin ardından Mars kaynaklı olarak tescillendi. NWA 16788 kodu verilen bu benzersiz göktaşı, Kızıl Gezegen’deki devasa bir meteor çarpışması sonucu uzaya savrularak yeryüzüne ulaşmadan önce yaklaşık 140 milyon mil katetti. Dış yüzeyindeki kızılımsı erime kabuğuyla dikkat çeken yapının mineral dokusu ve bünyesinde hapsettiği gaz bileşenleri, NASA’nın 1970’li yıllarda Viking uzay araçlarıyla Mars atmosferinde gerçekleştirdiği tarihi ölçümlerle birebir eşleşme gösterdi. Bilimsel literatürde 'olivin mikrogabroik şergottit' sınıfına dahil edilen taş, yeryüzünde bugüne kadar tespiti yapılmış olan tüm Mars göktaşı kütlesinin yaklaşık yüzde 7’lik kısmını tek başına temsil ediyor.

New York Müzayedesinde Rekor Fiyatla El Değiştirdi

New York Müzayedesinde Rekor Fiyatla El Değiştirdi

İtalya Uzay Ajansı’nda belirli bir süre sergilenerek bilim meraklılarının ilgisine sunulan nadide parça, daha sonra New York’taki ünlü Sotheby’s Müzayede Evi bünyesinde düzenlenen açık artırmada podyuma çıktı. Koleksiyoncuların yoğun ilgi gösterdiği açık artırmada 4,3 milyon dolarlık çekiç fiyatına ulaşan eser, komisyon oranları ve ilave vergilerin eklenmesiyle birlikte toplamda 5,3 milyon dolara (güncel kurla yaklaşık 259 milyon Türk Lirası) alıcı buldu. Gerçekleşen bu devasa bedelli satış, NWA 16788 isimli meteoriti uluslararası açık artırma tarihinde satışı yapılan en pahalı göktaşı unvanına kavuşturdu.

Yasadışı İhracat Şüphesi Afrika’da Resmi Soruşturma Başlattı

Yasadışı İhracat Şüphesi Afrika’da Resmi Soruşturma Başlattı

Rekor kıran satış haberinin küresel basında geniş yer bulmasının hemen ardından, göktaşının çıkarıldığı Nijer hükümeti hareket geçti. Yetkililer, böylesine devasa ve bilimsel değeri yüksek bir doğa mirasının ülke sınırları dışına hangi kanallar ve yöntemlerle çıkarıldığını netleştirmek amacıyla geniş çaplı bir soruşturma yürütmeye başladı. Gizemli alıcının kimliği açıklanmazken, uzmanlar doğa kaynaklarının ve meteoritlerin uluslararası dolaşımındaki hukuki boşluklara dikkat çekiyor. Soruşturmanın seyri, Afrika ülkelerinin yer altı ile gök kaynakları üzerindeki mülkiyet haklarını yeniden tartışmaya açtı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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