Çölün Ortasında Bulduğu Taş Servet Kazandırdı: Milyon Dolarlık Mars Taşı Çıktı
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Sahra Çölü’nde keşfedilen ve Mars’tan Dünya’ya uzanan büyüleyici bir yolculuğun simgesi haline gelen devasa göktaşı, açık artırmada rekor fiyata alıcı bulurken, Nijer makamları taşın ülke dışına çıkarılmasıyla ilgili hukuki süreç başlattı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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