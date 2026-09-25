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Türk Kahve Markası EspressoLab Satılıyor: Abu Dabili Mair Group Şirketin Yüzde 70'ini Alıyor

Türk Kahve Markası EspressoLab Satılıyor: Abu Dabili Mair Group Şirketin Yüzde 70'ini Alıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.09.2026 - 13:23
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Türkiye'nin en hızlı büyüyen kahve zincirlerinden EspressoLab'ın çoğunluk hissesi el değiştiriyor. Abu Dabi Borsası'nda işlem gören Mair Group, markanın sahibi Eslab Kahve Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yüzde 70'ini satın almak için anlaşma imzaladı. Kalan yüzde 30'luk pay kurucu Kocadağ ailesinde kalacak.

[Kaynak: Kerim Ülker / Patronlar Dünyası]

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Anlaşma 23 Eylül'de Abu Dabi Borsası'na yapılan resmî açıklamayla duyuruldu, ancak satış bedeli gizli tutuldu.

Anlaşma 23 Eylül'de Abu Dabi Borsası'na yapılan resmî açıklamayla duyuruldu, ancak satış bedeli gizli tutuldu.

Borsada MAIR koduyla işlem gören Mair Group, Eslab'ın çıkarılmış sermayesinin yüzde 70'i için hisse satın alma sözleşmesi imzaladığını 23 Eylül 2026'da Abu Dabi Borsası'na (ADX) bildirdi. Açıklamada satış bedeline ya da diğer finansal şartlara dair tek bir rakam yer almadı.

Kurucular ve mevcut ortaklar yüzde 30'luk paylarıyla şirkette kalmaya devam edecek. Edinilen bilgiye göre Kocadağ ailesi, markanın 'yeni büyüme dönemine' destek vermeyi sürdürecek.

Satışın tamamlanması için ise ilgili ülkelerdeki düzenleyici kurumların onayı başta olmak üzere olağan kapanış koşullarının yerine gelmesi gerekiyor.

Mair Group'un başında AD Ports Group'un da CEO'su olan Kaptan Mohamed Juma Al Shamisi bulunuyor.

Mair Group'un başında AD Ports Group'un da CEO'su olan Kaptan Mohamed Juma Al Shamisi bulunuyor.

Mair Group Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Mohamed Juma Al Shamisi, Abu Dabi'nin liman devi AD Ports Group'un genel müdürü ve grup CEO'su olarak da görev yapıyor. Al Shamisi ayrıca Etihad Airways ve Abu Dhabi Airports'un yönetim kurullarında yer alıyor.

Grup; ADCOOP mağaza ağı, SPAR süpermarketleri ve 70'ten fazla alışveriş merkezini yöneten Makani Real Estate ile gıda perakendesi ve ticari gayrimenkulde faaliyet gösteriyor. Hisseleri Aralık 2024'te Abu Dabi Borsası'nda işlem görmeye başladı.

EspressoLab, şirketin halka arzdan bu yana yaptığı ilk yurt dışı satın alma olduğu kadar ilk kahve zinciri yatırımı olarak da kayıtlara geçiyor. Al Shamisi'nin yönettiği AD Ports Group, 2025'te İzmir Alsancak Limanı'nın işletme hakları için Türkiye ile görüşmüş, ancak o anlaşma hayata geçmemişti.

EspressoLab'ın hikâyesi 2014'te İstanbul Bilgi Üniversitesi'ndeki tek bir kahve dükkânıyla başladı.

EspressoLab'ın hikâyesi 2014'te İstanbul Bilgi Üniversitesi'ndeki tek bir kahve dükkânıyla başladı.

Markanın kurucusu Esat Kocadağ, 150 yıllık bir gıda geleneğinden gelen ve Emirgan Sütiş markasıyla tanınan Kocadağ ailesinin üçüncü kuşak temsilcisi. Forbes Türkiye'nin aktardığına göre Esat Kocadağ şirketi kardeşi Emre ve amcası Arif Kocadağ ile eşit ortaklıkla yönetiyor.

EspressoLab, üçüncü dalga kahve akımının Türkiye'deki öncü temsilcilerinden biri olarak konumlandı. Zincir Etiyopya, Kolombiya, Brezilya, Ruanda, Endonezya, Guatemala ve Kenya gibi ülkelerden çekirdek tedarik ediyor; içeceklerde kullanılan süt ise Kırklareli Vize'deki 50 hektarlık aile çiftliğinden geliyor.

Markanın vitrini ise 2022'de Merter'de açılan ve Avrupa'nın en büyük kahve deneyim merkezi olarak tanıtılan Roastery oldu.

Markanın vitrini ise 2022'de Merter'de açılan ve Avrupa'nın en büyük kahve deneyim merkezi olarak tanıtılan Roastery oldu.

11 Eylül 2022'de kapılarını açan EspressoLab Roastery, eski bir karton fabrikasından dönüştürülen 6 bin metrekarelik bir alana kuruldu. Yedi binadan oluşan kompleks; kavurma tesisi, iki kahve dükkânı, kokteyl barı, fırın, atölye, konferans salonu, mini sera ve konteyner çalışma alanlarını bir araya getiriyor.

'Yaklaşık bir buçuk yıl araştırma yaptık. 50 milyon lira yatırım yaptık ve sonunda başarıyla açtık' diyen Esat Kocadağ, burayı Avrupa'nın en büyük kahve dükkânı olarak tanımlamıştı.

Tesis günlük 11 binden fazla ziyaretçi ağırlıyor. Kahveler burada kavrulup hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki mağazalara gönderiliyor.

Büyüme hızı sektörde dikkat çekiyordu: 2023'te her üç günde bir yeni mağaza açılıyordu.

Büyüme hızı sektörde dikkat çekiyordu: 2023'te her üç günde bir yeni mağaza açılıyordu.

Forbes Türkiye'nin 2023 verilerine göre EspressoLab o dönem 11 ülkede 245 noktada hizmet veriyor, günde 300 bin kişiyi ağırlıyordu. Zincirin 2023 cirosu 91 milyon dolara ulaşmıştı.

Şirkete her ay 400-450 franchise başvurusu geliyor, bunların yalnızca yüzde 2'si kabul ediliyordu. Esat Kocadağ o dönem hedefini de açıkça ortaya koymuştu: 'Beş yıl içinde, belki üç yılda 1.000 mağazaya ulaşmayı planlıyoruz.'

Kocadağ'ın bir diğer iddiası ise Türkiye'de 707 mağazası bulunan Starbucks'ı beş yıl içinde geride bırakmaktı.

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Bugün 21 ülkede 400'den fazla mağazası olan zincir, bundan sonra Körfez sermayesiyle büyüyecek.

Bugün 21 ülkede 400'den fazla mağazası olan zincir, bundan sonra Körfez sermayesiyle büyüyecek.

Ağustos 2026 itibarıyla EspressoLab'ın 21 ülkede 400'ü aşan mağazası bulunuyor. Bunların 310'dan fazlası Türkiye'de, 50'yi aşkın şehirde faaliyet gösteriyor. Yurt dışında Almanya, Portekiz, Mısır, Katar, Ürdün, Fas, Güney Afrika, BAE, Kıbrıs ve Irak gibi pazarlarda yer alan zincir, Fas'ta Akwa Group ile 100 yeni mağaza için ortaklık kurmuştu.

İş modeli ağırlıklı olarak franchise üzerine kurulu. Kahve tedariki, kavurma, ürün tedariki ve perakende kanalları da bu yapının parçası.

Düzenleyici onayların ardından satışın tamamlanması bekleniyor. Böylece Türkiye'nin yerli kahve zinciri, BAE merkezli bir grubun çatısı altında yeni pazarlara açılacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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