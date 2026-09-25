Türk Kahve Markası EspressoLab Satılıyor: Abu Dabili Mair Group Şirketin Yüzde 70'ini Alıyor

Mair Group Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Mohamed Juma Al Shamisi, Abu Dabi'nin liman devi AD Ports Group'un genel müdürü ve grup CEO'su olarak da görev yapıyor. Al Shamisi ayrıca Etihad Airways ve Abu Dhabi Airports'un yönetim kurullarında yer alıyor.

Grup; ADCOOP mağaza ağı, SPAR süpermarketleri ve 70'ten fazla alışveriş merkezini yöneten Makani Real Estate ile gıda perakendesi ve ticari gayrimenkulde faaliyet gösteriyor. Hisseleri Aralık 2024'te Abu Dabi Borsası'nda işlem görmeye başladı.

EspressoLab, şirketin halka arzdan bu yana yaptığı ilk yurt dışı satın alma olduğu kadar ilk kahve zinciri yatırımı olarak da kayıtlara geçiyor. Al Shamisi'nin yönettiği AD Ports Group, 2025'te İzmir Alsancak Limanı'nın işletme hakları için Türkiye ile görüşmüş, ancak o anlaşma hayata geçmemişti.