Türk Kahve Markası EspressoLab Satılıyor: Abu Dabili Mair Group Şirketin Yüzde 70'ini Alıyor
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Türkiye'nin en hızlı büyüyen kahve zincirlerinden EspressoLab'ın çoğunluk hissesi el değiştiriyor. Abu Dabi Borsası'nda işlem gören Mair Group, markanın sahibi Eslab Kahve Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yüzde 70'ini satın almak için anlaşma imzaladı. Kalan yüzde 30'luk pay kurucu Kocadağ ailesinde kalacak.
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Anlaşma 23 Eylül'de Abu Dabi Borsası'na yapılan resmî açıklamayla duyuruldu, ancak satış bedeli gizli tutuldu.
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Mair Group'un başında AD Ports Group'un da CEO'su olan Kaptan Mohamed Juma Al Shamisi bulunuyor.
EspressoLab'ın hikâyesi 2014'te İstanbul Bilgi Üniversitesi'ndeki tek bir kahve dükkânıyla başladı.
Markanın vitrini ise 2022'de Merter'de açılan ve Avrupa'nın en büyük kahve deneyim merkezi olarak tanıtılan Roastery oldu.
Büyüme hızı sektörde dikkat çekiyordu: 2023'te her üç günde bir yeni mağaza açılıyordu.
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Bugün 21 ülkede 400'den fazla mağazası olan zincir, bundan sonra Körfez sermayesiyle büyüyecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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