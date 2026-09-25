Haritadan Siliniyorlar: Deniz Seviyesinin Yükseldiği 5 Ülke Tahliye Ediliyor

Ortalama yüksekliği deniz seviyesinin yalnızca iki metre üzerinde kalan Tuvalu, nüfusunu kademeli biçimde tahliye etmek amacıyla uluslararası boyutta resmi bir adım attı. Avustralya ile imzalanan 'Falepili Anlaşması' çerçevesinde ülke vatandaşlarına Avustralya’da daimi ikamet, eğitim ve çalışma hakları sunuldu. Benzer bir varlık mücadelesi yürüten Kiribati ise tatlı su kaynaklarının tuzlanması ve kıyı şeritlerinin yok olması nedeniyle kitlesel bir göçe hazırlanıyor. Kiribati yönetimi, gelecekteki olası yerleşim ihtiyacını karşılamak ve gıda güvenliğini teminat altına almak maksadıyla Fiji adalarından yaklaşık 20 kilometrekarelik geniş bir arazi satın aldı.