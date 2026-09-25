Haritadan Siliniyorlar: Deniz Seviyesinin Yükseldiği 5 Ülke Tahliye Ediliyor
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Kaynak: https://www.tnnthailand.com/en/earth/...
Küresel ısınmanın etkisiyle hızla yükselen okyanus suları, alçak rakımlı ada ülkelerinin coğrafi ve hukuki varlığını ciddi biçimde riske atıyor. Pasifik ve Hint Okyanuslarında yer alan beş devlet, vatandaşlarının geleceğini korumak adına tahliye planlarından toprak alımlarına ve yapay ada projelerine kadar olağanüstü önlemleri hayata geçiriyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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