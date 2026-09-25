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Haritadan Siliniyorlar: Deniz Seviyesinin Yükseldiği 5 Ülke Tahliye Ediliyor

Haritadan Siliniyorlar: Deniz Seviyesinin Yükseldiği 5 Ülke Tahliye Ediliyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 13:47
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Küresel ısınmanın etkisiyle hızla yükselen okyanus suları, alçak rakımlı ada ülkelerinin coğrafi ve hukuki varlığını ciddi biçimde riske atıyor. Pasifik ve Hint Okyanuslarında yer alan beş devlet, vatandaşlarının geleceğini korumak adına tahliye planlarından toprak alımlarına ve yapay ada projelerine kadar olağanüstü önlemleri hayata geçiriyor.

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Kaynak: https://www.tnnthailand.com/en/earth/...
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Tuvalu Halkı Avustralya Sınırları İçerisine Kademeli Olarak Taşınmaya Başladı

Tuvalu Halkı Avustralya Sınırları İçerisine Kademeli Olarak Taşınmaya Başladı

Ortalama yüksekliği deniz seviyesinin yalnızca iki metre üzerinde kalan Tuvalu, nüfusunu kademeli biçimde tahliye etmek amacıyla uluslararası boyutta resmi bir adım attı. Avustralya ile imzalanan 'Falepili Anlaşması' çerçevesinde ülke vatandaşlarına Avustralya’da daimi ikamet, eğitim ve çalışma hakları sunuldu. Benzer bir varlık mücadelesi yürüten Kiribati ise tatlı su kaynaklarının tuzlanması ve kıyı şeritlerinin yok olması nedeniyle kitlesel bir göçe hazırlanıyor. Kiribati yönetimi, gelecekteki olası yerleşim ihtiyacını karşılamak ve gıda güvenliğini teminat altına almak maksadıyla Fiji adalarından yaklaşık 20 kilometrekarelik geniş bir arazi satın aldı.

Marshall Adaları Vatandaşları ABD Sınırlarına Yerleşirken Maldivler Mühendislik Çözümlerine Odaklandı

Marshall Adaları Vatandaşları ABD Sınırlarına Yerleşirken Maldivler Mühendislik Çözümlerine Odaklandı

Ortalama rakımı kritik sınırın altında bulunan Marshall Adaları’nda kıyı alanlarının tahrip olması üzerine halkın bir bölümü Amerika Birleşik Devletleri’ne yöneldi. ABD ile yürürlükte olan 'Serbest İttifak Anlaşması' sayesinde ülke sakinleri vize muafiyetinden yararlanarak kademeli olarak Amerikan topraklarına yerleşti. Buna karşılık Maldivler okyanusun yükselişine karşı çareyi yapay adalar inşa etmekte buldu. Yerleşimcileri daha güvenli bölgelere toplamak amacıyla deniz seviyesinin üstünde tasarlanan 'Hulhumale' adası tamamlanırken, olası bir kitlesel tahliye durumunda başka ülkelerden toprak satın alabilmek adına ulusal bir fon üzerinden mali kaynak toplanmaya devam ediyor.

Vanuatu Yönetimi Kıyı Bölgesindeki Köyleri Ada İçindeki Yüksek Alanlara Taşıyor

Vanuatu Yönetimi Kıyı Bölgesindeki Köyleri Ada İçindeki Yüksek Alanlara Taşıyor

Sıklaşan tayfunlar ve yükselen su seviyesiyle mücadele eden Pasifik ülkesi Vanuatu, ada genelinde kapsamlı bir iç yerleşim programını yürürlüğe koydu. Kıyı kesimlerinde tehlike altında bulunan köyler adım adım ada içlerindeki yüksek noktalara aktarılıyor. Okyanusun ortasında yer alan bu beş ada ülkesi, iklim krizinin getirdiği yıkıcı sonuçları doğrudan yaşarken uluslararası toplumun ve bilim dünyasının dikkatle takip ettiği benzersiz bir var olma mücadelesi veriyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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