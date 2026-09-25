28 Kilometrelik Dev Yarıkların Altında Bambaşka Bir Dünya Keşfedildi
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Kaynak: https://www.nature.com/articles/s4324...
Avustralya'nın güneyinde yer alan ve yüzeyden bakıldığında kurak bir düzlükten ibaret görünen Nullarbor Ovası'nda, kilometrelerce uzanan sığ yarıkların altında devasa mağara sistemlerinin varlığı gün yüzüne çıkarıldı. Yapılan araştırmalar, ilk bakışta eski nehir yataklarını andıran bu yüzey oluşumlarının, yerin 150 metre altındaki devasa mağara tavanlarının zamanla çökmesi sonucu meydana geldiğini kanıtlıyor.
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Uzun Süre Nehir Yatağı Sanılan Yarıkların Farklı Bir Jeolojik Süreçle Oluştuğu Belirlendi
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Milyonlarca Yıllık Çözünme ve Çökme Süreci Yüzeyde Sığ İzler Bıraktı
Kaya Katmanlarındaki İncelemeler Yer Altındaki Hareketliliğin Halen Devam Ettiğini Gösteriyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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