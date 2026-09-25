28 Kilometrelik Dev Yarıkların Altında Bambaşka Bir Dünya Keşfedildi

Güney ile Batı Avustralya sınırları arasında uzanan ve dünyanın en büyük kireçtaşı alanlarından biri kabul edilen bölgede; Abrakurrie, Wombat, Koonalda, Yangoonabie ve Yalata isimli beş dev çöküntü sistemi mercek altına alındı. Derinlikleri genellikle 9 metrenin altında kalırken uzunlukları 28 kilometreye kadar ulaşan bu yarıklar, akarsuların izlediği doğal yan kollara sahip olmamaları ve aniden kesilmeleri sebebiyle bilim insanlarının dikkatini çekti. Bölgede gerçekleştirilen elektriksel ve sismik ölçümler, yüzeyin altındaki sağlam kireçtaşı kütlesi yerine kırılmış kayalara, çökmüş malzemelere ve derin boşluklara işaret etti.