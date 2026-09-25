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28 Kilometrelik Dev Yarıkların Altında Bambaşka Bir Dünya Keşfedildi

28 Kilometrelik Dev Yarıkların Altında Bambaşka Bir Dünya Keşfedildi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 12:29
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Avustralya'nın güneyinde yer alan ve yüzeyden bakıldığında kurak bir düzlükten ibaret görünen Nullarbor Ovası'nda, kilometrelerce uzanan sığ yarıkların altında devasa mağara sistemlerinin varlığı gün yüzüne çıkarıldı. Yapılan araştırmalar, ilk bakışta eski nehir yataklarını andıran bu yüzey oluşumlarının, yerin 150 metre altındaki devasa mağara tavanlarının zamanla çökmesi sonucu meydana geldiğini kanıtlıyor.

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Kaynak

Kaynak: https://www.nature.com/articles/s4324...
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Uzun Süre Nehir Yatağı Sanılan Yarıkların Farklı Bir Jeolojik Süreçle Oluştuğu Belirlendi

Uzun Süre Nehir Yatağı Sanılan Yarıkların Farklı Bir Jeolojik Süreçle Oluştuğu Belirlendi

Güney ile Batı Avustralya sınırları arasında uzanan ve dünyanın en büyük kireçtaşı alanlarından biri kabul edilen bölgede; Abrakurrie, Wombat, Koonalda, Yangoonabie ve Yalata isimli beş dev çöküntü sistemi mercek altına alındı. Derinlikleri genellikle 9 metrenin altında kalırken uzunlukları 28 kilometreye kadar ulaşan bu yarıklar, akarsuların izlediği doğal yan kollara sahip olmamaları ve aniden kesilmeleri sebebiyle bilim insanlarının dikkatini çekti. Bölgede gerçekleştirilen elektriksel ve sismik ölçümler, yüzeyin altındaki sağlam kireçtaşı kütlesi yerine kırılmış kayalara, çökmüş malzemelere ve derin boşluklara işaret etti.

Milyonlarca Yıllık Çözünme ve Çökme Süreci Yüzeyde Sığ İzler Bıraktı

Milyonlarca Yıllık Çözünme ve Çökme Süreci Yüzeyde Sığ İzler Bıraktı

Jeolojik geçmişte bölgenin bol yağış aldığı dönemlerde yer altı sularının kireçtaşını eritmesiyle oluşan dev mağaralar, iklimin kuraklaşması ve su seviyesinin çekilmesiyle mukavemetini kaybetti. Mağara tavanlarından kopan kütlelerin aşağı düşmesi, zamanla yukarıya doğru ilerleyen kademeli bir çökme zincirini tetikledi. Altlarında 100 metreyi aşan boşluklar yer almasına rağmen, yüzeyde yalnızca birkaç metrelik sığ çukurluklar şeklinde beliren bu yapılar, yer altındaki devasa oluşumların sinsi birer göstergesi haline geldi.

Kaya Katmanlarındaki İncelemeler Yer Altındaki Hareketliliğin Halen Devam Ettiğini Gösteriyor

Kaya Katmanlarındaki İncelemeler Yer Altındaki Hareketliliğin Halen Devam Ettiğini Gösteriyor

Bölgede bulunan ve büyük bölümü sular altında kalan Cocklebiddy ile Clay Dam mağaralarındaki kaya katmanları, söz konusu sürecin yüz binlerce yıldır kesintisiz sürdüğünü belgeliyor. Yapılan tarihlendirme çalışmaları bazı tabakaların 460 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu ortaya koyarken, mağara içindeki taze kaya kopmaları yer altındaki çökmenin günümüzde de sürdüğüne dikkat çekiyor. Araştırmacılar, dünyanın farklı coğrafyalarındaki sıradan yüzey çöküntülerinin altında da benzer şekilde keşfedilmeyi bekleyen devasa mağara ağlarının yatabileceğini değerlendiriyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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