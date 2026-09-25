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Düğünde Takılan Altınlar Dikkat Çekmişti: Murat Övüç'ün Oğlu Burakcan'ın Evliliği Bitti!

Düğünde Takılan Altınlar Dikkat Çekmişti: Murat Övüç'ün Oğlu Burakcan'ın Evliliği Bitti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.09.2026 - 13:08
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Bir baba, oğlunun harcamalarına ne kadar müdahale edebilir? Cezaevinden tahliye olan Murat Övüç, oğlu Burakcan ve geliniyle arasındaki gerginliği servetine koydurduğu tedbirle büyütmüştü. Şimdi ise gündeme yeni bir gelişme damga vurdu: Övüç'ün oğlu Burakcan boşandı.

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Murat Övüç, tahliyesinin ardından oğluyla bağlarını kopardığını açıklamıştı.

Murat Övüç, tahliyesinin ardından oğluyla bağlarını kopardığını açıklamıştı.

102 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan Övüç, tahliyesinin ardından hayatında köklü değişiklikler yapmaya karar verdi. Oğlu Burakcan ve geliniyle ilişkisini tamamen kestiğini belirten ünlü isim, sunduğu imkanların suistimal edildiğini öne sürdü.

Servetin kontrolsüzce harcandığını öne sürerek tedbir koydurttu.

Servetin kontrolsüzce harcandığını öne sürerek tedbir koydurttu.

Övüç, avukatına talimat vererek mal varlığına ihtiyati tedbir kararı koydurttuğunu duyurdu. 'Ben sana bu sermayeyi kendine yap diye verdim, karınla yiyemezsin' diyen Övüç, oğlu ve geliniyle olan desteğinin karşılığını göremediğini söyledi.

Oğlu Burakcan'ın boşandığı ortaya çıktı.

Oğlu Burakcan'ın boşandığı ortaya çıktı.

Murat Övüç, oğlunun evlilik sürecinin sona erdiğini ve artık tek başına bir hayat sürdürdüğünü duyurdu. Oğlunun evine giderek yaptığı paylaşımda, Burakcan'a bir yardımcı da tuttuklarını belirtti.

Kısacası, Murat Övüç'ün ailesindeki gerginlik dizisi yeni bir perde ile sürüyor; oğlunun boşanma haberi de bu sürecin en son halkası oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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