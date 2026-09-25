Düğünde Takılan Altınlar Dikkat Çekmişti: Murat Övüç'ün Oğlu Burakcan'ın Evliliği Bitti!

Murat Övüç, oğlunun evlilik sürecinin sona erdiğini ve artık tek başına bir hayat sürdürdüğünü duyurdu. Oğlunun evine giderek yaptığı paylaşımda, Burakcan'a bir yardımcı da tuttuklarını belirtti.

Kısacası, Murat Övüç'ün ailesindeki gerginlik dizisi yeni bir perde ile sürüyor; oğlunun boşanma haberi de bu sürecin en son halkası oldu.