Düğünde Takılan Altınlar Dikkat Çekmişti: Murat Övüç'ün Oğlu Burakcan'ın Evliliği Bitti!
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Bir baba, oğlunun harcamalarına ne kadar müdahale edebilir? Cezaevinden tahliye olan Murat Övüç, oğlu Burakcan ve geliniyle arasındaki gerginliği servetine koydurduğu tedbirle büyütmüştü. Şimdi ise gündeme yeni bir gelişme damga vurdu: Övüç'ün oğlu Burakcan boşandı.
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Murat Övüç, tahliyesinin ardından oğluyla bağlarını kopardığını açıklamıştı.
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Servetin kontrolsüzce harcandığını öne sürerek tedbir koydurttu.
Oğlu Burakcan'ın boşandığı ortaya çıktı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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