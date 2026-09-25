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Orlando Bloom'un 23 Yıllık Değişimi Gündem Oldu: Will Turner'dan Bugüne Bambaşka Bir Görünüm!

Orlando Bloom'un 23 Yıllık Değişimi Gündem Oldu: Will Turner'dan Bugüne Bambaşka Bir Görünüm!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.09.2026 - 09:22
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Bir dönem Will Turner'a hayran olmayan var mıydı? Karayip Korsanları ile 2000'lerin en popüler yüzlerinden biri olan Orlando Bloom, bugün 49 yaşında. Filmdeki haliyle yakın dönem görüntüsü yan yana gelince aradan geçen 23 yıl daha da görünür oldu. Bloom ise bu süre boyunca yalnızca görünümüyle değil, seçtiği rollerle de değişti. Oyuncunun son filmi Bucking Fastard, onu alıştığımız kahraman karakterlerin epey dışında bir hikayeye taşıyor.

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Orlando Bloom denince akla hala iki isim geliyor: Legolas ve Will Turner!

Orlando Bloom denince akla hala iki isim geliyor: Legolas ve Will Turner!

Orlando Bloom'u bir kuşağın hafızasına kazıyan ilk rol, Yüzüklerin Efendisi serisindeki Legolas oldu. Sarı saçları, ok ve yayıyla serinin en sevilen karakterlerinden birine hayat verdi. Çok geçmeden Karayip Korsanları'nda bu kez Will Turner olarak karşımıza çıktı. Elizabeth Swann'a olan aşkı ve Jack Sparrow'la girdiği maceralar, Bloom'u 2000'li yılların en çok konuşulan oyuncularından biri haline getirdi.

O dönemde Bloom'u yalnızca bu iki seride görmedik. Truva ve Cennetin Krallığı gibi büyük yapımlarda da rol aldı. Yine de pek çok kişi için onun yüzü, bir yanda Legolas'ın uzun sarı saçlarıyla, diğer yanda Will Turner'ın korsan dünyasındaki haliyle özdeşleşti. Paylaşılan 23 yıllık karşılaştırmanın bu kadar dikkat çekmesinde de o tanıdık Will Turner karesinin payı büyük.

Son filminde bildiğimiz Orlando Bloom karakterlerinden biri yok.

Bloom'un son dönemde öne çıkan filmi, Werner Herzog'un yönettiği Bucking Fastard. Eylül 2026'da Venedik Film Festivali'nde prömiyer yapan yapımda oyuncu, Gareth Mulroney karakterini canlandırıyor. Filmde gerçek hayatta kardeş olan Kate Mara ve Rooney Mara da birbirine sıkı sıkıya bağlı ikiz kardeşlere hayat veriyor. Gareth'in iki kardeşle ilişkisi, hikayenin merkezindeki tuhaf ve karmaşık bağlardan birini oluşturuyor. 

Bu rol, Bloom'u hatırladığımız romantik kahramanlardan oldukça farklı bir yerde gösteriyor. Oyuncu yakın dönemde de farklı türler denedi: Deep Cover'da suç çetesine sızan bir doğaçlama oyuncusunu, The Cut'ta ise ringe dönmek isteyen bir boksörü canlandırdı. Kısacası Bloom hala ekranda; fakat artık onu her filmde kılıç kuşanmış, herkesi kurtarmaya gelen adam olarak görmüyoruz.

Will Turner'ın üzerinden 23 yıl geçti; değişimi de tam burada göze çarpıyor.

Will Turner'ın üzerinden 23 yıl geçti; değişimi de tam burada göze çarpıyor.

Karşılaştırmanın bir tarafında 2003'teki genç Will Turner, diğer tarafında ise 49 yaşındaki Orlando Bloom var. Saçları, yüz hatları ve tarzı yıllar içinde değişmiş. Yan yana duran iki kare, Karayip Korsanları'nı ilk kez izlediğimiz günlerin ne kadar geride kaldığını hatırlatıyor.

Bloom'un kariyerinde dikkat çeken değişim de buna eşlik ediyor. Bir zamanlar onu peş peşe büyük fantastik serilerde izlerken, şimdi bir Herzog filminde alışılmadık bir karakterle görüyoruz. Yine de eski bir Will Turner karesinin bugün hala bu kadar ilgi çekmesi şaşırtıcı değil. Bazı roller oyuncusuyla birlikte yıllar geçse de hafızamızdan çıkmıyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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