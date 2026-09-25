Orlando Bloom'un 23 Yıllık Değişimi Gündem Oldu: Will Turner'dan Bugüne Bambaşka Bir Görünüm!
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Bir dönem Will Turner'a hayran olmayan var mıydı? Karayip Korsanları ile 2000'lerin en popüler yüzlerinden biri olan Orlando Bloom, bugün 49 yaşında. Filmdeki haliyle yakın dönem görüntüsü yan yana gelince aradan geçen 23 yıl daha da görünür oldu. Bloom ise bu süre boyunca yalnızca görünümüyle değil, seçtiği rollerle de değişti. Oyuncunun son filmi Bucking Fastard, onu alıştığımız kahraman karakterlerin epey dışında bir hikayeye taşıyor.
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Orlando Bloom denince akla hala iki isim geliyor: Legolas ve Will Turner!
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Will Turner'ın üzerinden 23 yıl geçti; değişimi de tam burada göze çarpıyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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