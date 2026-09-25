Orlando Bloom'un 23 Yıllık Değişimi Gündem Oldu: Will Turner'dan Bugüne Bambaşka Bir Görünüm!

Orlando Bloom'u bir kuşağın hafızasına kazıyan ilk rol, Yüzüklerin Efendisi serisindeki Legolas oldu. Sarı saçları, ok ve yayıyla serinin en sevilen karakterlerinden birine hayat verdi. Çok geçmeden Karayip Korsanları'nda bu kez Will Turner olarak karşımıza çıktı. Elizabeth Swann'a olan aşkı ve Jack Sparrow'la girdiği maceralar, Bloom'u 2000'li yılların en çok konuşulan oyuncularından biri haline getirdi.

O dönemde Bloom'u yalnızca bu iki seride görmedik. Truva ve Cennetin Krallığı gibi büyük yapımlarda da rol aldı. Yine de pek çok kişi için onun yüzü, bir yanda Legolas'ın uzun sarı saçlarıyla, diğer yanda Will Turner'ın korsan dünyasındaki haliyle özdeşleşti. Paylaşılan 23 yıllık karşılaştırmanın bu kadar dikkat çekmesinde de o tanıdık Will Turner karesinin payı büyük.

Son filminde bildiğimiz Orlando Bloom karakterlerinden biri yok.

Bloom'un son dönemde öne çıkan filmi, Werner Herzog'un yönettiği Bucking Fastard. Eylül 2026'da Venedik Film Festivali'nde prömiyer yapan yapımda oyuncu, Gareth Mulroney karakterini canlandırıyor. Filmde gerçek hayatta kardeş olan Kate Mara ve Rooney Mara da birbirine sıkı sıkıya bağlı ikiz kardeşlere hayat veriyor. Gareth'in iki kardeşle ilişkisi, hikayenin merkezindeki tuhaf ve karmaşık bağlardan birini oluşturuyor.

Bu rol, Bloom'u hatırladığımız romantik kahramanlardan oldukça farklı bir yerde gösteriyor. Oyuncu yakın dönemde de farklı türler denedi: Deep Cover'da suç çetesine sızan bir doğaçlama oyuncusunu, The Cut'ta ise ringe dönmek isteyen bir boksörü canlandırdı. Kısacası Bloom hala ekranda; fakat artık onu her filmde kılıç kuşanmış, herkesi kurtarmaya gelen adam olarak görmüyoruz.