İlsu Demirci'nin Sarı Elbisesi Sosyal Medyanın Diline Düştü: Benzetmeler Havada Uçuştu!
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Bir elbise, kaç farklı şeye benzetilebilir? İlsu Demirci'nin bir davette tercih ettiği sarı tasarım, sosyal medyanın hayal gücünü harekete geçirdi. Kimi görünümü beğendi, kimi de elbisenin hacimli formundan yola çıkarak esprili yorumlar yaptı. Genç oyuncunun kombini kısa sürede gecenin en çok konuşulan görünümlerinden birine dönüştü.
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İlsu Demirci, son dönemde adını daha sık duyduğumuz genç oyunculardan biri.
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Demirci'nin sarı elbisesi sosyal medyada goygoyun kapısını açtı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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