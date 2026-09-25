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İlsu Demirci'nin Sarı Elbisesi Sosyal Medyanın Diline Düştü: Benzetmeler Havada Uçuştu!

İlsu Demirci'nin Sarı Elbisesi Sosyal Medyanın Diline Düştü: Benzetmeler Havada Uçuştu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.09.2026 - 08:43
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Bir elbise, kaç farklı şeye benzetilebilir? İlsu Demirci'nin bir davette tercih ettiği sarı tasarım, sosyal medyanın hayal gücünü harekete geçirdi. Kimi görünümü beğendi, kimi de elbisenin hacimli formundan yola çıkarak esprili yorumlar yaptı. Genç oyuncunun kombini kısa sürede gecenin en çok konuşulan görünümlerinden birine dönüştü.

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İlsu Demirci, son dönemde adını daha sık duyduğumuz genç oyunculardan biri.

İlsu Demirci, son dönemde adını daha sık duyduğumuz genç oyunculardan biri.

2023'te Miss Mediterranean yarışmasında birinci seçilen Demirci, modelliğin ardından oyunculuğa yöneldi. Arafta dizisindeki Mercan rolüyle de izleyicilerin dikkatini çekti. Bu kez gündeme gelmesinin nedeni ise ekrandaki bir sahnesi değil, katıldığı davetteki kombini oldu.

Demirci'nin sarı elbisesi sosyal medyada goygoyun kapısını açtı.

Kat kat, hacimli tasarımı görenlerden “prenses gibi” diyerek görünümü beğenenler de çıktı; elbiseyi abajura, avizeye ve limon sıkacağına benzetenler de.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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