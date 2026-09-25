Yutulabilen Kâğıt Pil Geliştirildi: Sindirim Sisteminde 3 Gün Çalışıp Mide Asidinde Eriyor
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Vücudun içinde çalışan tıbbi cihazların en büyük sorunlarından biri pilleri. Geleneksel piller hem yer kaplıyor hem de işi bitince çoğu zaman ameliyatla çıkarılmaları gerekiyor. MIT'li araştırmacılar bu soruna ilginç bir çözüm geliştirdi: yutulabilen, kâğıt inceliğinde bir pil.
Pil, domuzlar üzerinde yapılan deneylerde sindirim sisteminde üç güne kadar tıbbi cihazlara güç sağladı. İşini bitirdikten sonra ise mide asidinde yavaş yavaş çözünerek zararsız hâle geldi!
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Yutulabilir Pil Geliştirildi
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Domuzlarda yapılan deneyde pil, sindirim sisteminde 3 gün boyunca tıbbi cihazlara güç verdi
İlaç takibi yapan sistem yaklaşık 2 yıl içinde insanlarda denenebilir
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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