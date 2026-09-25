Yutulabilen Kâğıt Pil Geliştirildi: Sindirim Sisteminde 3 Gün Çalışıp Mide Asidinde Eriyor

Nature Chemical Engineering dergisinde yayımlanan çalışmaya göre pil katmanlar hâlinde üretiliyor. Negatif ucu magnezyum alaşımından, pozitif ucu molibden trioksit ve aktif karbondan oluşuyor. İkisinin arasında ise elektrik akımını sağlayan, doğada çözünebilen bir elektrolit bulunuyor.

Bu malzemeler daha önce de biyolojik olarak çözünebilen pil prototiplerinde kullanılmıştı. Yeni tasarımın farkı, bunları selüloz nanoliflerle bir arada tutarak ince, gözenekli ve kâğıt benzeri bir yapıya dönüştürmesi.

Çalışmanın yazarlarından MIT'deki Translasyonel Mühendislik Laboratuvarı'nın direktörü Giovanni Traverso, bu yapının pili hem daha dayanıklı hâle getirdiğini hem de ne zaman çözüneceğini kontrol etmeyi kolaylaştırdığını söylüyor.