Türkiye’nin Eğitim Haritası Değişti: Şırnak 9 Yılda Yüzde 48,5 Sıçradı, Zirvede Yine Ankara Var

Ham rakamlarda tablo nüfusla paralel ilerliyor. İstanbul'u 1 milyon 574 bin 898 mezunla Ankara, 993 bin 479 mezunla İzmir izliyor. İlk 10'un geri kalanında Bursa (583 bin 42), Antalya (534 bin 995), Kocaeli (415 bin 54), Adana (374 bin 383), Konya (366 bin 761), Mersin (331 bin 564) ve Gaziantep (274 bin 804) yer alıyor.

Eğitim süresinde de büyükşehirler önde. Ankara'nın ardından İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve Yalova ilk beşi tamamladı.

Genç kuşakta değişim çok daha belirgin. 25-34 yaş grubunda yükseköğretim mezunu oranı 2008'de yüzde 13,5 iken 2025'te yüzde 45,6'ya çıktı. Bu yaş grubunda kadınlar yüzde 50,3'lük oranla erkekleri (yüzde 41) geride bıraktı; yine de 25 yaş ve üzeri nüfusun genelinde ortalama eğitim süresi kadınlarda 8,9, erkeklerde 10,3 yıl olarak hesaplandı.