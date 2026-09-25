Türkiye’nin Eğitim Haritası Değişti: Şırnak 9 Yılda Yüzde 48,5 Sıçradı, Zirvede Yine Ankara Var
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ulusal Eğitim İstatistikleri, ülkenin eğitim haritasında dikkat çeken bir kaymayı ortaya koydu. 25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresi 2025'te 9,6 yıla çıkarken listenin zirvesinde 10,9 yılla Ankara yer aldı. Asıl sürpriz ise doğudan geldi: 2016'dan bu yana eğitim süresi en hızlı artan il, yüzde 48,5'lik sıçramayla Şırnak oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mezun sayısında ise İstanbul açık ara önde: Kentte 3 milyon 449 bin 983 üniversite mezunu yaşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öte yandan en düşük eğitim süreleri hâlâ Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki illerde görülüyor.
Ancak haritayı asıl değiştiren gelişme bu illerde yaşandı: Şırnak'ta eğitim süresi 9 yılda yüzde 48,5 arttı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın