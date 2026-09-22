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Devlet Üniversiteleri Doldu, Vakıflar Boş Kaldı: Ek Tercihte Yüzde 80'e Varan İndirim Kampanyası

Devlet Üniversiteleri Doldu, Vakıflar Boş Kaldı: Ek Tercihte Yüzde 80'e Varan İndirim Kampanyası

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.09.2026 - 11:44
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Devlet üniversitelerinde doluluk oranı bu yıl yüzde 99,5'e ulaşırken, vakıf üniversitelerinin sınıfları büyük ölçüde boş kaldı. Boş kontenjanlarını doldurmak isteyen bazı vakıf üniversiteleri, ek tercih döneminde yüzde 80'e varan indirimler duyurdu. İlk yerleştirmede tam ücret ödeyen öğrenciler bu tabloyu tepkiyle karşılarken, eğitim uzmanları ücret farkının hukuki yollarla geri alınabileceğine dikkat çekiyor. 

Kaynak: NTV Haber

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YÖK verilerine göre devlet üniversitelerinde doluluk oranı yüzde 99,5'e kadar yükseldi.

YÖK verilerine göre devlet üniversitelerinde doluluk oranı yüzde 99,5'e kadar yükseldi.

YÖK'ün açıkladığı 2026-YKS verilerine göre devlet üniversitelerindeki 481 bin 684 kontenjanın 479 bin 392'sine öğrenci yerleşti. Boş kalan kontenjan sayısı geçen yıl 5 bin 503 iken bu yıl 2 bin 292'ye geriledi; tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, işletme ve yapay zeka mühendisliği gibi birçok programda doluluk tam yüzde 100'e ulaştı.

Aynı dönemde vakıf yükseköğretim kurumlarının doluluk oranı yalnızca yüzde 79,7'de kaldı - yani her beş kontenjandan biri boş gitti. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, tabloyu 'Devlet üniversitelerimizde doluluk tarihi bir seviyeye ulaştı, neredeyse boş kontenjan kalmadı' sözleriyle özetledi.

İlk yerleştirmede 600 bin lira ödeyen öğrenciyle ek tercihte 130 bin liraya kayıt olan öğrenci aynı sınıfa girecek.

İlk yerleştirmede 600 bin lira ödeyen öğrenciyle ek tercihte 130 bin liraya kayıt olan öğrenci aynı sınıfa girecek.

Eğitim uzmanı Muhammet Tosun'un aktardığı örnek, farkın boyutunu gözler önüne seriyor: Merkezi yerleştirmede bir vakıf üniversitesine kayıt yaptıran öğrenci 600 bin lira öderken, aynı bölüme ek tercihle yerleşen başka bir öğrenci burs ve indirimlerle birlikte 130-140 bin lira arasında ödeme yaptı. 2026-2027 döneminde bazı bölümlerde yıllık ücretler 3 milyon 740 bin liraya kadar çıkarken, boş kalan kontenjanlar bazı üniversiteleri yüzde 80'e varan indirime yöneltti.

Tosun, indirimden yalnızca ek tercih döneminde başvuran adayların yararlandığını, ilk yerleştirmede tam ücret ödeyen öğrencilerin ise bu fırsattan mahrum kaldığını belirtiyor. Mağdur öğrenciler önce üniversite yönetimine itiraz edebiliyor; sonuç alınamazsa 104 bin liranın altındaki farklar Tüketici Hakem Heyeti'ne, üzerindeki tutarlar ise Tüketici Mahkemesi'ne taşınabiliyor. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun vakıf üniversitelerine getirdiği yüzde 15 ücretsiz okutma yükümlülüğü de itirazlarda dayanak olarak gösteriliyor.

Eğitim-Bir-Sen raporu: Ek yerleştirmede 110 bin kontenjan boş kaldı.

Eğitim-Bir-Sen raporu: Ek yerleştirmede 110 bin kontenjan boş kaldı.

Eğitim-Bir-Sen'in hazırladığı 2026 YKS raporuna göre 2 milyon 426 bin adayın başvurduğu sürecin sonunda ek yerleştirmede toplam 110 bin kontenjan boş kaldı; devlet üniversitelerine yerleşmesine rağmen 30 bini aşkın aday kayıt bile yaptırmadı. Vakıf üniversitelerindeki boşluk ise kronikleşmiş bir soruna işaret ediyor: 2024'te 23 bin dolayında olan boş kontenjan sayısı 2025'te 44 bine çıkmış, bu yıl yeniden 35 bin 706'ya ulaşmıştı.

Eğitim uzmanları, tablonun büyük ölçüde YÖK'ün kontenjan belirleme yöntemiyle bağlantılı olduğunu söylüyor; Kurul bir sonraki yılın kontenjanını belirlerken kurumun o yılki fiili doluluk oranını esas alıyor. YÖK Başkanı Özvar, geçtiğimiz aralık ayında yaptığı açıklamada bu daralmanın vakıf üniversitelerini de kapsayacağını duyurmuştu: 'Geçen sene devlet üniversitelerinde hangi programlarda kontenjanları azaltma yoluna gittiysek, bu düzenlemenin aynısını bu sene vakıf üniversitelerinde de yapacağız.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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