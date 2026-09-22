Devlet Üniversiteleri Doldu, Vakıflar Boş Kaldı: Ek Tercihte Yüzde 80'e Varan İndirim Kampanyası
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Devlet üniversitelerinde doluluk oranı bu yıl yüzde 99,5'e ulaşırken, vakıf üniversitelerinin sınıfları büyük ölçüde boş kaldı. Boş kontenjanlarını doldurmak isteyen bazı vakıf üniversiteleri, ek tercih döneminde yüzde 80'e varan indirimler duyurdu. İlk yerleştirmede tam ücret ödeyen öğrenciler bu tabloyu tepkiyle karşılarken, eğitim uzmanları ücret farkının hukuki yollarla geri alınabileceğine dikkat çekiyor.
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YÖK verilerine göre devlet üniversitelerinde doluluk oranı yüzde 99,5'e kadar yükseldi.
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İlk yerleştirmede 600 bin lira ödeyen öğrenciyle ek tercihte 130 bin liraya kayıt olan öğrenci aynı sınıfa girecek.
Eğitim-Bir-Sen raporu: Ek yerleştirmede 110 bin kontenjan boş kaldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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