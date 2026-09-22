Devlet Üniversiteleri Doldu, Vakıflar Boş Kaldı: Ek Tercihte Yüzde 80'e Varan İndirim Kampanyası

YÖK'ün açıkladığı 2026-YKS verilerine göre devlet üniversitelerindeki 481 bin 684 kontenjanın 479 bin 392'sine öğrenci yerleşti. Boş kalan kontenjan sayısı geçen yıl 5 bin 503 iken bu yıl 2 bin 292'ye geriledi; tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, işletme ve yapay zeka mühendisliği gibi birçok programda doluluk tam yüzde 100'e ulaştı.

Aynı dönemde vakıf yükseköğretim kurumlarının doluluk oranı yalnızca yüzde 79,7'de kaldı - yani her beş kontenjandan biri boş gitti. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, tabloyu 'Devlet üniversitelerimizde doluluk tarihi bir seviyeye ulaştı, neredeyse boş kontenjan kalmadı' sözleriyle özetledi.