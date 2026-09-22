İsimleri Unutmak Kabalık Değil Beynimizin Gizli Tercihi Olabilir
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Yeni tanıştığınız birinin adını birkaç saniye sonra unuttuğunuzu fark ettiğinizde akla ilk gelen açıklama genelde dikkatsizlik ya da saygısızlık oluyor. Oysa bilişsel psikoloji araştırmalarına göre bunun nedeni çok daha teknik: beyin, ilk karşılaşmalarda isimden çok karşıdaki kişiyle kurulan bağa, mimiklere ve konuşmanın içeriğine odaklanıyor. İsim bilgisi bu sırada geri planda kalıyor ve çoğu zaman kalıcı hafızaya hiç geçmiyor. Peki beyin neden yüzleri bu kadar kolay hatırlarken isimleri bu kadar çabuk kaybediyor?
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Beyin Yüzleri Tanımakta İsimlerden Çok Daha Başarılı
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Günlük Bilişsel Yük Arttıkça İsimler İlk Feda Edilen Bilgi Oluyor
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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