İsimleri Unutmak Kabalık Değil Beynimizin Gizli Tercihi Olabilir

İnsan beyninde 'fusiform face area' adı verilen bölge, yalnızca yüzleri tanımaya adanmış özel bir sistem olarak çalışıyor. Bu sayede bir yüzü yıllar sonra bile tanıyabiliyoruz. İsimler için ise böyle özel bir hafıza mekanizması yok; çoğu zaman anlam taşımayan, rastgele etiketler gibi depolanıyorlar.

Bir yüz karşınızda dururken isim görünmüyor, zihin onu hafızanın içinden ayrıca çekip çıkarmak zorunda kalıyor. Üstelik isimler, saç rengi ya da giyim tarzı gibi hatırlamaya yardımcı olacak görsel ipuçları da taşımıyor; bu da onları unutulmaya en açık bilgi türlerinden biri yapıyor.