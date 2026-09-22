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İsimleri Unutmak Kabalık Değil Beynimizin Gizli Tercihi Olabilir

İsimleri Unutmak Kabalık Değil Beynimizin Gizli Tercihi Olabilir

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.09.2026 - 11:51
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Yeni tanıştığınız birinin adını birkaç saniye sonra unuttuğunuzu fark ettiğinizde akla ilk gelen açıklama genelde dikkatsizlik ya da saygısızlık oluyor. Oysa bilişsel psikoloji araştırmalarına göre bunun nedeni çok daha teknik: beyin, ilk karşılaşmalarda isimden çok karşıdaki kişiyle kurulan bağa, mimiklere ve konuşmanın içeriğine odaklanıyor. İsim bilgisi bu sırada geri planda kalıyor ve çoğu zaman kalıcı hafızaya hiç geçmiyor. Peki beyin neden yüzleri bu kadar kolay hatırlarken isimleri bu kadar çabuk kaybediyor?

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Beyin Yüzleri Tanımakta İsimlerden Çok Daha Başarılı

Beyin Yüzleri Tanımakta İsimlerden Çok Daha Başarılı

İnsan beyninde 'fusiform face area' adı verilen bölge, yalnızca yüzleri tanımaya adanmış özel bir sistem olarak çalışıyor. Bu sayede bir yüzü yıllar sonra bile tanıyabiliyoruz. İsimler için ise böyle özel bir hafıza mekanizması yok; çoğu zaman anlam taşımayan, rastgele etiketler gibi depolanıyorlar.

Bir yüz karşınızda dururken isim görünmüyor, zihin onu hafızanın içinden ayrıca çekip çıkarmak zorunda kalıyor. Üstelik isimler, saç rengi ya da giyim tarzı gibi hatırlamaya yardımcı olacak görsel ipuçları da taşımıyor; bu da onları unutulmaya en açık bilgi türlerinden biri yapıyor.

Günlük Bilişsel Yük Arttıkça İsimler İlk Feda Edilen Bilgi Oluyor

Günlük Bilişsel Yük Arttıkça İsimler İlk Feda Edilen Bilgi Oluyor

Günlük hayatın getirdiği sorumluluklar ve bilgi yoğunluğu, çalışma belleğinin kapasitesini zorluyor. Beyin bu durumda öncelikli gördüğü bilgileri saklarken isim gibi ayrıntıları eleme eğiliminde. Bu yüzden yoğun ya da stresli bir günün ardından isim unutma sıklığı daha da artabiliyor.

Bazı durumlarda bu unutkanlık stres ya da dikkat eksikliğinden bile kaynaklanmıyor; 'anomia' adı verilen nörobilimsel bir durumda, isim hafızada kayıtlı olsa bile geçici olarak hatırlanamıyor. Yani bir ismi ağzınızın ucuna gelip de söyleyememeniz, onu tamamen unuttuğunuz anlamına gelmiyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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