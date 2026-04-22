Psikolojiye Göre Neden İsimleri Unuturuz?

İnsan beyni, yüzleri algılama konusunda şaşırtıcı derecede gelişmiş çalışıyor. Şakak bölgesine yakın alanda yer alan ve bilim dünyasında 'fusiform face area' olarak bilinen bölüm, yalnızca yüzleri fark etme konusunda aktif rol üstleniyor.

Araştırmalar, kişi bir yüz gördüğünde söz konusu alanın hızla devreye girdiğini gösteriyor. Ev, araba ya da masa gibi nesnelerde aynı tepki görülmüyor. Yani beyin, insan yüzünü diğer görüntülerden ayrı kategoride değerlendiriyor.

Durum o kadar güçlü ki insanlar zaman zaman bulutlarda, taşlarda, prizlerde hatta musluklarda bile yüz görüyormuş gibi hissediyor. Psikolojide 'pareidolia' adı verilen eğilim de yüz tanıma sisteminin ne kadar hassas olduğunu ortaya koyuyor. Kısacası zihin, yüzleri seçmek ve hafızaya atmak konusunda oldukça iddialı davranıyor.