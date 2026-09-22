Fon Skandalında Tasfiye Süreci Uzadı: 600 Bin Yatırımcı İçin Yeni Formül
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Sermaye Piyasası Kurulu'nun tasfiyesine karar verdiği 131 yatırım fonunda süreç, ilk açıklanandan çok daha uzun sürecek. Toplam varlığı 18 milyar doları aşan fonlarda parasını geri almayı bekleyen 600 bine yakın yatırımcı için şimdi de masada üç ayrı seçenek konuşuluyor: fonların varlıklarını tek bir havuzda toplamak, nitelikli yatırımcı eşiğini yükseltmek ve haksız kazancı geri alan 'clawback' yöntemi.
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SPK, 7 Portföy Yönetim Şirketine Ait 131 Fonun Tasfiye Süresini 3 Aydan 6 Aya Çıkardı.
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Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Sorumluluğu Tespit Edilen Herkesin Hesabı Yargı Önünde Sorulacak".
Bakan Mehmet Şimşek: "Sorunlu Alanı Karantinaya Aldık, Genele Yayılmış Sistemik Bir Risk Yok".
Masadaki Üç Formül: Ortak Varlık Havuzu, Yükseltilmiş Yatırımcı Eşiği ve Geri Alma Mekanizması.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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