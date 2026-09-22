Fon Skandalında Tasfiye Süreci Uzadı: 600 Bin Yatırımcı İçin Yeni Formül

Skandalın adli boyutu da büyüyor. SPK'nın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesi kapsamında yaptığı suç duyurusunun ardından fon ve pay piyasasında manipülatif işlem yaptığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı, 51 kişiye yurt dışı çıkış yasağı getirildi ve malvarlıklarına tedbir kararı alındı. Soruşturma kapsamında 246 sosyal medya hesabının erişimi de engellendi.

21 Eylül'de ise Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'nin (KTLEV) hisseleriyle ilgili ayrı bir soruşturmada 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı; bunların 15'i gözaltına alındı, 10 firari şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor. Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding, Bulls Yatırım ve Ufuk Yatırım ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin malvarlığı da bu kapsamda donduruldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın amacını 'vatandaşların haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması' olarak özetleyip şu vurguyu yaptı: 'Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun hesabı yargı önünde sorulacak.'