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Manisa'da Gerçekleşen Okul Saldırısına İlişkin RTÜK'ten Yayın Yasağı Geldi!

Manisa'da Gerçekleşen Okul Saldırısına İlişkin RTÜK'ten Yayın Yasağı Geldi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.09.2026 - 12:41 Son Güncelleme: 22.09.2026 - 13:17
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Manisa'da gerçekleşen okul saldırısının ardından RTÜK yayıncı kuruluşlara uyarıda bulunmuştu. 11 öğrencinin yaralandığı olayın ardından RTÜK'ten yapılan yeni açıklamada konuya ilişkin yayın yasağı getirildiği açıklandı.

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11 öğrencinin yaralandığı Manisa'daki okul saldırısının ardından RTÜK yayın yasağı kararı aldı.

11 öğrencinin yaralandığı Manisa'daki okul saldırısının ardından RTÜK yayın yasağı kararı aldı.

Yapılan açıklamada, 'KAMUOYUNA DUYURU

Manisa ili Turgutlu ilçesinde 22 Eylül 2026 tarihinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak yürütülen adli soruşturma kapsamında, Turgutlu Sulh Ceza Hâkimliğinin 22.09.2026 tarihli ve 2026/4943 D. İş sayılı kararıyla yayın yasağı getirilmiştir.

Söz konusu karar doğrultusunda, soruşturma dosyası kapsamında soruşturma tamamlanıncaya kadar yazılı ve görsel medya ile sosyal medya ve internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılması yasaklanmıştır.

Soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve olayın hassasiyeti dikkate alınarak yayın yasağına titizlikle riayet edilmesi; soruşturma kapsamında yetkili makamlarca yapılacak açıklamaların esas alınması ve kamuoyunun yanlış veya teyitsiz bilgilerle yönlendirilmemesi önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.' ifadelerine yer verildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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