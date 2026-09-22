En İyi Fıstık Ezmesi Markaları

Yer Fıstığı Oranı Nedir? %100 Fıstık Ezmesi Nasıl Anlaşılır?

Bir ürünün üzerinde “%100 fıstık ezmesi” yazıyorsa içindekiler bölümünde yalnızca yer fıstığı görmeniz gerekiyor. Şeker, bal, bitkisel yağ, tuz veya başka bir içerik eklendiğinde ürün artık yalnızca yer fıstığından oluşmuyor demektir. Örneğin Züber’in %100 yer fıstığı ezmesinde içerik yalnızca yer fıstığı ve 100 gramdaki protein miktarı 27 gram. Migros’un %100 yer fıstığı ezmesinde de tek bileşen kavrulmuş yer fıstığı olarak belirtiliyor. Bu nedenle etiket okumakta fayda var.

“Şeker ilavesiz” ifadesi ürünün tamamen şekersiz olduğu anlamına gelmiyor. Yer fıstığının kendi yapısından gelen doğal şeker üründe bulunabilir. Ancak tatlandırma amacıyla şeker, bal, pekmez, hurma şurubu veya meyve suyu konsantresi gibi bileşenlerin eklenmemiş olması gerekiyor. Bu nedenle içerik listesiyle besin değerlerini birlikte kontrol etmekte fayda var.

Palm Yağı ve İlave Şeker Etikette Nasıl Fark Edilir?

Palm yağını anlamanın en kolay yolu içindekiler listesini okumak. “Palm yağı”, “tam hidrojenize palm yağı” veya farklı bitkisel yağ isimleri doğrudan etikette yer alıyor.

Şeker için de yalnızca besin tablosundaki “şekerler” bölümüne bakmak yanıltıcı olabilir. Yer fıstığının kendi yapısında doğal olarak şeker bulunabildiği için önemli olan içerik listesinde şeker, glikoz şurubu, bal veya benzeri bir tatlandırıcı bulunup bulunmadığı. “İlave şeker içermez” ifadesi ile “şeker içermez” aynı anlama gelmiyor.

Crunchy ve Creamy Fıstık Ezmesi Arasındaki Fark Nedir?

Crunchy fıstık ezmesinde küçük yer fıstığı parçaları kaldığı için kıvam daha taneli oluyor. Creamy çeşitte ise fıstık daha ince çekildiğinden doku daha pürüzsüz. İçerikleri aynıysa beslenme açısından aralarında büyük bir fark yok; seçim daha çok kullanım biçimine ve damak tadına kalıyor.

Ekmeğe rahat sürmek, sos hazırlamak veya smoothie içine eklemek isteyenler creamy çeşitleri daha kullanışlı bulabilir. Crunchy sevenler ise özellikle yulaf, pankek ve meyvelerin üzerinde daha belirgin bir fıstık dokusu elde ediyor.