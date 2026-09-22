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Yaşam
En İyi Fıstık Ezmesi Markaları

En İyi Fıstık Ezmesi Markaları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
22.09.2026 - 11:31
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Fıstık ezmesi alırken kavanozun ön yüzündeki “şekersiz” veya “doğal” ifadelerinden önce içindekiler listesine bakmak gerekiyor. Peki %100 fıstık ezmesi ile şeker ilavesiz fıstık ezmesi aynı şey mi? Palm yağı içermeyen ürünlerde kavanozun üzerinde yağ birikmesi normal mi, yoksa ürünün bozulduğunu mu gösteriyor? Spor yapanlar için protein oranı yüksek bir fıstık ezmesi seçerken hangi markalara bakılabilir? Züber, Fellas, Wefood, Fropie, Protein Ocean, BigJoy, Migros ve CarrefourSA Gold gibi markaların ürünleri arasında içerik ve kıvam açısından ne gibi farklar var? Katkısız seçeneklerden aromalı çeşitlere, kullanıcıların kıvam hakkındaki yorumlarından büyük kavanozların maliyet avantajına kadar fıstık ezmesi seçerken bilmeniz gerekenleri sizler için bir araya getirdik…

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Fıstık Ezmesi Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026

Fıstık Ezmesi Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026

Yer Fıstığı Oranı Nedir? %100 Fıstık Ezmesi Nasıl Anlaşılır?

Bir ürünün üzerinde “%100 fıstık ezmesi” yazıyorsa içindekiler bölümünde yalnızca yer fıstığı görmeniz gerekiyor. Şeker, bal, bitkisel yağ, tuz veya başka bir içerik eklendiğinde ürün artık yalnızca yer fıstığından oluşmuyor demektir. Örneğin Züber’in %100 yer fıstığı ezmesinde içerik yalnızca yer fıstığı ve 100 gramdaki protein miktarı 27 gram. Migros’un %100 yer fıstığı ezmesinde de tek bileşen kavrulmuş yer fıstığı olarak belirtiliyor. Bu nedenle etiket okumakta fayda var.

“Şeker ilavesiz” ifadesi ürünün tamamen şekersiz olduğu anlamına gelmiyor. Yer fıstığının kendi yapısından gelen doğal şeker üründe bulunabilir. Ancak tatlandırma amacıyla şeker, bal, pekmez, hurma şurubu veya meyve suyu konsantresi gibi bileşenlerin eklenmemiş olması gerekiyor. Bu nedenle içerik listesiyle besin değerlerini birlikte kontrol etmekte fayda var.

Palm Yağı ve İlave Şeker Etikette Nasıl Fark Edilir?

Palm yağını anlamanın en kolay yolu içindekiler listesini okumak. “Palm yağı”, “tam hidrojenize palm yağı” veya farklı bitkisel yağ isimleri doğrudan etikette yer alıyor.

Şeker için de yalnızca besin tablosundaki “şekerler” bölümüne bakmak yanıltıcı olabilir. Yer fıstığının kendi yapısında doğal olarak şeker bulunabildiği için önemli olan içerik listesinde şeker, glikoz şurubu, bal veya benzeri bir tatlandırıcı bulunup bulunmadığı. “İlave şeker içermez” ifadesi ile “şeker içermez” aynı anlama gelmiyor.

Crunchy ve Creamy Fıstık Ezmesi Arasındaki Fark Nedir?

Crunchy fıstık ezmesinde küçük yer fıstığı parçaları kaldığı için kıvam daha taneli oluyor. Creamy çeşitte ise fıstık daha ince çekildiğinden doku daha pürüzsüz. İçerikleri aynıysa beslenme açısından aralarında büyük bir fark yok; seçim daha çok kullanım biçimine ve damak tadına kalıyor.

Ekmeğe rahat sürmek, sos hazırlamak veya smoothie içine eklemek isteyenler creamy çeşitleri daha kullanışlı bulabilir. Crunchy sevenler ise özellikle yulaf, pankek ve meyvelerin üzerinde daha belirgin bir fıstık dokusu elde ediyor.

En İyi Fıstık Ezmesi Markaları: Ürün Türüne Göre - 2026

En İyi Fıstık Ezmesi Markaları: Ürün Türüne Göre - 2026

En İyi Katkısız ve Şekersiz Fıstık Ezmesi Markaları

  • Züber: İçerik konusunda en sade seçeneklerden birine sahip. Markanın %100 yer fıstığı ezmesinde yalnızca yer fıstığı bulunuyor. Kullanıcı yorumlarında yoğun fıstık tadı ve katkısız içerik olumlu karşılanıyor. 

  • Fellas: %100 yer fıstığı ezmesi de sevilenlerden. Kullanıcı yorumlarında şekersiz olması, parçacıklı dokusu ve yoğun fıstık tadı sıkça övülüyor.

  • Wefood: Şeker ilavesiz %100 yer fıstığı ezmesiyle katkısız seçenek arayanların bakabileceği markalardan. Markanın sade çeşidinde yer fıstığı oranı %100 ve protein oranı yaklaşık yüzde 26 seviyesinde. 

  • Fropie: %100 yer fıstığı ezmesinin yanında parçacıklı ve farklı aromalara sahip çeşitleri de bulunuyor. CarrefourSA’nın fıstık ezmesi kategorisinde markanın ürünleri satışta.

Sporcular İçin En İyi Yüksek Proteinli Fıstık Ezmeleri

  • BigJoy / Mealjoy: Sporcu beslenmesine doğrudan yönelik seçeneklerden biri. Proteinli fıstık ezmesine whey ve bezelye proteini ekleniyor ve ürün 100 gramda 30 gram protein içeriyor. Sade, kakaolu ve bisküvili çeşitleri bulunuyor.

  • Protein Ocean: Sporcu beslenmesi markaları arasında sade içerikli fıstık ezmesi sunan seçeneklerden. %100 yer fıstığından üretilen çeşidinde ilave şeker, tuz ve palm yağı bulunmuyor. Büyük gramaj seçeneğinin bulunması düzenli tüketenler için de avantaj sağlayabiliyor.

  • Züber: Doğrudan protein eklenmiş bir sporcu ürünü değil ancak %100 fıstık çeşidinde 100 gramda 27 gram protein bulunuyor. Yani doğal protein oranı yüksek seçeneklerden biri. 

  • Wefood: %100 fıstık ezmesinde yaklaşık yüzde 26 protein bulunuyor. Protein tozu eklenmiş bir ürün yerine yalnızca yer fıstığından gelen proteini tercih edenler değerlendirebilir. 

En İyi Antep Fıstığı Ezmesi Seçenekleri

  • Antebella: Antep fıstığı ezmesi tarafında geniş bir ürün yelpazesine sahip. Parçacıklı, klasik ve ilave şeker içermeyen çeşitleri bulunuyor. Klasik üründe Antep fıstığı oranı yüzde 70 seviyesindeyken içerikte şeker ve bitkisel yağ da yer alıyor; bu nedenle çeşide göre etiketi kontrol etmek önemli. 

  • Servet: Şeker ilavesiz Antep fıstığı ezmesinde yalnızca Antep fıstığı kullanılan bir ürünü var ve epey seviliyor. Yalnız ürünün doğal yağının zamanla yüzeye çıkabileceği de marka tarafından belirtiliyor. Bu nedenle tüketirken karıştırmakta fayda var.

  • Antepsan: Gaziantep usulü fıstık ezmesine daha yakın, geleneksel ürünler sunuyor.

Çikolatalı ve Aromalı Fıstık Ezmesi Markaları

  • Züber: Sade fıstık ezmesinin yanında Peanutzilla kakaolu fıstık kreması ve ballı seçenekleri bulunuyor. Ballı çeşitte yer fıstığı oranı yüzde 93, kalan kısmı baldan oluşuyor. 

  • Fropie: Kakao nibli ve çikolatalı fıstık ezmesinin yanında farklı aromalı çeşitleri de bulunuyor. Sade fıstık tadından sıkılan ancak yine fıstık bazlı ürün isteyenler için daha geniş bir alternatif sunuyor.

  • Protein Ocean: Kakaolu fıstık ezmesinde yüzde 80 yer fıstığı kullanılıyor. İlave şeker yerine maltitol içeren ürün, klasik tatlı fıstık kremalarından farklı bir içeriğe sahip.

  • BigJoy / Mealjoy: Kakaolu ve bisküvili proteinli fıstık ezmeleri bulunuyor. Burada sade ürüne göre içerik listesi uzadığı için yalnızca protein miktarına değil tatlandırıcı, aroma ve diğer bileşenlere de bakmak gerekiyor.

En İyi Fıstık Ezmesi Markaları: Türk Marka Bazlı İnceleme - 2026

En İyi Fıstık Ezmesi Markaları: Türk Marka Bazlı İnceleme - 2026

Katkısız Üretim Yapan Yerli Fıstık Ezmesi Markaları

  • Züber: %100 yer fıstığı içeren ürünüyle bu kategorinin en meşhur markalarından. Sade içeriğin yanında ballı ve kakaolu çeşitleri de bulunuyor.

  • Fellas: %100 fıstık ezmesi özellikle yoğun fıstık tadı ve parçacıklı dokusuyla kullanıcı yorumlarında olumlu değerlendiriliyor. Şekersiz ürün arayanların bakabileceği yerli seçeneklerden.

  • Wefood: %100 sade çeşidinin yanında ballı, keçiboynuzlu ve chialı gibi farklı ürünlere sahip. Katkısız seçenek ararken her çeşidin içeriğini ayrı değerlendirmek gerekiyor.

  • Protein Ocean: %100 yer fıstığından oluşan sade çeşidiyle sporcu beslenmesi markaları arasında daha temiz içerikli seçeneklerden biri. Büyük kavanoz seçeneği de düzenli tüketenlere yönelik.

Market Zincirlerinin Kendi Markalı Fıstık Ezmeleri

  • Migros: Kendi markası altında hem %100 yer fıstığı ezmesi hem de ballı çeşit satıyor. %100 üründe yalnızca kavrulmuş yer fıstığı bulunurken ballı çeşitte yer fıstığı oranı yüzde 93. Migros’un daha klasik yer fıstığı ezmesinde ise şeker ve bitkisel yağ da bulunuyor; aynı marka altında bile içerik önemli ölçüde değişebiliyor.

  • Homemade by Macrocenter: Macrocenter’ın kendi serisinde fıstık ezmesi ve hurmalı-keten tohumlu gibi farklı çeşitler bulunuyor. Bu ürünlerde de içerik ürün çeşidine göre değiştiği için etiket okumakta fayda var.

Sporcu Beslenmesi Markalarının Fıstık Ezmesi Ürünleri

  • Protein Ocean: Sade %100 fıstık ezmesinin yanında kakaolu çeşit de sunuyor. Sade üründe yalnızca yer fıstığı kullanılması, sporcu gıdası kategorisinde kısa içerik listesi isteyenler için avantaj.

  • BigJoy / Mealjoy: Protein ilaveli fıstık ezmesiyle diğer markalardan ayrılıyor. Whey ve bezelye proteini kullanılan ürün 100 gramda 30 gram protein içeriyor. Sade, kakaolu ve bisküvili çeşitler mevcut.

Fıstık Ezmesi Markalarında Kullanıcı Deneyimi: Kıvam ve Yağ Ayrışması

Fıstık Ezmesi Markalarında Kullanıcı Deneyimi: Kıvam ve Yağ Ayrışması

Kullanıcılar Kavanozda Yağın Üste Ayrışmasını Nasıl Değerlendiriyor?

Katkısız fıstık ezmelerinde yağın kavanozun üst kısmında birikmesi kullanıcıların sık karşılaştığı durumlardan biri. Migros ve Nut Master gibi markalar da %100 yer fıstığı içeren ürünlerde bunun doğal olduğunu, tüketmeden önce karıştırmanın yeterli olacağını belirtiyor. Bu görüntü ilk kez katkısız fıstık ezmesi alanlarda tereddüt yaratabilse de yağ ayrışması ürünün bozulduğu anlamına gelmiyor.

Fellas yorumlarında akışkan ve yağlı kıvamı seven kullanıcılar olduğu kadar daha koyu bir yapı bekleyenler de var. Benzer durum %100 Antep fıstığı ezmelerinde de görülebiliyor; Servet gibi markalar doğal yağın zamanla yüzeye çıkabileceğini belirtiyor. Genel yorumlara bakıldığında ürünü iyice karıştırdıktan sonra kıvamdan memnun kalanların sayısı daha fazla.

Katkısız Fıstık Ezmesine Geçenler Tat Farkı Hakkında Ne Söylüyor?

Katkısız fıstık ezmesine geçenlerin ilk fark ettiği şey genellikle tatlılığın azalması ve fıstık aromasının daha belirgin hale gelmesi. Fellas kullanıcı yorumlarında yoğun fıstık tadından memnun kalanlar öne çıkarken şekerli ezmelere alışık olan bazı kullanıcıların ilk denemede tadı daha sade bulduğu görülüyor. Züber tarafında da doğal fıstık tadı ve kısa içerik listesi olumlu yorumlanan özellikler arasında.

Wefood gibi %100 yer fıstığı içeren ürünlerde de kavrulmuş fıstığın tadı daha doğrudan hissediliyor. Genel kullanıcı deneyimlerinde katkısız ürünlere alıştıktan sonra şekerli ezmeleri fazla tatlı bulanlar olduğu gibi, tatlandırılmış ürünlerin lezzetini tercih edenler de var. Yani burada belirleyici olan büyük ölçüde damak tadı.

Yorumlara Göre Hangi Markalar Ekmeğe Kolay Sürülüyor?

Kıvam konusunda kullanıcıların beklentileri değişse de Protein Ocean ve Fellas sürülebilirlik açısından olumlu yorum alan markalar arasında. Protein Ocean’ın daha akışkan yapısı özellikle ekmek üzerine sürerken veya tariflerde kullanırken pratik bulunuyor. Fellas ise parçacıklı yapısına rağmen çok sert olmaması nedeniyle kahvaltıda ve tatlı tariflerinde rahat kullanılan seçeneklerden biri olarak anlatılıyor.

Wefood ve Züber’in %100 fıstık ezmelerinde kıvam, kavanozun bekleme süresine ve sıcaklığa göre değişebiliyor. Doğal yağ üste çıktığında ürün daha koyu görünebildiği için kullanıcılar tüketmeden önce iyice karıştırmanın kıvamı daha homojen hale getirdiğini belirtiyor. Daha pürüzsüz ve kolay sürülen bir yapı isteyenler için bu küçük adım fark yaratabiliyor.

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Fıstık Ezmesi Fiyat-Performans Rehberi - 2026

Fıstık Ezmesi Fiyat-Performans Rehberi - 2026

Kilogram Başına En Uygun Fıstık Ezmesi Seçenekleri

Fıstık ezmesinde küçük kavanozun daha ucuz görünmesi gerçekten ekonomik olduğu anlamına gelmiyor. En iyi karşılaştırma toplam fiyat yerine kilogram fiyatına bakmak ve böyle hesaplamak. Özellikle ürünü düzenli tüketiyorsanız 700-750 gram gibi büyük ambalajlar çoğu zaman küçük kavanozlara göre daha avantajlı hale gelebiliyor.

Nut Master ve Protein Ocean gibi markalarda büyük gramajlı ürünlerin bulunması bu açıdan avantaj sağlıyor. Marketlerin kendi markaları da dönem dönem kilogram maliyetinde daha ulaşılabilir olabiliyor. Ancak yalnızca fiyatı karşılaştırmak yerine fıstık oranını da hesaba katmak gerekiyor. Yüzde 100 fıstıktan oluşan ürünle fıstık oranı daha düşük, şeker ve ilave yağ içeren bir ezmeyi yalnızca kilogram fiyatına göre karşılaştırmak çok anlamlı olmayacaktır. 

Katkısız Fıstık Ezmeleri Neden Daha Pahalı?

%100 yer fıstığı kullanılan bir üründe kavanozun tamamına yakını ana hammaddeden oluşuyor. Şeker, ilave yağ veya başka dolgu malzemeleri eklendiğinde ise kullanılan yer fıstığının oranı düşebiliyor. Bu nedenle yüksek fıstık oranı ürünün maliyetini doğrudan etkileyebiliyor. Marka, kullanılan fıstığın kalitesi, kavurma yöntemi, ambalaj ve üretim ölçeği de fiyatı değiştiriyor.

Büyük Boy Kavanoz Alımında Maliyet Avantajı

Fıstık ezmesini haftada birkaç kez tüketiyorsanız büyük boy kavanozlar daha mantıklı olabilir. Büyük boy ürünlerde kilogram başına maliyet, küçük kavanoza göre daha hesaplı oluyor.

Yine de büyük kavanoz sadece ürünü düzenli tüketiyorsanız avantajlı. İlk kez deneyeceğiniz bir markada doğrudan büyük boy almak yerine küçük kavanozla tadını ve kıvamını test etmek daha mantıklı olabilir. Özellikle %100 fıstık ezmelerinin daha yoğun tadı ve doğal yağ ayrışması, şekerli ezmelere alışık olan herkese ilk denemede hitap etmeyebilir.

SSS: Fıstık Ezmesi Markaları Hakkında Merak Edilenler

SSS: Fıstık Ezmesi Markaları Hakkında Merak Edilenler

En İyi Fıstık Ezmesi Markası Hangisi? 2026 Editör Seçimi

Bu aslında hem damak tadına hem de istenen ürün çeşidine göre cevabın değişebileceği bir soru. Katkısız ve %100 yer fıstığı içeren ürünlerde Züber, Fellas, Wefood ve Protein Ocean öne çıkarken protein oranı yüksek ürünlerde BigJoy / Mealjoy değerlendirilebilir. Antep fıstığı ezmesi tarafında ise Servet, Antebella ve Antepsan gibi markalara bakılabilir.

Fıstık Ezmesi Buzdolabında mı Saklanmalı?

Fıstık ezmesinin saklama koşulu ürünün içeriğine göre değişebiliyor. %100 yer fıstığından yapılan katkısız ürünlerde bahsettiğimiz üzere yağ zamanla üste çıkabilir; bu durum bozulma belirtisi değildir. Kavanozu serin, kuru ve güneş görmeyen bir yerde saklamak çoğu ürün için yeterli olsa da açıldıktan sonra ambalajdaki saklama önerisini kontrol etmek gerekiyor. Buzdolabında saklanan fıstık ezmesi ise daha sert bir kıvam alabilir. Bu pek hoşunuza gitmeyebilir.

%100 Fıstık Ezmesinde Şeker Var mı?

%100 fıstık ezmesine sonradan şeker eklenmez ancak yer fıstığının kendi yapısından gelen doğal şeker olabilir. Bu nedenle besin tablosunda “şekerler” bölümünde bir değer görmek, üründe ilave şeker olduğu anlamına gelmez. İçindekiler listesinde şeker, bal, hurma özü veya başka bir tatlandırıcı yer alıyor mu almıyor mu, ona dikkat etmek lazım.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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