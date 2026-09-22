En İyi Fıstık Ezmesi Markaları
Fıstık ezmesi alırken kavanozun ön yüzündeki “şekersiz” veya “doğal” ifadelerinden önce içindekiler listesine bakmak gerekiyor. Peki %100 fıstık ezmesi ile şeker ilavesiz fıstık ezmesi aynı şey mi? Palm yağı içermeyen ürünlerde kavanozun üzerinde yağ birikmesi normal mi, yoksa ürünün bozulduğunu mu gösteriyor? Spor yapanlar için protein oranı yüksek bir fıstık ezmesi seçerken hangi markalara bakılabilir? Züber, Fellas, Wefood, Fropie, Protein Ocean, BigJoy, Migros ve CarrefourSA Gold gibi markaların ürünleri arasında içerik ve kıvam açısından ne gibi farklar var? Katkısız seçeneklerden aromalı çeşitlere, kullanıcıların kıvam hakkındaki yorumlarından büyük kavanozların maliyet avantajına kadar fıstık ezmesi seçerken bilmeniz gerekenleri sizler için bir araya getirdik…
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SSS: Fıstık Ezmesi Markaları Hakkında Merak Edilenler
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