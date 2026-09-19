article/comments
article/share
Haberler
Eğitim
Vakıf Üniversitelerinde Alarm Zilleri: Öğrenci Yerleşiyor Ama Neden Kayıt Yaptırmıyor?

etiket Vakıf Üniversitelerinde Alarm Zilleri: Öğrenci Yerleşiyor Ama Neden Kayıt Yaptırmıyor?

Kayhan Karlı
Kayhan Karlı - yazio
19.09.2026 - 17:22
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

2026 YKS verileri, vakıf üniversitelerinin yalnızca kontenjan doldurma sorunu yaşamadığını gösteriyor. Asıl mesele; öğrenciyi ikna etmek, eğitimi erişilebilir kılmak ve sunulan değeri kanıtlamak.

Kayhan Karlı  |  Eğitimci

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yükseköğretimde başarıyı uzun zamandır aynı göstergelerle ölçüyoruz: Kaç öğrenci tercih etti, kaç öğrenci yerleşti, kontenjanın ne kadarı doldu?

Yükseköğretimde başarıyı uzun zamandır aynı göstergelerle ölçüyoruz: Kaç öğrenci tercih etti, kaç öğrenci yerleşti, kontenjanın ne kadarı doldu?

Oysa 2026 YKS verilerinin önümüze koyduğu daha önemli bir soru var.

Bir genç, kazandığı üniversiteye neden kayıt yaptırmaz?

ÖSYM verilerinden hareketle Prof. Dr. Engin Karadağ tarafından hazırlanan ve Türkiye’deki vakıf üniversitelerinin lisans programlarını inceleyen tablo, bu sorunun bireysel kararsızlığın ötesinde kurumsal ve sektörel ölçekte tartışılması gerektiğini gösteriyor.

Tabloya göre vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 99.638 kişilik kontenjana 77.827 öğrenci yerleşmiş. Yerleşenlerin 6.476’sı kayıt yaptırmamış. Böylece kayıt olan öğrenci sayısı 71.351’de kalmış; toplam kontenjanın 28.287’si ilk kayıt sürecinin ardından boş kalmış.

Hesaplama, infografiğin genel toplamlarına dayanır. Ek yerleştirme sonrasında oranlar değişebilir.

Yerleşenler arasındaki kayıt yaptırmama oranı %8,3. Bu oran tek başına okunduğunda sınırlı görünebilir. Fakat kayıt olan öğrenci sayısı kontenjanla karşılaştırıldığında tablo daha serttir: Yaklaşık her on kontenjandan üçü boş kalmıştır.

Ek yerleştirme bu boşluğun bir bölümünü kapatabilir. Ancak ek yerleştirme, ilk tercih ve kayıt aşamasında oluşan talep açığını görünmez kılmaz. Asıl mesele, yükseköğretimin arzıyla gençlerin beklentileri arasındaki mesafenin büyüyüp büyümediğidir.

Yerleşmek kayıt yaptırmak değildir

Tabloda dikkat çeken ilk konu, bazı programların büyük ölçüde dolmasına rağmen ciddi kayıt kaybı yaşaması. İç mimarlıkta kontenjanın tamamına öğrenci yerleşmiş, ancak 113 öğrenci kayıt yaptırmamış. Özel eğitim öğretmenliğinde yerleşme oranı %97,8 iken 85 öğrenci kayıt aşamasında sistemin dışında kalmış.

Kayıt yaptırmama oranı, kayıt yaptırmayan öğrenci sayısının yerleşen öğrenci sayısına oranıdır.

Bu iki aşamayı birbirine karıştırmamak gerekiyor. Yerleşme, öğrencinin programa girmeye hak kazanmasıdır. Kayıt ise öğrencinin ve ailesinin bu hakkı fiilen kullanmaya karar vermesidir.

Kayıt kararını öğrenim ücreti, barınma, ulaşım, burs koşulları, programın niteliğine duyulan güven ve mezuniyet sonrası beklentiler etkileyebilir. Fakat infografik nedenleri göstermiyor. Bu nedenle tek bir açıklamayı kesin neden gibi sunmak doğru olmaz.

Üniversitelerin yapması gereken tam da burada başlıyor. Kayıt yaptırmayan öğrenci yalnızca kaybedilmiş gelir değildir; kurumun değer önerisinin nerede işlemediğini gösteren bir veri kaynağıdır.

Psikolojideki 603 öğrenci ne anlatıyor

Tablonun en dikkat çekici sayılarından biri psikoloji programlarına ait. 63 vakıf üniversitesindeki psikoloji programlarının toplam kontenjanı 5.690. Bu kontenjanlara 4.682 öğrenci yerleşmiş; yerleşenlerin 603’ü kayıt yaptırmamış. Kayıt olan öğrenci sayısı 4.079’a düşmüş.

Böylece psikoloji programlarında kontenjanın yaklaşık %28,3’ü ilk kayıt sürecinin sonunda boş kalmış. Buna rağmen 4.682 öğrencinin programa yerleşmiş olması, psikolojiye yönelik ilginin ortadan kalkmadığını gösteriyor. Sorun, ilginin kayıt kararına dönüşememesi.

Üniversiteler şu sorulara dürüst cevap vermeli: Psikoloji ücretleri ailelerin ödeme kapasitesiyle uyumlu mu? Akademik kadro, uygulama olanakları ve mezuniyet sonrası yol haritası açık biçimde anlatılıyor mu? Öğrenciler üniversiteler arasındaki nitelik farklarını görebilecek şeffaf bilgiye ulaşabiliyor mu?

Aynı diplomayı sunan çok sayıda kurumun birbirinden gerçekten farklı bir eğitim deneyimi üretip üretmediği de sorgulanmalı. Bu sorunun cevabı tanıtım ofisinde değil; program tasarımında, akademik kadroda, öğrenci destek hizmetlerinde ve mezun izleme sisteminde bulunur.

Teknoloji bölümlerinde isim yetmiyor

Tablonun belki de en çarpıcı bulgusu yazılım mühendisliğinde. 37 vakıf üniversitesindeki toplam 2.126 kontenjana yalnızca 699 öğrenci yerleşmiş. Kayıt yaptırmayan 16 öğrenci çıkarıldığında fiilen kayıt olan öğrenci sayısı 683’e, kayıt sonrası doluluk ise %32,1’e geriliyor.

Yıllardır yeni programlar açılırken aynı kavramlar tekrarlanıyor: yapay zekâ, yazılım, dijital dönüşüm ve geleceğin meslekleri. Oysa bir bölümün adında geleceğin bulunması, öğrencinin kendi geleceğini o bölümde göreceği anlamına gelmiyor.

Bir üniversite yazılım mühendisliği açtığında gerçekten farklı bir mühendislik eğitimi mi tasarlıyor, yoksa talep göreceğini düşündüğü bir program adı mı sunuyor?

Bu tablo teknoloji alanlarına ilginin bittiğini kanıtlamaz. Devlet üniversitelerindeki talep, kurumlar arasındaki ücret farkları ve kontenjan değişimleri karşılaştırılmadan böyle bir sonuca varılamaz. Ancak laboratuvar, proje kültürü, güçlü akademik kadro, sektör iş birlikleri ve öğrencinin ürettiği somut çalışmalar görünmüyorsa teknoloji söylemi kolayca pazarlama vaadine dönüşür.

Sağlık programlarında güven farkı

Tablonun diğer ucunda tıp ve eczacılık bulunuyor. Tıpta kayıt sonrası doluluk %99,7, eczacılıkta %99,1. Yerleşen öğrencilerin neredeyse tamamı kayıt hakkını kullanmış.

Bununla birlikte diş hekimliğinde doluluğun %81,4’e gerilemesi, sağlık alanının tek bir talep kategorisi olmadığını gösteriyor. Meslek algısı, eğitim maliyeti, uygulama altyapısı ve mezuniyet sonrası çalışma koşulları programlar arasında farklılaşıyor.

Yüksek talep eğitimin niteliğini tek başına kanıtlamaz. Düşük doluluk da bir programın mutlaka niteliksiz olduğunu göstermez. Üniversitenin başarısını yalnızca kaç öğrencinin geldiğiyle ölçmek, eğitimi bilet satışına indirgemektir. Asıl ölçüt, giren öğrencinin nasıl bir insan ve meslek sahibi olarak mezun olduğudur.

Burs fırsat eşitliği mi, fiyatlandırma aracı mı?

Genel göstergeler bursluluk durumuna göre ciddi bir ayrışma gösteriyor. Kayıt yaptırmama oranı burslu öğrencilerde %1,4 iken indirimli öğrencilerde %10’a, ücretli öğrencilerde %10,4’e yükseliyor.

Bu fark, mali yük ile kayıt davranışı arasında araştırılması gereken güçlü bir ilişki bulunduğunu düşündürüyor. Yine de tek başına nedensellik kurmaya yetmez. Burs kategorilerindeki öğrenciler akademik başarı, gelir düzeyi, tercih sırası ve üniversite dağılımı bakımından farklılaşabilir.

Buna rağmen üniversite yöneticilerinin cevaplaması gereken sorular somut: Burslar gerçek eğitim maliyetini ne ölçüde düşürüyor? Bursun devam koşulları anlaşılır mı? Aile dört yıllık toplam maliyeti öngörebiliyor mu? İlan edilen indirim, aile bütçesinde gerçek bir karşılık buluyor mu?

Üniversite maliyeti öğrenim ücretinden ibaret değil. Barınma, beslenme, ulaşım, dijital araçlar ve sosyal yaşama katılım da toplam maliyetin parçaları. Bir gencin üniversiteyi kazanıp ekonomik nedenlerle başlayamaması, yalnızca kurumun gelir kaybı değildir; yükseköğretime erişim sorunudur.

Vakıf üniversitesi mi, kontenjan işletmesi mi?

Bu veriler bütün vakıf üniversiteleri hakkında aynı hükmü vermeye yetmez. Aynı bölüm bir üniversitede tamamen dolarken başka bir üniversitede boş kalabilir. Ayrıntılı tablo programları toplulaştırıyor; üniversite bazındaki farkları göstermiyor.

Ayrıntılı karşılaştırma, en az 500 yerleşeni bulunan 43 programı kapsıyor. Bu nedenle 43 programın toplamını bütün lisans programlarının toplamıyla karıştırmamak gerekir. Yine de veriler, vakıf yükseköğretiminde kurumsal stratejiyi sorgulamak için güçlü bir başlangıç sunuyor.

Öğrenci sayısı, doluluk, burs oranı, reklam bütçesi ve gelir hedefi mali sürdürülebilirlik açısından elbette önemlidir. Fakat üniversitenin varlık amacı bunlara indirgenemez. Kurum yalnızca kontenjan ve gelir üzerinden yönetildiğinde program niteliği, araştırma kültürü, akademik özgürlük, öğrenci gelişimi ve toplumsal katkı geri plana düşer.

Bir öğrenci neden bizi seçsin, neden kayıt yaptırsın, neden burada kalsın ve mezun olduğunda neden iyi ki bu üniversitede okumuşum desin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu soru reklam kampanyasıyla cevaplanamaz.

Bu soru reklam kampanyasıyla cevaplanamaz.

Cevap, üniversitenin sunduğu öğrenme deneyiminde ve mezuniyet sonrasında ürettiği gerçek sonuçlarda aranmalıdır.

Vakıf üniversiteleri için altı dönüşüm alanı

01: Program portföyünü yeniden değerlendirin

Doluluk, kayıt kaybı, öğrenci devamlılığı, mezun istihdamı ve öğrenme sonuçlarını birlikte inceleyin. Kontenjanı yalnızca geçmiş talebe veya bölüm adının popülerliğine göre belirlemeyin.

02: Kayıt yaptırmayan öğrenciyi araştırın

Etik ilkeler ve kişisel verilerin korunması çerçevesinde anonim anketler ve kısa görüşmeler yapın. Ücret, burs, barınma, program güveni ve tercih değişikliği gibi nedenleri tahmin etmek yerine ölçün.

03: Dört yıllık toplam maliyeti şeffaflaştırın

Öğrenim ücretini, bursun devam koşullarını, yıllık artış yaklaşımını ve olası ek giderleri ailelerin anlayacağı biçimde açıklayın. Kayıt masasındaki sürpriz maliyet güven kaybettirir.

04: Diploma yerine öğrenme deneyimini görünür kılın

Öğrencilerin ürettiği projeleri, araştırmaları, stajları, portfolyoları ve kazandığı yetkinlikleri somut kanıtlarla gösterin. Program adının arkasındaki deneyimi görünür hale getirin.

05: Eğitimin niteliğine yatırım yapın

Akademik kadro gelişimini, araştırmayı, öğrenme ortamlarını, danışmanlığı ve psikososyal desteği kurumsal öncelik haline getirin. Tanıtım bütçesi, eğitim kalitesinin yerine geçemez.

06: Başarı göstergelerini değiştirin

Kontenjan ve gelir hedeflerinin yanına birinci yıldan ikinci yıla devam, bölüm değiştirme, kurumdan ayrılma, zamanında mezuniyet, öğrenme kazanımları ve mezun sonuçlarını ekleyin.

Üniversiteler kayıt yaptırmayanları incelerken kayıt yaptıranları da unutmamalı. Birinci sınıfa başlayanların kaçının ikinci sınıfa geçtiği, kaçının bölüm değiştirdiği, kaçının kurumdan ayrıldığı ve kaçının zamanında mezun olduğu da aynı derecede önemlidir.

Çünkü kayıt yaptırmamak kadar, kayıt yaptırdıktan sonra hayal kırıklığı yaşamak da sistemin üzerinde düşünmesi gereken bir sonuçtur. Öğrenciyi üniversiteye getirmek ile ona değerli bir öğrenme deneyimi sunmak aynı şey değildir.

Üniversiteler önce kendi varlık nedenini sorgulamalı

Üniversiteler önce kendi varlık nedenini sorgulamalı

2026 YKS tablosu, kontenjan açmanın o kontenjanın karşılık bulacağını garanti etmediğini gösteriyor. Öğrenciler yerleşiyor, fakat bir bölümü kayıt yaptırmıyor. Bazı programlar neredeyse tamamen dolarken bazıları kapasitesinin üçte birini bile kayıtlı öğrenciye dönüştüremiyor.

Farklılıkların gerçek nedenlerini anlamak için daha ayrıntılı, üniversite bazlı ve zaman içinde izlenen verilere ihtiyaç var. Ancak sorunun yalnızca tanıtım, tercih danışmanlığı veya son dakika indirimleriyle çözülemeyeceği açık.

Vakıf üniversitelerinin önündeki temel görev, daha fazla öğrenci toplamak değil; erişilebilir, güvenilir, nitelikli ve öğrencinin hayatında karşılığı olan bir yükseköğretim deneyimi tasarlamaktır.

Bir genç sizin üniversitenizi kazandığında neden kayıt yaptırsın? Dört yıl sonra neden iyi ki bu üniversitede okumuşum desin?

Bu iki soruya ikna edici cevap veremeyen kurumlar için mesele yalnızca boş kontenjan değildir. Mesele, sundukları eğitimin değerini yeniden kurma zamanının gelmiş olmasıdır.

Veri ve yöntem notu

Makale, Prof. Dr. Engin Karadağ tarafından ÖSYM verileri kullanılarak hazırlanan 2026 YKS infografiğine dayanır. Genel toplamlar vakıf üniversitelerinin lisans programlarını; ayrıntılı karşılaştırma ise en az 500 yerleşeni bulunan 43 programı kapsar. İnfografikte Türkiye’deki 74 vakıf üniversitesinin program adları burs türü ve öğretim dili eklerinden arındırılarak birleştirilmiştir.

Kayıt yaptırmama oranı, kayıt yaptırmayan öğrenci sayısının yerleşen öğrenci sayısına oranıdır. Kayıt sonrası doluluk hesapları, infografikteki kontenjan ve kayıt verilerine dayanır. Ek yerleştirme sonuçları ve kurum bazındaki farklılıklar nihai değerlendirmeyi değiştirebilir. Tablo, kayıt yaptırmama nedenlerini göstermediği için makaledeki olası açıklamalar araştırma sorusu olarak sunulmuştur; nedensel sonuç olarak ileri sürülmemiştir.

Kaynak infografik

Kaynak infografik

Veri: ÖSYM  |  Analiz: Prof. Dr. Engin Karadağ

Instagram | YouTube | LinkedIn

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Kayhan Karlı
Kayhan Karlı
yazio
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam