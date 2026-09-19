Vakıf Üniversitelerinde Alarm Zilleri: Öğrenci Yerleşiyor Ama Neden Kayıt Yaptırmıyor?

Kayıt yaptırmama oranı, kayıt yaptırmayan öğrenci sayısının yerleşen öğrenci sayısına oranıdır.

Bu iki aşamayı birbirine karıştırmamak gerekiyor. Yerleşme, öğrencinin programa girmeye hak kazanmasıdır. Kayıt ise öğrencinin ve ailesinin bu hakkı fiilen kullanmaya karar vermesidir.

Kayıt kararını öğrenim ücreti, barınma, ulaşım, burs koşulları, programın niteliğine duyulan güven ve mezuniyet sonrası beklentiler etkileyebilir. Fakat infografik nedenleri göstermiyor. Bu nedenle tek bir açıklamayı kesin neden gibi sunmak doğru olmaz.

Üniversitelerin yapması gereken tam da burada başlıyor. Kayıt yaptırmayan öğrenci yalnızca kaybedilmiş gelir değildir; kurumun değer önerisinin nerede işlemediğini gösteren bir veri kaynağıdır.

Psikolojideki 603 öğrenci ne anlatıyor

Tablonun en dikkat çekici sayılarından biri psikoloji programlarına ait. 63 vakıf üniversitesindeki psikoloji programlarının toplam kontenjanı 5.690. Bu kontenjanlara 4.682 öğrenci yerleşmiş; yerleşenlerin 603’ü kayıt yaptırmamış. Kayıt olan öğrenci sayısı 4.079’a düşmüş.

Böylece psikoloji programlarında kontenjanın yaklaşık %28,3’ü ilk kayıt sürecinin sonunda boş kalmış. Buna rağmen 4.682 öğrencinin programa yerleşmiş olması, psikolojiye yönelik ilginin ortadan kalkmadığını gösteriyor. Sorun, ilginin kayıt kararına dönüşememesi.

Üniversiteler şu sorulara dürüst cevap vermeli: Psikoloji ücretleri ailelerin ödeme kapasitesiyle uyumlu mu? Akademik kadro, uygulama olanakları ve mezuniyet sonrası yol haritası açık biçimde anlatılıyor mu? Öğrenciler üniversiteler arasındaki nitelik farklarını görebilecek şeffaf bilgiye ulaşabiliyor mu?

Aynı diplomayı sunan çok sayıda kurumun birbirinden gerçekten farklı bir eğitim deneyimi üretip üretmediği de sorgulanmalı. Bu sorunun cevabı tanıtım ofisinde değil; program tasarımında, akademik kadroda, öğrenci destek hizmetlerinde ve mezun izleme sisteminde bulunur.

Teknoloji bölümlerinde isim yetmiyor

Tablonun belki de en çarpıcı bulgusu yazılım mühendisliğinde. 37 vakıf üniversitesindeki toplam 2.126 kontenjana yalnızca 699 öğrenci yerleşmiş. Kayıt yaptırmayan 16 öğrenci çıkarıldığında fiilen kayıt olan öğrenci sayısı 683’e, kayıt sonrası doluluk ise %32,1’e geriliyor.