2026'nın En İyi Hava Yolları Şirketleri Arasında Türk Hava Yolları Avrupa'nın En İyisi Oldu

Air France, dünyanın en iyi birinci sınıf hizmeti, birinci sınıf lounge yemek hizmeti ve birinci sınıf konfor ürünleri ödüllerini kazanırken Batı Avrupa'nın en iyi havayolu seçildi.

İspanya merkezli Vueling, Avrupa'nın en iyi düşük maliyetli havayolu ödülünü aldı. Türk Hava Yolları ise Avrupa'nın en iyi havayolu, dünyanın en iyi business class ikramı ve Güney Avrupa'nın en iyi havayolu olmak üzere üç ödül kazandı.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker, “11. kez 'Avrupa'nın en iyi havayolu' seçilmek ve iki farklı kategoride daha ilk sırada yer almak, Türk Hava Yolları ailesi olarak bizim için büyük bir gurur kaynağı” dedi.

Iberia Avrupa'nın en iyi havayolu personeli hizmeti ödülünü alırken, LOT Polish Airlines Orta Avrupa'nın en iyi havayolu seçildi. Dünyanın en iyi kabin ekibi ödülünü ise Cathay Pacific Airways kazandı.