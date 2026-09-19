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2026'nın En İyi Hava Yolları Şirketleri Arasında Türk Hava Yolları Avrupa'nın En İyisi Oldu

2026'nın En İyi Hava Yolları Şirketleri Arasında Türk Hava Yolları Avrupa'nın En İyisi Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
19.09.2026 - 17:18
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2026 Dünya Havayolu Ödülleri'nde Singapore Airlines dünyanın en iyi havayolu seçilirken, Türk Hava Yolları genel sıralamada beşinci oldu. THY ayrıca Avrupa'nın en iyi havayolu, dünyanın en iyi business class ikramı ve Güney Avrupa'nın en iyi havayolu ödüllerini kazandı.

Euronews'in haberine göre Singapore Airlines'ı Qatar Airways ve Cathay Pacific takip etti. Türk Hava Yolları ise beşinci sırada yer alarak en yüksek dereceli Avrupa havayolu oldu. İlk 20'de THY'nin yanı sıra Air France, Lufthansa, Iberia, Virgin Atlantic ve Swiss International Air Lines yer aldı.

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Avrupa'nın en iyisi THY oldu.

Avrupa'nın en iyisi THY oldu.

Air France, dünyanın en iyi birinci sınıf hizmeti, birinci sınıf lounge yemek hizmeti ve birinci sınıf konfor ürünleri ödüllerini kazanırken Batı Avrupa'nın en iyi havayolu seçildi.

İspanya merkezli Vueling, Avrupa'nın en iyi düşük maliyetli havayolu ödülünü aldı. Türk Hava Yolları ise Avrupa'nın en iyi havayolu, dünyanın en iyi business class ikramı ve Güney Avrupa'nın en iyi havayolu olmak üzere üç ödül kazandı.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker, “11. kez 'Avrupa'nın en iyi havayolu' seçilmek ve iki farklı kategoride daha ilk sırada yer almak, Türk Hava Yolları ailesi olarak bizim için büyük bir gurur kaynağı” dedi.

Iberia Avrupa'nın en iyi havayolu personeli hizmeti ödülünü alırken, LOT Polish Airlines Orta Avrupa'nın en iyi havayolu seçildi. Dünyanın en iyi kabin ekibi ödülünü ise Cathay Pacific Airways kazandı.

Zirve el değiştirdi.

Zirve el değiştirdi.

Dünyanın en iyi havayolu unvanını dokuz kez kazanan Qatar Airways, bu yıl Singapore Airlines'ın ardından ikinci sırada yer aldı. Buna rağmen şirket, dünyanın en iyi business class havayolu ve Orta Doğu'nun en iyi havayolu ödülleri de dahil olmak üzere dört ödül kazandı.

Qatar Airways, dünyanın en iyi business class havayolu ödülünü 13. kez alırken, bu yıl ilk kez verilen Dünyanın En İyi Uçak İçi Wi-Fi'si ödülünün de sahibi oldu.

Sıralama şu şekilde oldu:

Sıralama şu şekilde oldu:

  • Singapore Airlines

  • Qatar Airways

  • Cathay Pacific

  • ANA All Nippon Airways

  • Türk Hava Yolları

  • Emirates

  • Air France

  • Hainan Havayolları

  • Japan Airlines

  • Korean Air

  • EVA Air

  • Qantas Havayolları

  • STARLUX Havayolları

  • Lufthansa

  • Suudi Arabistan Havayolları

  • Iberia

  • Air Canada

  • Virgin Atlantic

  • Swiss International Air Lines

  • Thai Airways

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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