2026'nın En İyi Hava Yolları Şirketleri Arasında Türk Hava Yolları Avrupa'nın En İyisi Oldu
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2026 Dünya Havayolu Ödülleri'nde Singapore Airlines dünyanın en iyi havayolu seçilirken, Türk Hava Yolları genel sıralamada beşinci oldu. THY ayrıca Avrupa'nın en iyi havayolu, dünyanın en iyi business class ikramı ve Güney Avrupa'nın en iyi havayolu ödüllerini kazandı.
Euronews'in haberine göre Singapore Airlines'ı Qatar Airways ve Cathay Pacific takip etti. Türk Hava Yolları ise beşinci sırada yer alarak en yüksek dereceli Avrupa havayolu oldu. İlk 20'de THY'nin yanı sıra Air France, Lufthansa, Iberia, Virgin Atlantic ve Swiss International Air Lines yer aldı.
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Avrupa'nın en iyisi THY oldu.
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Zirve el değiştirdi.
Sıralama şu şekilde oldu:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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