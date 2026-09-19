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Beşiktaş'ta Kötü Haber: Trossard'ın Topuğunda Kemik Ödemi Tespit Edildi

Beşiktaş'ta Kötü Haber: Trossard'ın Topuğunda Kemik Ödemi Tespit Edildi

Beşiktaş amedspor
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.09.2026 - 16:22
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Beşiktaş, Leandro Trossard'ın topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı. 31 yaşındaki Belçikalı, Erzurumspor FK maçından sonra artan ağrılar nedeniyle MR ve tomografiden geçirildi. Kulüp tedavinin ivedilikle başladığını duyurdu. Trossard yarın oynanacak Amedspor deplasmanında forma giyemeyecek.

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Amedspor deplasmanında forma giyemeyecek

Amedspor deplasmanında forma giyemeyecek

Kulübün açıklamasında, 'Leandro Trossard'ın tedavisine sağlık ekibimizce ivedilikle başlanmış olup tedavi süreci devam etmektedir' denildi. Sakatlığın resmî olarak doğrulandığı ilk cümle bu oldu. Beşiktaş cephesinden, oyuncunun tedavi takviminin ne kadar süreceğine dair de şimdilik herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.

Topuğunda travmatik kemik ödemi çıktı

Topuğunda travmatik kemik ödemi çıktı

MR'ın ardından tomografi de çekildi. Kalkaneus, ayağın topuk kısmını oluşturan kemiğin tıbbi adı. Sonuç, aynı bölgede travmatik bir ödemi doğruladı. Trossard'ın topuk bölgesindeki rahatsızlığı, kulübün sağlık ekibi tarafından bu şekilde ayrıntılı biçimde incelenmiş oldu.

Hedef, milli aradan sonra Kocaelispor maçı

Hedef, milli aradan sonra Kocaelispor maçı

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre Trossard, önceki karşılaşmalarda topuk bölgesine art arda darbeler almıştı. Erzurumspor FK maçının ardından bu ağrılar belirgin şekilde arttı. Kulüp planlamasında dönüş tarihi, millî aranın ardından oynanacak Kocaelispor maçına denk düşüyor. Kesin bir geri dönüş takvimi şimdilik açıklanmadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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