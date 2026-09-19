Beşiktaş'ta Kötü Haber: Trossard'ın Topuğunda Kemik Ödemi Tespit Edildi

Kulübün açıklamasında, 'Leandro Trossard'ın tedavisine sağlık ekibimizce ivedilikle başlanmış olup tedavi süreci devam etmektedir' denildi. Sakatlığın resmî olarak doğrulandığı ilk cümle bu oldu. Beşiktaş cephesinden, oyuncunun tedavi takviminin ne kadar süreceğine dair de şimdilik herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.