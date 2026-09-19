Beşiktaş'ta Kötü Haber: Trossard'ın Topuğunda Kemik Ödemi Tespit Edildi
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Beşiktaş, Leandro Trossard'ın topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı. 31 yaşındaki Belçikalı, Erzurumspor FK maçından sonra artan ağrılar nedeniyle MR ve tomografiden geçirildi. Kulüp tedavinin ivedilikle başladığını duyurdu. Trossard yarın oynanacak Amedspor deplasmanında forma giyemeyecek.
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Amedspor deplasmanında forma giyemeyecek
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Topuğunda travmatik kemik ödemi çıktı
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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