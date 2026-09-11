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Beşiktaş Derbiden Sonra Evinde Ağırladığı Erzurumspor'u da 3-0'la Geçti

Beşiktaş Derbiden Sonra Evinde Ağırladığı Erzurumspor'u da 3-0'la Geçti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.09.2026 - 21:51
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Erzurumspor FK’yı 3-0 mağlup ederek üç puana uzandı. İlk yarıyı Emirhan Topçu ve Trossard’ın golleriyle 2-0 önde kapatan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda VAR nedeniyle iki golü iptal edilmesine rağmen 82. dakikada İlhan Fakılı’nın golüyle farkı üçe çıkardı. Kartal, mücadeleden 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

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İlk yarıda Beşiktaş üst üste goller bularak rahatladı.

İlk yarıda Beşiktaş üst üste goller bularak rahatladı.

Karşılaşmanın 2. dakikasında Murillo’nun savunma arkasına gönderdiği pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Oh’un şutunda Ertuğrul başarılıydı. 5. dakikada ise Trossard’ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Orkun Kökçü’nün içeri çevirdiği topa Cerny’nin vuruşu üstten auta çıktı.

Beşiktaş, 21. dakikada öne geçti. Orkun Kökçü’nün sağdan kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Emirhan Topçu, kafa vuruşuyla topu filelere göndererek skoru 1-0 yaptı. Siyah-beyazlılar, 27. dakikada farkı ikiye çıkardı. Sol taraftan içeri kat eden Trossard, pasını Oh’a aktardı. Güney Koreli oyuncunun altıpasa çevirdiği topu takip eden Trossard, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0’a getirdi.

İlk yarının son bölümünde Beşiktaş üçüncü gol için fırsatlar yakaladı. 45. dakikada Olaitan’ın ceza sahası sağ çaprazından çektiği şut kaleci Ertuğrul’dan dönerken, 45+1. dakikada Orkun’un ortasında Oh’un kafa vuruşunu Ertuğrul son anda kornere çeldi.

İlk 45 dakika Beşiktaş’ın 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Beşiktaş VAR'a takıldı.

İkinci yarıda Beşiktaş VAR'a takıldı.

Erzurumspor ikinci yarıda da Beşiktaş kalesinde tehlike yaratmaktan uzaktı. Beşiktaş ise Trossard, Cerny ve Orkun'un ürettiği pozisyonlarla rakip sahada tehlikeler yarattı. 

Cerny ve Trossard'ın ayağından iki gol de bulan Beşiktaş, bu kez VAR engeline takıldı. 

Oyunu büyük bir bölümde rölantide götüren Beşiktaş son golünü de 82. dakikada buldu. Kartal'ın ortasında gelişen atakta topa dokunan İlhan Fakılı skoru 3-0'a getirdi. Beşiktaş üç puanı 3-0'lık skorla aldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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