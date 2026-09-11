Beşiktaş Derbiden Sonra Evinde Ağırladığı Erzurumspor'u da 3-0'la Geçti
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Erzurumspor FK’yı 3-0 mağlup ederek üç puana uzandı. İlk yarıyı Emirhan Topçu ve Trossard’ın golleriyle 2-0 önde kapatan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda VAR nedeniyle iki golü iptal edilmesine rağmen 82. dakikada İlhan Fakılı’nın golüyle farkı üçe çıkardı. Kartal, mücadeleden 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.
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İlk yarıda Beşiktaş üst üste goller bularak rahatladı.
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İkinci yarıda Beşiktaş VAR'a takıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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