Beşiktaş Derbiden Sonra Evinde Ağırladığı Erzurumspor'u da 3-0'la Geçti

Erzurumspor ikinci yarıda da Beşiktaş kalesinde tehlike yaratmaktan uzaktı. Beşiktaş ise Trossard, Cerny ve Orkun'un ürettiği pozisyonlarla rakip sahada tehlikeler yarattı.

Cerny ve Trossard'ın ayağından iki gol de bulan Beşiktaş, bu kez VAR engeline takıldı.

Oyunu büyük bir bölümde rölantide götüren Beşiktaş son golünü de 82. dakikada buldu. Kartal'ın ortasında gelişen atakta topa dokunan İlhan Fakılı skoru 3-0'a getirdi. Beşiktaş üç puanı 3-0'lık skorla aldı.