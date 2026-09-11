Fenerbahçe Ayrılık Açıklamasının Ardından İsmail Kartal'la Devam Etme Kararı Aldı
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Roma ile 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından istifa kararı aldığını açıklayan İsmail Kartal, cuma günü sportif direktör Oğuz Çetin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Anlaşma sağlanamadığı yönündeki iddiaların ardından kulüpten dikkat çeken bir açıklama geldi. Fenerbahçe, Kartal’ın yarın takımın başında antrenmana çıkacağını duyurdu.
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Roma maçından sonra yer yerinden oynadı.
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Yerine isimler yazılırken "devam" kararı açıklandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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