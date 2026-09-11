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Fenerbahçe Ayrılık Açıklamasının Ardından İsmail Kartal'la Devam Etme Kararı Aldı

Fenerbahçe Ayrılık Açıklamasının Ardından İsmail Kartal'la Devam Etme Kararı Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.09.2026 - 20:37
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Roma ile 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından istifa kararı aldığını açıklayan İsmail Kartal, cuma günü sportif direktör Oğuz Çetin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Anlaşma sağlanamadığı yönündeki iddiaların ardından kulüpten dikkat çeken bir açıklama geldi. Fenerbahçe, Kartal’ın yarın takımın başında antrenmana çıkacağını duyurdu.

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Roma maçından sonra yer yerinden oynadı.

Roma maçından sonra yer yerinden oynadı.

Roma ile 1-1 berabere kalınan karşılaşmanın ardından istifa ettiğini açıklayan İsmail Kartal, cuma günü sportif direktör Oğuz Çetin ile bir araya geldi. İkilinin görüşmesinden anlaşma çıkmadığı ve Fenerbahçe'nin istifayı kabul edeceği iddia edildi.

Akşam saatlerine doğru beklenen de oldu ve Fenerbahçe resmi kanallardan İsmail Kartal'la yolların ayrıldığını açıkladı.

Yerine isimler yazılırken "devam" kararı açıklandı.

Yerine isimler yazılırken "devam" kararı açıklandı.

Ancak Fenerbahçe Kulübü, akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla gündeme damga vuran bir karar duyurdu. Sarı-lacivertli yönetim, İsmail Kartal’ın görevine devam ettiğini açıkladı. Kartal’ın yarın saat 11.30’da yapılacak antrenmanda takımın başında yer alacağı ve Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüreceği belirtildi.

Fenerbahçe’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Kamuoyuna Bilgilendirme

Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır.

Takımımız, yarın saat 11.30'da Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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