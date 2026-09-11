Fenerbahçe Ayrılık Açıklamasının Ardından İsmail Kartal'la Devam Etme Kararı Aldı

Roma ile 1-1 berabere kalınan karşılaşmanın ardından istifa ettiğini açıklayan İsmail Kartal, cuma günü sportif direktör Oğuz Çetin ile bir araya geldi. İkilinin görüşmesinden anlaşma çıkmadığı ve Fenerbahçe'nin istifayı kabul edeceği iddia edildi.

Akşam saatlerine doğru beklenen de oldu ve Fenerbahçe resmi kanallardan İsmail Kartal'la yolların ayrıldığını açıkladı.