1.500 Yıllık Mücevher Atölye Ortaya Çıktı: Yarım Kalmış Yüzük Tarihe Işık Tuttu
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İskoçya'nın Glasgow kentindeki Govan Old kilise avlusunda süren kazılarda arkeologlar, erken Orta Çağ'a ait bir mücevher atölyesinin izlerine rastladı. Bulgular arasında en dikkat çekeni, üretimi yarıda kalmış bir yüzük oldu. Bu küçük parça, 1.500 yıl önce burada takı üretiminin de yapıldığını ortaya koyuyor.
İşte detaylar.
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Yarım Kalmış Bir Yüzük
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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