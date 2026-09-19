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1.500 Yıllık Mücevher Atölye Ortaya Çıktı: Yarım Kalmış Yüzük Tarihe Işık Tuttu

1.500 Yıllık Mücevher Atölye Ortaya Çıktı: Yarım Kalmış Yüzük Tarihe Işık Tuttu

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.09.2026 - 16:37
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İskoçya'nın Glasgow kentindeki Govan Old kilise avlusunda süren kazılarda arkeologlar, erken Orta Çağ'a ait bir mücevher atölyesinin izlerine rastladı. Bulgular arasında en dikkat çekeni, üretimi yarıda kalmış bir yüzük oldu. Bu küçük parça, 1.500 yıl önce burada takı üretiminin de yapıldığını ortaya koyuyor.

İşte detaylar.

Kaynak: Medievalists.net

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Yarım Kalmış Bir Yüzük

Yarım Kalmış Bir Yüzük

Arkeologların bulduğu parça, İngilizcede 'roughout' olarak adlandırılan, henüz tamamlanmamış bir şeyl yüzük taslağı. Koyu renkli şeyl taşı, dönemin zanaatkarları tarafından daha nadir ve pahalı jet taşına benzetilmek için tercih edilmiş olabilir. 

Yüzüğün üretim aşamasında bırakılmış olması, Govan Old'da en azından bazı takıların doğrudan burada üretildiğine dair önemli bir kanıt sunuyor. 1990'larda yapılan kazılarda ortaya çıkan benzer işlenmiş şeyl parçaları da bu görüşü destekliyor.

Govan Old, Iona Manastırı'ndan Bile Eski

Govan Old'un bir Hristiyan merkezi olarak tarihi M.S. 500 civarına kadar uzanıyor. Bu tarih, bölgenin Iona'da kurulan erken Orta Çağ manastırından daha eski bir Hristiyan merkezine sahip olduğunu gösteriyor.

1990'lardaki kazılarda bulunan mezarların radyokarbon analizleri, buradaki Hristiyan varlığının M.S. 435-601 yılları arasına kadar gittiğini gösteriyor. Bu bulgular, Govan'ın Clyde Britonları için önemli bir dini merkez olduğu ve daha sonraki Strathclyde Krallığı ile bağlantılı bulunduğu yönündeki görüşü güçlendiriyor.

Kazıyı Gönüllüler Sürdürüyor

Kazıyı Gönüllüler Sürdürüyor

Govan Old'daki kazılar, 2023'te başlayan 'Dig Where You Stand' (Durduğun Yeri Kaz) adlı toplum arkeolojisi projesi kapsamında yürütülüyor. Projeyi Govan Heritage Trust yönetiyor, kazı çalışmalarını ise Clyde Archaeology ile birlikte bölge sakinlerinden oluşan gönüllüler, öğrenciler ve arkeologlar üstleniyor. Yüzük taslağı da bu ekip tarafından G Çukuru olarak adlandırılan alanda bulundu.

Otuz Yıllık Bir Emek

Otuz Yıllık Bir Emek

Govan Heritage Trust'tan Profesör Stephen Driscoll, 30 yıldır sürdürdüğü Govan araştırmalarının kendisi için büyük bir ayrıcalık olduğunu söylüyor. Driscoll açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

'Govan'ın olağanüstü arkeolojisini son 30 yıldır keşfetmek büyük bir ayrıcalıktı, ama bunun en tatmin edici yanı enerjileri, coşkuları ve dostluklarıyla projeyi ileriye taşıyan sayısız gönüllü, öğrenci ve meslektaşla birlikte çalışmak oldu.'

Üstelik bulgular, Govan Old'un yalnızca dini değil, üretken bir merkez olduğunu da gösteriyor. Bölgenin ünlü erken Orta Çağ taş oymalarıyla tanınan Govan Stones koleksiyonu da Govan'ın önemini ortaya koyan buluntular arasında yer alıyor. Kazı çalışmalarının önümüzdeki dönemde de sürmesi bekleniyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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