1.500 Yıllık Mücevher Atölye Ortaya Çıktı: Yarım Kalmış Yüzük Tarihe Işık Tuttu

Arkeologların bulduğu parça, İngilizcede 'roughout' olarak adlandırılan, henüz tamamlanmamış bir şeyl yüzük taslağı. Koyu renkli şeyl taşı, dönemin zanaatkarları tarafından daha nadir ve pahalı jet taşına benzetilmek için tercih edilmiş olabilir.

Yüzüğün üretim aşamasında bırakılmış olması, Govan Old'da en azından bazı takıların doğrudan burada üretildiğine dair önemli bir kanıt sunuyor. 1990'larda yapılan kazılarda ortaya çıkan benzer işlenmiş şeyl parçaları da bu görüşü destekliyor.

Govan Old, Iona Manastırı'ndan Bile Eski

Govan Old'un bir Hristiyan merkezi olarak tarihi M.S. 500 civarına kadar uzanıyor. Bu tarih, bölgenin Iona'da kurulan erken Orta Çağ manastırından daha eski bir Hristiyan merkezine sahip olduğunu gösteriyor.

1990'lardaki kazılarda bulunan mezarların radyokarbon analizleri, buradaki Hristiyan varlığının M.S. 435-601 yılları arasına kadar gittiğini gösteriyor. Bu bulgular, Govan'ın Clyde Britonları için önemli bir dini merkez olduğu ve daha sonraki Strathclyde Krallığı ile bağlantılı bulunduğu yönündeki görüşü güçlendiriyor.