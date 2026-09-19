İstanbul'da Sürücülere Uyarı: Yarın Bu Yollar Saat 06.00'dan İtibaren Kapalı

Fevzipaşa Caddesi, kapatma boyunca kullanılabilecek güzergahlardan biri olarak öne çıkıyor. Galata Köprüsü de sürücüler için ikinci bir alternatif sunuyor. Uygulama saat 06.00'da başlayıp etkinlik programının bitimine kadar sürecek. Programın kesin bitiş saati açıklamada yer almadı.