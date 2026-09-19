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İstanbul'da Sürücülere Uyarı: Yarın Bu Yollar Saat 06.00'dan İtibaren Kapalı

İstanbul'da Sürücülere Uyarı: Yarın Bu Yollar Saat 06.00'dan İtibaren Kapalı

Beyoğlu
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.09.2026 - 16:33
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yarın düzenlenecek koşu etkinliği nedeniyle Fatih ve Beyoğlu'nda yol kapatmaları olacağını duyurdu. Kapatmalar saat 06.00'dan program bitimine kadar sürecek. Sürücüler için Fevzipaşa Caddesi ve Galata Köprüsü alternatif güzergah olarak belirlendi.

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Beyoğlu'nda kapanacak bağlantı yolları açıklandı.

Beyoğlu'nda kapanacak bağlantı yolları açıklandı.

Refik Saydam Caddesi'nin Atatürk Köprüsü'ne katılım yolu, kapatılacak güzergahlar arasında yer alıyor. Tersane Caddesi'ndeki katılım yolu için de aynı uygulama geçerli. Her iki kapatma da köprüye Beyoğlu yönünden çıkışı etkileyecek.

Fatih'te trafiğe kapatılacak caddeler var.

Fatih'te trafiğe kapatılacak caddeler var.

Fatih'te kapatılacak yollar arasında Kadir Has, Abdülezelpaşa ve Ayvansaray caddelerinin Eyüpsultan yönü bulunuyor. Ragıp Gümüşpala Caddesi'nin Atatürk Bulvarı'na bağlantısı da aynı kapsamda. Atatürk Köprüsü'nün Fatih istikameti ise programın bitimine kadar araç trafiğine kapalı olacak. Kapatmalar, ilçedeki beş farklı güzergahı aynı anda etkiliyor.

Sürücüler için alternatif güzergahlar paylaşıldı.

Sürücüler için alternatif güzergahlar paylaşıldı.

Fevzipaşa Caddesi, kapatma boyunca kullanılabilecek güzergahlardan biri olarak öne çıkıyor. Galata Köprüsü de sürücüler için ikinci bir alternatif sunuyor. Uygulama saat 06.00'da başlayıp etkinlik programının bitimine kadar sürecek. Programın kesin bitiş saati açıklamada yer almadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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