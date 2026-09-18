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Ünlülere Yönelik Soruşturmada Yeni Görüntüler! Aras Bulut İynemli, Sefo ve Melis Sezen Adli Tıp'a Sevk Edildi

Ünlülere Yönelik Soruşturmada Yeni Görüntüler! Aras Bulut İynemli, Sefo ve Melis Sezen Adli Tıp'a Sevk Edildi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.09.2026 - 17:15
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Ünlü isimlere yönelik yasaklı madde soruşturmasında süreç hızla ilerliyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sabah saatlerinde gözaltına alınan Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Sefo ve Hasan Şaş'ın da aralarında bulunduğu 14 isim, sağlık kontrollerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Savcılığın açıkladığı listede 18 isim yer alıyordu; sevk edilenler arasında bulunmayan Afra Saraçoğlu ise gün içinde yurt dışında olduğunu duyurmuştu.

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Yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınan isimlerden ilk görüntüler geldi.

Yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınan isimlerden ilk görüntüler geldi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasaklı madde soruşturması kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alınan ünlü isimler için süreç işlemeye devam ediyor. Gözaltına alınan Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Sayat Zurnacı, Yağız Sabuncuoğlu, Aytaç Kart, Muhammet Kahyaoğlu ve Aydan Osmanoğlu, sağlık kontrollerinin ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Savcılığın talimatında gözaltının yanı sıra şüphelilerin ikametlerinde arama yapılması ve biyolojik inceleme örneği alınması da yer alıyordu. Adli Tıp Kurumu'na sevk, bu incelemenin yapılacağı aşama olarak öne çıktı.

Savcılığın açıkladığı listede 18 isim vardı, Adli Tıp'a sevk edilenlerin sayısı 14 oldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Eylül sabahı yaptığı açıklamada 18 şüpheli için gözaltı kararı verildiğini duyurmuştu. Listede oyuncular, şarkıcılar, bir eski millî futbolcu ve sosyal medya içerik üreticileri yer alıyordu. Sevk edilen 14 kişilik listede, savcılığın açıkladığı isimlerden Melisa Şenolsun, Afra Saraçoğlu, Eyüpcan Pırlanta ve Rıfat Atlı bulunmadı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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