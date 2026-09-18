Ünlülere Yönelik Soruşturmada Yeni Görüntüler! Aras Bulut İynemli, Sefo ve Melis Sezen Adli Tıp'a Sevk Edildi
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Ünlü isimlere yönelik yasaklı madde soruşturmasında süreç hızla ilerliyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sabah saatlerinde gözaltına alınan Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Sefo ve Hasan Şaş'ın da aralarında bulunduğu 14 isim, sağlık kontrollerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Savcılığın açıkladığı listede 18 isim yer alıyordu; sevk edilenler arasında bulunmayan Afra Saraçoğlu ise gün içinde yurt dışında olduğunu duyurmuştu.
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Yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınan isimlerden ilk görüntüler geldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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