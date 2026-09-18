Ünlülere Yönelik Soruşturmada Yeni Görüntüler! Aras Bulut İynemli, Sefo ve Melis Sezen Adli Tıp'a Sevk Edildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasaklı madde soruşturması kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alınan ünlü isimler için süreç işlemeye devam ediyor. Gözaltına alınan Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Sayat Zurnacı, Yağız Sabuncuoğlu, Aytaç Kart, Muhammet Kahyaoğlu ve Aydan Osmanoğlu, sağlık kontrollerinin ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Savcılığın talimatında gözaltının yanı sıra şüphelilerin ikametlerinde arama yapılması ve biyolojik inceleme örneği alınması da yer alıyordu. Adli Tıp Kurumu'na sevk, bu incelemenin yapılacağı aşama olarak öne çıktı.

Savcılığın açıkladığı listede 18 isim vardı, Adli Tıp'a sevk edilenlerin sayısı 14 oldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Eylül sabahı yaptığı açıklamada 18 şüpheli için gözaltı kararı verildiğini duyurmuştu. Listede oyuncular, şarkıcılar, bir eski millî futbolcu ve sosyal medya içerik üreticileri yer alıyordu. Sevk edilen 14 kişilik listede, savcılığın açıkladığı isimlerden Melisa Şenolsun, Afra Saraçoğlu, Eyüpcan Pırlanta ve Rıfat Atlı bulunmadı.