9 Yıl Boyunca 138 Kez Kaldı: Ehliyet Sınavını 139. Denemesinde Geçti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adam 2017'den beri bilgisayar tabanlı teorik sınava giriyordu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Polonya'da sınavı tekrar tekrar vermenin bir sınırı yok
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın