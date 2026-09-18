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9 Yıl Boyunca 138 Kez Kaldı: Ehliyet Sınavını 139. Denemesinde Geçti

9 Yıl Boyunca 138 Kez Kaldı: Ehliyet Sınavını 139. Denemesinde Geçti

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 17:32
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Polonya'nın Tarnow kentinde yaşayan bir sürücü adayı, ehliyet sınavının teorik bölümünü tam 9 yıl boyunca geçemedi. 2017'den bu yana 138 kez sınava giren adam, 139. denemesinde nihayet başarılı oldu.

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Adam 2017'den beri bilgisayar tabanlı teorik sınava giriyordu

Adam 2017'den beri bilgisayar tabanlı teorik sınava giriyordu

Tarnow Karayolu Trafik Merkezi'nden alınan bilgilere göre, ismi açıklanmayan sürücü adayı 2017 yılından bu yana bilgisayar tabanlı teorik sınava giriyordu. Dokuz yıl süren bu süreçte tam 138 kez sınavdan başarısız oldu ve sınav ücretlerine toplam yaklaşık 1.800 avro harcadı.

Merkez müdürü Pawel Gurgul, adayın sınavı bırakmadığını ve ehliyetin onun için ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirtti. Yıllarca süren denemelere rağmen adam pes etmedi ve her seferinde yeniden sınava girmeye devam etti.

Başarısızlığın nedeni uzun süre gizli kaldı. Sonunda merkez, adayın çalışırken kullandığı test programının tüm soruları içermeyen bir demo sürüm olduğunu fark etti. Programın tam sürümüne geçtikten sonra adam giderek daha iyi sonuçlar almaya başladı ve sonunda sınavı geçti.

Polonya'da sınavı tekrar tekrar vermenin bir sınırı yok

Polonya'da sınavı tekrar tekrar vermenin bir sınırı yok

Polonya yasalarına göre hem teorik hem de pratik ehliyet sınavının kaç kez tekrar verilebileceğine dair herhangi bir sınır bulunmuyor. Bu nedenle adaylar başarısız oldukları sınava istedikleri kadar yeniden girebiliyor.

Tarnow'daki bu vaka dikkat çekici olsa da Polonya'da bir ulusal rekor sayılmıyor. Polonya medyasına göre, Piotrkow Trybunalski kentinden bir sürücü adayı teorik sınavı geçmek için 17 yıl boyunca tam 163 kez sınava girmek zorunda kaldı.

Hikaye, Polonya'da sürücü belgesi almak için gösterilen ısrarın bir sembolü haline geldi. Sınav merkezi yetkilileri, adayın yıllarca süren azminin sonunda basit bir teknik sorunun çözülmesiyle ödüllendirildiğini vurguluyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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