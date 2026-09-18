9 Yıl Boyunca 138 Kez Kaldı: Ehliyet Sınavını 139. Denemesinde Geçti

Tarnow Karayolu Trafik Merkezi'nden alınan bilgilere göre, ismi açıklanmayan sürücü adayı 2017 yılından bu yana bilgisayar tabanlı teorik sınava giriyordu. Dokuz yıl süren bu süreçte tam 138 kez sınavdan başarısız oldu ve sınav ücretlerine toplam yaklaşık 1.800 avro harcadı.

Merkez müdürü Pawel Gurgul, adayın sınavı bırakmadığını ve ehliyetin onun için ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirtti. Yıllarca süren denemelere rağmen adam pes etmedi ve her seferinde yeniden sınava girmeye devam etti.

Başarısızlığın nedeni uzun süre gizli kaldı. Sonunda merkez, adayın çalışırken kullandığı test programının tüm soruları içermeyen bir demo sürüm olduğunu fark etti. Programın tam sürümüne geçtikten sonra adam giderek daha iyi sonuçlar almaya başladı ve sonunda sınavı geçti.