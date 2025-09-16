Dünyanın En Zor Sınavı Gaokao: Çinli Öğrencilerin Hayatını Belirleyen Maraton
Çin’de üniversiteye girişin tek yolu olan Gaokao sınavı, milyonlarca öğrencinin hayatını belirliyor. Her yıl haziran ayında yapılan bu sınav, 10 saati aşan süresiyle öğrencileri zorluyor. Sadece akademik bilgi değil, psikolojik dayanıklılık da büyük rol oynuyor. Ailelerin, okulların ve toplumun baskısı öğrencilerin omuzlarına yükleniyor. Başarılı olanlar parlak bir geleceğe adım atarken başarısız olanlar geri dönüşü zor bir yola giriyor.
Tanıdık geldi değil mi? Gelin, bu sınava bi' göz atalım...
Gaokao, "yüksek sınav" anlamına gelen ulusal yükseköğretim giriş sınavıdır.
Gaokao’ya hazırlık süreci çoğu zaman ortaokul yıllarında başlıyor.
Sınava hazırlık süreci Çin’de adeta bir endüstri yaratmış durumda.
Gaokao sırasında kopyayı önlemek için olağanüstü önlemler alınıyor.
