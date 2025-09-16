Dünyanın En Zor Sınavı Gaokao: Çinli Öğrencilerin Hayatını Belirleyen Maraton

Her yıl haziranda yapılır ve iki gün boyunca 10 saate yakın sürer. Matematik, Çince, yabancı dilin yanı sıra öğrencilerin kariyer hedeflerine göre fizik, kimya, biyoloji, tarih, politika ve coğrafya gibi alanlardan da sınava girilir. Ancak zorluk seviyesi lise müfredatının çok ötesindedir.

Matematik sorularının bazıları üniversite seviyesinde kabul ediliyor. 2024’te 13,4 milyon aday sınava girerken sadece yüzde 40’ı üniversiteye girebildi. En prestijli “Project 211” üniversitelerinde ise kabul oranı yalnızca yüzde 5’tir.