Dünyanın En Zor Sınavı Gaokao: Çinli Öğrencilerin Hayatını Belirleyen Maraton

Dünyanın En Zor Sınavı Gaokao: Çinli Öğrencilerin Hayatını Belirleyen Maraton

Gökçe Cici
Gökçe Cici
16.09.2025 - 20:16

Çin’de üniversiteye girişin tek yolu olan Gaokao sınavı, milyonlarca öğrencinin hayatını belirliyor. Her yıl haziran ayında yapılan bu sınav, 10 saati aşan süresiyle öğrencileri zorluyor. Sadece akademik bilgi değil, psikolojik dayanıklılık da büyük rol oynuyor. Ailelerin, okulların ve toplumun baskısı öğrencilerin omuzlarına yükleniyor. Başarılı olanlar parlak bir geleceğe adım atarken başarısız olanlar geri dönüşü zor bir yola giriyor.

Tanıdık geldi değil mi? Gelin, bu sınava bi' göz atalım...

Kaynak 1, Kaynak 2

Gaokao, "yüksek sınav" anlamına gelen ulusal yükseköğretim giriş sınavıdır.

Gaokao, "yüksek sınav" anlamına gelen ulusal yükseköğretim giriş sınavıdır.

Her yıl haziranda yapılır ve iki gün boyunca 10 saate yakın sürer. Matematik, Çince, yabancı dilin yanı sıra öğrencilerin kariyer hedeflerine göre fizik, kimya, biyoloji, tarih, politika ve coğrafya gibi alanlardan da sınava girilir. Ancak zorluk seviyesi lise müfredatının çok ötesindedir. 

Matematik sorularının bazıları üniversite seviyesinde kabul ediliyor. 2024’te 13,4 milyon aday sınava girerken sadece yüzde 40’ı üniversiteye girebildi. En prestijli “Project 211” üniversitelerinde ise kabul oranı yalnızca yüzde 5’tir.

Gaokao’ya hazırlık süreci çoğu zaman ortaokul yıllarında başlıyor.

Gaokao’ya hazırlık süreci çoğu zaman ortaokul yıllarında başlıyor.

Öğrenciler haftada ortalama 60 saat ders çalışıyor, bazıları okulu bırakıp özel derslere yöneliyor. Uykusuz geçen geceler, konsantrasyonu artırmak için serum taktırmak, sınav dönemine denk gelmemesi için doğum kontrol hapı kullanmak gibi uç yöntemler uygulanıyor. 

Gaokao aynı zamanda ciddi psikolojik baskılarla anılıyor; Shenzhen’de intihar eden öğrencilerin büyük kısmının sınav stresi altında olduğu rapor edildi. Başarısızlık ise çoğu öğrenci için düşük gelirli işler, aile hayal kırıklığı ve sosyal dışlanma anlamına geliyor.

Sınava hazırlık süreci Çin’de adeta bir endüstri yaratmış durumda.

Sınava hazırlık süreci Çin’de adeta bir endüstri yaratmış durumda.

Gaokao dadıları adı verilen genç mezunlar, öğrencilerle birlikte yaşayıp ders tekrarına yardımcı oluyor. Ancak yemek ve temizlik gibi konularda destek veremiyorlar, esas amaçları moral ve motivasyon oluyor. Aileler sınav günü zaman kaybı olmasın diye lüks otellerde oda tutuyor. 

Hatta bazı oteller “başarı paketi” adıyla özel hizmetler sunuyor. Ulaşım içinse özel Gaokao taksileri devreye giriyor. Bazı şehirlerde sınav günü bu taksiler trafiğe öncelikli hakla çıkıyor, hatta ücretsiz taşımacılık yapılıyor.

Gaokao sırasında kopyayı önlemek için olağanüstü önlemler alınıyor.

Gaokao sırasında kopyayı önlemek için olağanüstü önlemler alınıyor.

Metal dedektörler, sinyal kesiciler, hatta sınav salonlarını tarayan dronlar devreye giriyor. Metal sütyen askıları bile yasaklandı. Yasa dışı kopya girişimleri hapis cezasına kadar varabiliyor. 

Bununla birlikte bazı aileler milyonlarca yuan ödeyerek sahte kimlikle yerine sınava girecek kişiler kiralıyor. Bu durum yakalandığında hem öğrenci hem aile ağır cezalara çarptırılıyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
