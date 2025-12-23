onedio
Asgari Ücret Belli Oldu: Bakan Vedat Işıkhan Açıkladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.12.2025 - 18:40 Son Güncelleme: 23.12.2025 - 18:45

Türkiye’de 2026 yılında uygulanacak asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapılarak 28 bin 75 lira oldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı sonrasında 2026 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
