Asgari Ücret Belli Oldu: Bakan Vedat Işıkhan Açıkladı
Türkiye’de 2026 yılında uygulanacak asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapılarak 28 bin 75 lira oldu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı sonrasında 2026 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu.
