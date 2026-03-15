Bayramda Hava Durumu Nasıl Olacak? Sıcaklık Azalıyor, Yağış Geliyor

Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala hava durumu tahminleri güncellendi. Bir süredir yurt genelinde mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkların, Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre perşembe gününden itibaren düşmesi bekleniyor.

Bugün doğu bölgelerinde görülen yağışların bayrama kadar ara vereceği öngörülürken, arife günü ise Türkiye’nin büyük bölümünde aralıklı sağanak geçişlerinin etkili olacağı tahmin ediliyor. Bayramın birinci ve ikinci gününde de yağışların sürmesi bekleniyor.