Bayramda Hava Durumu Nasıl Olacak? Sıcaklık Azalıyor, Yağış Geliyor

Bayramda Hava Durumu Nasıl Olacak? Sıcaklık Azalıyor, Yağış Geliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.03.2026 - 14:29

Ramazan Bayramı’na günler kala hava durumuna ilişkin yeni tahminler paylaşıldı. Mevsim normallerindeki sıcaklıkların perşembeden itibaren düşmesi beklenirken, arefe günü başlayacak yağışların bayram boyunca ülke genelinde etkili olabileceği belirtiliyor.

Perşembe'den itibaren sıcaklıklar düşüyor.

Perşembe'den itibaren sıcaklıklar düşüyor.

Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala hava durumu tahminleri güncellendi. Bir süredir yurt genelinde mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkların, Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre perşembe gününden itibaren düşmesi bekleniyor.

Bugün doğu bölgelerinde görülen yağışların bayrama kadar ara vereceği öngörülürken, arife günü ise Türkiye’nin büyük bölümünde aralıklı sağanak geçişlerinin etkili olacağı tahmin ediliyor. Bayramın birinci ve ikinci gününde de yağışların sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji haritalı değerlendirmesini kamuoyu ile paylaştı.

Meteoroloji haritalı değerlendirmesini kamuoyu ile paylaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haritalı değerlendirmesinde, yağış beklenen günler ve iller tek tek işaretlendi. Açıklamada, “Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinde seyredeceği, perşembe günü ise batı kesimlerden başlayarak düşeceği tahmin ediliyor.” ifadelerine yer verildi.

Bayrama kadar da serin havalar başlamış olacak.

Bayrama kadar da serin havalar başlamış olacak.

Yeni hafta serin hava ile başlayacak.

Yarın İstanbul çoğunlukla bulutlu ve 10 derece olacak. Ankara’da parçalı bulutlu hava beklenirken sıcaklık 14 derece civarında. İzmir 17, Bursa 13 ve Antalya 20 derece olacak.

Marmara Bölgesi genelinde hava bulutlu, karayel hafif esecek. Sıcaklıkların 10-13 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi’nde özellikle Sivas çevresi daha bulutlu. Eskişehir 14, Konya 15, Sivas ise 10 derece civarında olacak.

Ege Bölgesi’nde Aydın ve Muğla çevresi bulutlu, rüzgar hafif esecek. Manisa 15, Muğla 17, Denizli ise 19 derece olacak.

Akdeniz Bölgesi’nde yağışlar zayıflarken bulutluluk devam edecek. Adana’da sıcaklık 20, Hatay’da 17 derece olacak.

Karadeniz Bölgesi genelinde bulutlu hava etkili. Trabzon, Rize ve Gümüşhane çevresinde yağış bekleniyor. Bolu 10, Samsun ise 12 derece olacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yağmurun etkisi azalıyor. Doğu kesimlerde ise Erzurum ve Kars’ta kar, Hakkari ile Van çevresinde sulu kar bekleniyor. Erzurum’da sıcaklık 5, Diyarbakır’da ise 14 derece olacak.

Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
