Arda Güler'in Olağanüstü Golü Dış Basında da Manşetleri Süsledi

Arda Güler, çağının öne çıkan yeteneklerinden biri olarak Santiago Bernabéu’da Elche karşısında bir kez daha büyüledi. Genç Türk oyuncu tarihi bir gol attı ve birçok kişi onu şimdiden Puskás Ödülü’ne aday gösteriyor; Elche kalecisi Matías Dituro da buna katılacak gibi görünüyor. Julio Maldonado, bilinen adıyla Maldini, Arda’nın golünü “tarihte hatırladığım en iyi eser” olarak nitelendirdi. Movistar yorumcusunun bu sözleri, Real Madrid taraftarları arasında hızla paylaşılıyor ve Arda Güler’in 4-1’lik galibiyeti perçinleyen performansının gerçek bir yansıması olarak görülüyor.