Arda Güler'in Olağanüstü Golü Dış Basında da Manşetleri Süsledi

Arda Güler'in Olağanüstü Golü Dış Basında da Manşetleri Süsledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.03.2026 - 13:37

Real Madrid, dün gece evinde Elche’yi 4-1 yenerken asıl gündem Arda Güler oldu. Kendi yarı sahasından attığı yaklaşık 70 metrelik golle geceye damga vurdu; gol sosyal medyada geniş yankı buldu. Bu gole takım arkadaşları ve teknik direktör Arbeloa da kayıtsız kalamazken aynı şekilde başta İspanyol basını olmak üzere dünyanın dört bir yanından basın kuruluşları da manşetlerini Arda Güler'e ayırdı. 

Arda Güler'e övgüler dizen haberlerde milli oyuncunun performansı göklere çıkarıldı.

Defansa Central

Defansa Central

Real Madrid, Elche karşısında 4-1’lik net bir galibiyet alarak, şampiyonluk yarışında Barcelona ile farkı sadece bir puana indirdi. Maçın ardından soyunma odasına inen Başkan Florentino Perez, tarihi bir golle maçı taçlandıran Arda Güler’i ve tüm oyuncuları tebrik etti. Perez, özellikle altyapıdan yetişen oyuncuların Bernabéu’da üst düzey bir takıma karşı sergilediği performansı övgüyle değerlendirerek, 'Burada yaptığınız her şey inanılmazdı' dedi.

Athletiko (Yunanistan)

Athletiko (Yunanistan)

Real Madrid-Elche maçında Arda Güler, yarı sahasının gerisinden muhteşem bir gol atarak skoru 4-1’e taşıdı. Golün yaklaşık 70 metreden geldiği belirtiliyor.

BLIC (Sırbistan)

BLIC (Sırbistan)

Real Madrid, La Liga 28. haftasında Bernabéu’da Elche’yi yendi. Maçın yıldızı Arda Güler, 60 metreden yaptığı muhteşem vuruşla skora damgasını vurdu. Hakan Çalhanoğlu’nu andıran cesur bir şutla golü kaydetti.

Planeta Madrid

Planeta Madrid

Arda Güler, çağının öne çıkan yeteneklerinden biri olarak Santiago Bernabéu’da Elche karşısında bir kez daha büyüledi. Genç Türk oyuncu tarihi bir gol attı ve birçok kişi onu şimdiden Puskás Ödülü’ne aday gösteriyor; Elche kalecisi Matías Dituro da buna katılacak gibi görünüyor. Julio Maldonado, bilinen adıyla Maldini, Arda’nın golünü “tarihte hatırladığım en iyi eser” olarak nitelendirdi. Movistar yorumcusunun bu sözleri, Real Madrid taraftarları arasında hızla paylaşılıyor ve Arda Güler’in 4-1’lik galibiyeti perçinleyen performansının gerçek bir yansıması olarak görülüyor.

MARCA

MARCA

Real Madrid’in yıldızı Arda Güler, adeta sihirli değneğini sallayarak Santiago Bernabéu’yu büyüledi. Türk dahi, Elche’ye attığı muhteşem golle taraftarları adeta transa soktu. Bu gol, nesillerin bir kez şahit olabileceği türden bir başyapıt niteliğinde. Aylar sürecek Puskás Ödülü yarışması için şimdiden güçlü bir aday olarak öne çıkıyor; gol, tüm başyapıt kriterlerini karşılıyor.

Mundo Dpeortivo

Mundo Dpeortivo

Arda Güler çıtayı en yükseğe taşıdı ve bunu muhteşem bir golle başardı; yılın en iyi gollerinden biri şüphesiz onun eseri. Kendi yarı sahasından, 60 metreden fazla mesafeden gol atabilecek çok az oyuncu vardır. Zaman zaman dalgalanan performansına rağmen Güler, cesaretini ve güçlü şutunu konuşturdu. Dituro’nun kalesinden uzaklaştığını gören genç Türk, hiç tereddüt etmeden topa vurdu ve kalecinin üzerinden aşırarak inanılmaz bir gol kaydetti.

La Gazetta della Sport

La Gazetta della Sport

Gecenin en değerli anı Arda Güler’in golü oldu. Real Madrid, Arbeloa’nın takımının golleriyle; Rüdiger, Valverde, Huijsen ve Arda Güler’in katkıları sayesinde Elche’yi 4-1 mağlup etti. Arda Güler’in 60 metreden fazla mesafeden sol ayağıyla yaptığı vuruş, önde yakalanan kaleciyi aşarak ağlara gitti. Bu sansasyonel gol, Santiago Bernabéu’daki görkemli geceyi taçlandırdı.

L'equipe (Fransa)

L'equipe (Fransa)

Cumartesi günü Elche karşısında oynanan ve Real Madrid’in 4-1 kazandığı maçta Arda Güler, uzak mesafeden yaptığı mükemmel aşırtma vuruşla takımının dördüncü golünü attı. Gol, şimdiden yılın en iyileri arasında gösteriliyor.

Ole (Arjantin)

Ole (Arjantin)

Türk oyuncu, 60 metreden fazla mesafeden attığı golle Real Madrid’in Bernabéu’daki galibiyetini perçinledi. Kendi yarı sahasında pas arası yapan Arda Güler, ardından yaklaşık 65 metreden vurarak Elche’nin Arjantinli kalecisi Matías Dituro’yu hazırlıksız yakaladı ve topu ağlara gönderdi.

Kicker ( Almanya)

Kicker ( Almanya)

Arda Güler, Real Madrid’in sahasında aldığı farklı galibiyette yaklaşık 70 metreden hafızalara kazınacak bir gol attı. Kendi yarı sahasında topu kazanan genç yıldız, hiç bekletmeden rakip kaleyi yokladı. Top, Matías Dituro’nun üzerinden aşarak ağlarla buluştu. Bu olağanüstü vuruş, Arda Güler’i şimdiden “Yılın Golü” adayları arasına taşıdı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
