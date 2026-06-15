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Dut Mevsiminin Gelmesinden Yorumlarda Coşanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Dut Mevsiminin Gelmesinden Yorumlarda Coşanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.06.2026 - 17:32
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Eski adı Twitter olan X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Bakalım hafta başlarken kimler şakalarıyla güldürmüş?

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Ezberimiz pek iyi değil.

Ezberimiz pek iyi değil.
twitter.com

Çok iyi tespit...

Çok iyi tespit...
twitter.com

Harika şaka!

Harika şaka!
twitter.com

Devam edelim...

Devam edelim...
twitter.com
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Sınavda patlamayın da...

Sınavda patlamayın da...
twitter.com

Oversize modası geri döndü.

Oversize modası geri döndü.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Doğru...

Doğru...
twitter.com
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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