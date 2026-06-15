Türkiye’nin O Bölgesinde Neredeyse Her İki Haneye Bir Leylek Düşüyor

Türkiye’ye genellikle mart ayının sonu ile nisan ayının başında giriş yapan göçmen kuşlar, eylül ayına kadar olan üreme ve beslenme dönemlerini geçirmek için sulak alanları tercih ediyor. Uzun yıllar boyunca Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi olan Eskikaraağaç, beslenme koridorlarının daralması nedeniyle bu yıl sessizliğe büründü. Geçmişte 15’i bulan yuva sayısı 4’e kadar gerilerken, Uluabat Gölü’nün karşı kıyısındaki Gölyazı’da ise bu sayı 10 civarında kaldı.

Leyleklerin bu yılki büyük göç rotası ise Kirmasti Çayı’nın hayat verdiği, yeşilin her tonunu barındıran Karaoğlan Mahallesi oldu. Geniş tarım arazileri, göl kıyısı ve nehir yataklarının sunduğu balık, böcek ve kurbağa gibi zengin besin kaynakları, leylek sürülerini bu bölgeye çekti.