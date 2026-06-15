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Türkiye’nin O Bölgesinde Neredeyse Her İki Haneye Bir Leylek Düşüyor

Türkiye’nin O Bölgesinde Neredeyse Her İki Haneye Bir Leylek Düşüyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
15.06.2026 - 17:24
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Bursa’nın doğal güzellikleri ve sulak alanları, göç mevsiminin en büyüleyici misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Ancak bu yıl kuş cennetinde dikkat çeken bir yer değişimi yaşandı. Geçmiş yıllarda 'Avrupa Leylek Köyü' unvanıyla adını duyuran Eskikaraağaç Mahallesi’nde yuva sayıları dramatik bir düşüş gösterirken, leyleklerin yeni favori durağı Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Karaoğlan Mahallesi oldu. Zengin beslenme alanları ve huzurlu doğasıyla öne çıkan mahalle, bu yıl tam 37 yuvaya ev sahipliği yaparak adeta bir 'leylek şehri' unvanını kazandı.

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Eskikaraağaç kanat kaybetti, Karaoğlan zirveye yerleşti.

Eskikaraağaç kanat kaybetti, Karaoğlan zirveye yerleşti.

Türkiye’ye genellikle mart ayının sonu ile nisan ayının başında giriş yapan göçmen kuşlar, eylül ayına kadar olan üreme ve beslenme dönemlerini geçirmek için sulak alanları tercih ediyor. Uzun yıllar boyunca Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi olan Eskikaraağaç, beslenme koridorlarının daralması nedeniyle bu yıl sessizliğe büründü. Geçmişte 15’i bulan yuva sayısı 4’e kadar gerilerken, Uluabat Gölü’nün karşı kıyısındaki Gölyazı’da ise bu sayı 10 civarında kaldı.

Leyleklerin bu yılki büyük göç rotası ise Kirmasti Çayı’nın hayat verdiği, yeşilin her tonunu barındıran Karaoğlan Mahallesi oldu. Geniş tarım arazileri, göl kıyısı ve nehir yataklarının sunduğu balık, böcek ve kurbağa gibi zengin besin kaynakları, leylek sürülerini bu bölgeye çekti.

Neredeyse her iki haneye bir leylek yuvası düşüyor.

Neredeyse her iki haneye bir leylek yuvası düşüyor.

Karaoğlan Köyü Muhtarı Ergün Kısa, mahallede yaşanan bu nüfus patlamasını büyük bir şaşkınlık ve memnuniyetle karşıladıklarını belirtiyor. Yaklaşık 400 haneli köylerinde başlarını çevirdikleri her çatıda, direkte ve ağaçta bir yuvayla karşılaştıklarını ifade eden Kısa, durumu şu sözlerle özetledi:

'Başınızı çevirdiğiniz her yerde bir yuva ve leylek görürsünüz. Tam bir leylek şehri olduk. Yuva sayımız bu yıl 37'ye yükseldi. Geçen yıl 32-33 yuvamız vardı. Birbirlerine mi söylüyorlar bilmiyorum ama burayı çok sevdiler. Burada beslenme alanı oldukça geniş; Uluabat Gölü var, Kirmasti Çayı var, geniş tarlalarımız ve ormanımız var. Nereye gitseler kolayca yiyecek bulabiliyorlar. Komşu köyde 4-5 yuva varken bizde 37 yuva bulunuyor. Her birinin 3-4 yavru yaptığını da düşünürseniz, göç zamanı tam bir sürü haline geliyorlar.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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