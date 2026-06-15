Türkiye’nin O Bölgesinde Neredeyse Her İki Haneye Bir Leylek Düşüyor
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Bursa’nın doğal güzellikleri ve sulak alanları, göç mevsiminin en büyüleyici misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Ancak bu yıl kuş cennetinde dikkat çeken bir yer değişimi yaşandı. Geçmiş yıllarda 'Avrupa Leylek Köyü' unvanıyla adını duyuran Eskikaraağaç Mahallesi’nde yuva sayıları dramatik bir düşüş gösterirken, leyleklerin yeni favori durağı Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Karaoğlan Mahallesi oldu. Zengin beslenme alanları ve huzurlu doğasıyla öne çıkan mahalle, bu yıl tam 37 yuvaya ev sahipliği yaparak adeta bir 'leylek şehri' unvanını kazandı.
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Eskikaraağaç kanat kaybetti, Karaoğlan zirveye yerleşti.
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Neredeyse her iki haneye bir leylek yuvası düşüyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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