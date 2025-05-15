Okudukları Bölümleri Bir Türlü Beğendiremeyenlerin İlginç Akademik Diyalogları
Ülkemizde bir neslin çok hızlı bir şekilde üniversitelerde yer bulması ve yeni bölümlerin açılması kuşaklar arası iletişimsizliğe neden oldu. Eskiden az ve net olan üniversite bölümleri çeşitlendi, yeni bölüm ihtiyaçları ortaya çıktı ama haliyle eğitimin içinde olmayan nesil bu gelişmelere yabancı kaldı. Ancak bu durum yorumlama haklarını ellerinden almadı. Ortaya ilginç diyalogların çıktığı akademik sohbetler döküldü.
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Her şey bu paylaşımla başladı.
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Tabii diyaloglar çok da yabancı olduğumuz şeyler değil.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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