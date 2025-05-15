Okudukları Bölümleri Bir Türlü Beğendiremeyenlerin İlginç Akademik Diyalogları

Ülkemizde bir neslin çok hızlı bir şekilde üniversitelerde yer bulması ve yeni bölümlerin açılması kuşaklar arası iletişimsizliğe neden oldu. Eskiden az ve net olan üniversite bölümleri çeşitlendi, yeni bölüm ihtiyaçları ortaya çıktı ama haliyle eğitimin içinde olmayan nesil bu gelişmelere yabancı kaldı. Ancak bu durum yorumlama haklarını ellerinden almadı. Ortaya ilginç diyalogların çıktığı akademik sohbetler döküldü.