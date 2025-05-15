Haber Başlığına "Yavru Kedi" Yazan Admin Dillere Düştü
X'te haber hesaplarının yaptığı paylaşımlar kimi zaman beklenenin üzerinde ilgi görüp yorumlanabiliyor. Bunun sebebi ya haberin ele alınış biçiminin farklı olması ya da başlıktaki hatalar. Bir habere de 'Çanakkale'de bir köpek, annesinin emzirmediği kedi yavrusunu emzirdi.' başlığı atıldı. Ancak kedi mi yavru köpek mi çok küçük anlaşılamadığı için alıntı bombardımanı yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşım şöyle;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kedinin yavru olduğuna ikna olamayanlar ise böyle tepkiler verdi;
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın