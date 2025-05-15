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Haber Başlığına "Yavru Kedi" Yazan Admin Dillere Düştü

Haber Başlığına "Yavru Kedi" Yazan Admin Dillere Düştü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.05.2025 - 11:42

X'te haber hesaplarının yaptığı paylaşımlar kimi zaman beklenenin üzerinde ilgi görüp yorumlanabiliyor. Bunun sebebi ya haberin ele alınış biçiminin farklı olması ya da başlıktaki hatalar. Bir habere de 'Çanakkale'de bir köpek, annesinin emzirmediği kedi yavrusunu emzirdi.' başlığı atıldı. Ancak kedi mi yavru köpek mi çok küçük anlaşılamadığı için alıntı bombardımanı yaşandı.

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Paylaşım şöyle;

Paylaşım şöyle;

Kedinin yavru olduğuna ikna olamayanlar ise böyle tepkiler verdi;

Kedinin yavru olduğuna ikna olamayanlar ise böyle tepkiler verdi;
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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