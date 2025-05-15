Haber Başlığına "Yavru Kedi" Yazan Admin Dillere Düştü

X'te haber hesaplarının yaptığı paylaşımlar kimi zaman beklenenin üzerinde ilgi görüp yorumlanabiliyor. Bunun sebebi ya haberin ele alınış biçiminin farklı olması ya da başlıktaki hatalar. Bir habere de 'Çanakkale'de bir köpek, annesinin emzirmediği kedi yavrusunu emzirdi.' başlığı atıldı. Ancak kedi mi yavru köpek mi çok küçük anlaşılamadığı için alıntı bombardımanı yaşandı.