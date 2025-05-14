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"Ortalık 56 Oldu" Deyiminin Anlamı Ne ve Nereden Geliyor?

"Ortalık 56 Oldu" Deyiminin Anlamı Ne ve Nereden Geliyor?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.05.2025 - 15:29

Türkçe deyimler açısından oldukça zengin bir dil. Öyle deyimler var ki onlarca kelimeyle tarif edemeyeceğimiz bir his veya kavram o deyimi kullanılarak anlatılabiliyor. Her dilde olduğu gibi Türkçe deyimlerde de semboller, hayvanlar hatta bazen sayılar bile kullanılabiliyor. 56 da sıkça kullanılan sayılardan biri. Peki 'Ortam 56', 'Ortalık 56 oldu' gibi günlük hayatta sıkça kullanılan bu deyimin anlamı ve çıkış noktası ne?

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56 olmak deyiminin anlamıyla başlayalım.

56 olmak deyiminin anlamıyla başlayalım.

'Ortalık 56 oldu', 'Ortam 56', gibi kullanılan bu deyim kaotik, içinden çıkılmayacak durumlar için kullanılıyor. Eğer ortalık 56 ise ortada büyük problemler vardır manası çıkabiliyor.

Deyimin nereden geldiğine dair birkaç rivayet mevcut...

Deyimin nereden geldiğine dair birkaç rivayet mevcut...

Yazar Sema Soykan'ın anlattığına göre; Bir zamanlar Adana'nın Tepebağ mahallesinde ırmaktan su çıkarmak için 56 model su pompası çalışırmış. Hatta başka kaynaklara göre 1956 model bir jeneratör kullanılırmış. Motorun gürültüsü o kadar yüksek çıkarmış ki insanların aralarında yaptığı konuşmalar duyulmazmış. Bu yüzden muhabbet esnasında araya bir ses girince “ortalık elli altıya gitti ya da ortalığı elli altıya verdi,” bir şikayet cümlesi olarak kullanılırmış.

Bir diğer rivayet ise 1956 yılında Türkiye'deki siyasi tablonun karmaşıklaşması üzerine.

Bir diğer rivayet ise 1956 yılında Türkiye'deki siyasi tablonun karmaşıklaşması üzerine.

Ancak ülkemizde siyaset sürekli karışık olduğu için bu rivayet oldukça zayıf.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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