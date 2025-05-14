"Ortalık 56 Oldu" Deyiminin Anlamı Ne ve Nereden Geliyor?
Türkçe deyimler açısından oldukça zengin bir dil. Öyle deyimler var ki onlarca kelimeyle tarif edemeyeceğimiz bir his veya kavram o deyimi kullanılarak anlatılabiliyor. Her dilde olduğu gibi Türkçe deyimlerde de semboller, hayvanlar hatta bazen sayılar bile kullanılabiliyor. 56 da sıkça kullanılan sayılardan biri. Peki 'Ortam 56', 'Ortalık 56 oldu' gibi günlük hayatta sıkça kullanılan bu deyimin anlamı ve çıkış noktası ne?
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56 olmak deyiminin anlamıyla başlayalım.
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Deyimin nereden geldiğine dair birkaç rivayet mevcut...
Bir diğer rivayet ise 1956 yılında Türkiye'deki siyasi tablonun karmaşıklaşması üzerine.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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