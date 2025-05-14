"Ortalık 56 Oldu" Deyiminin Anlamı Ne ve Nereden Geliyor?

Türkçe deyimler açısından oldukça zengin bir dil. Öyle deyimler var ki onlarca kelimeyle tarif edemeyeceğimiz bir his veya kavram o deyimi kullanılarak anlatılabiliyor. Her dilde olduğu gibi Türkçe deyimlerde de semboller, hayvanlar hatta bazen sayılar bile kullanılabiliyor. 56 da sıkça kullanılan sayılardan biri. Peki 'Ortam 56', 'Ortalık 56 oldu' gibi günlük hayatta sıkça kullanılan bu deyimin anlamı ve çıkış noktası ne?