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Annelerinin Akla Hayale Gelmeyecek Hareketlerini Diline Dolayarak Güldüren Evlatlar

Annelerinin Akla Hayale Gelmeyecek Hareketlerini Diline Dolayarak Güldüren Evlatlar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.05.2025 - 14:33

Eski adı Twitter, içimizin ısınamadığı yeni ismi X'te aile üyelerinin yaşadıklarını, onlarla diyaloglarını anlatan kişiler her zaman ilgiyle takip edilmiştir. Çoğu zaman kendimizden ve çevremizdeki insanlardan parçalar bulup 'aaa aynı bizimki' diye paylaştığımız gönderilerin çoğunda ise öne çıkan kişiler anneler ve onların asla tahmin edemeyeceğiniz hareketleri ve yanıtları. İşte yaptıkları veya söyledikleriyle ters köşeden ters köşeye sürükleyen anneler...

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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