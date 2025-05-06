10 Yaşındaki Filozof Yeğenin Tuttuğu Notlar Viral Oldu
Öğrenmenin zamanı olmadığı gibi yaşı da yok. Bazen hiç ummadığımız kişilerden ummadığımız şeyler öğrenebiliyoruz. Bu yoldan geçen biri de olabiliyor henüz ilkokul çağındaki bir çocuk da... Bir Twitter kullanıcısı da 10 yaşındaki yeğeninin defterine yazdığı notları paylaştı. İlk başta çocukça gelen cümleler derinlikli bakılınca benimsendi. Moda tabiriyle viral oldu.
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Paylaşım şöyle;
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Tabii bu derin anlamlar içeren mottolar da bazılarında kimi duyguların fitilini ateşledi.
Motive olanlar oldu.
Mottolardan biri kimilerini hüzünlendirdi.
Nesil farkına dikkat çekenler oldu.
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Kendisiyle kıyaslayanlar oldu.
Kendisinden çıkarımlar yapanlar da var.
Sizin en beğendiğiniz motto hangisi oldu?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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