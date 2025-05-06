10 Yaşındaki Filozof Yeğenin Tuttuğu Notlar Viral Oldu

Öğrenmenin zamanı olmadığı gibi yaşı da yok. Bazen hiç ummadığımız kişilerden ummadığımız şeyler öğrenebiliyoruz. Bu yoldan geçen biri de olabiliyor henüz ilkokul çağındaki bir çocuk da... Bir Twitter kullanıcısı da 10 yaşındaki yeğeninin defterine yazdığı notları paylaştı. İlk başta çocukça gelen cümleler derinlikli bakılınca benimsendi. Moda tabiriyle viral oldu.