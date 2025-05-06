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10 Yaşındaki Filozof Yeğenin Tuttuğu Notlar Viral Oldu

10 Yaşındaki Filozof Yeğenin Tuttuğu Notlar Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.05.2025 - 13:19 Son Güncelleme: 06.05.2025 - 13:51

Öğrenmenin zamanı olmadığı gibi yaşı da yok. Bazen hiç ummadığımız kişilerden ummadığımız şeyler öğrenebiliyoruz. Bu yoldan geçen biri de olabiliyor henüz ilkokul çağındaki bir çocuk da... Bir Twitter kullanıcısı da 10 yaşındaki yeğeninin defterine yazdığı notları paylaştı. İlk başta çocukça gelen cümleler derinlikli bakılınca benimsendi. Moda tabiriyle viral oldu.

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Paylaşım şöyle;

Paylaşım şöyle;
twitter.com

Filozof yeğenin hayat mottolarının üç tanesi ise şunlar;

*Sevgili kendim, ben seni sokakta bulmadım.

*Üzüntüyü anlamayan seni mutlu edemez

*Deliye dönebilirsin ama geriye asla...

Tabii bu derin anlamlar içeren mottolar da bazılarında kimi duyguların fitilini ateşledi.

Tabii bu derin anlamlar içeren mottolar da bazılarında kimi duyguların fitilini ateşledi.

Motive olanlar oldu.

Motive olanlar oldu.
twitter.com

Mottolardan biri kimilerini hüzünlendirdi.

Mottolardan biri kimilerini hüzünlendirdi.
twitter.com

Nesil farkına dikkat çekenler oldu.

Nesil farkına dikkat çekenler oldu.
twitter.com
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Kendisiyle kıyaslayanlar oldu.

Kendisiyle kıyaslayanlar oldu.
twitter.com

Kendisinden çıkarımlar yapanlar da var.

Kendisinden çıkarımlar yapanlar da var.
twitter.com

Sizin en beğendiğiniz motto hangisi oldu?

Sizin en beğendiğiniz motto hangisi oldu?
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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