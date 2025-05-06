"Sevgilinizin Yapay Zekayla Flörtleştiğini Öğrenseniz Ne Yaparsınız?" Sorusu Tartışma Yarattı

Her gün yeni yapay zeka asistanları piyasaya çıkıyor. Dünyadaki teknoloji devlerinin milyarlarca dolar döktüğü projeler hem bazı konularda işimizi görüyor hem şaşırtıyor hem de kafalarda kimi soru işaretlerine neden oluyor. 'Yapay zeka işimizi elimizden alacak mı?', 'Yapay zeka dünyayı ele geçirecek mi?' gibi pek çok soruya bir yenisi eklendi. 'Sevgilim beni yapay zekayla aldatıyor mu?'