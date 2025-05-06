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"Sevgilinizin Yapay Zekayla Flörtleştiğini Öğrenseniz Ne Yaparsınız?" Sorusu Tartışma Yarattı

"Sevgilinizin Yapay Zekayla Flörtleştiğini Öğrenseniz Ne Yaparsınız?" Sorusu Tartışma Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.05.2025 - 10:56

Her gün yeni yapay zeka asistanları piyasaya çıkıyor. Dünyadaki teknoloji devlerinin milyarlarca dolar döktüğü projeler hem bazı konularda işimizi görüyor hem şaşırtıyor hem de kafalarda kimi soru işaretlerine neden oluyor. 'Yapay zeka işimizi elimizden alacak mı?', 'Yapay zeka dünyayı ele geçirecek mi?' gibi pek çok soruya bir yenisi eklendi. 'Sevgilim beni yapay zekayla aldatıyor mu?'

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Kocasının ChatGPT ile flörtleştiğini yakalayan kadını görmüşsünüzdür.

Kocasının ChatGPT ile flörtleştiğini yakalayan kadını görmüşsünüzdür.

Tabii dizilere filmlere bile konu olan yapay zekayla flörtleşme hatta işi daha da ileri seviyeye götürme hali yeni değil. Ancak tartışması oldukça yeni.

Bir X kullanıcısı da bu konuyu gündeme getirdi.

Bir X kullanıcısı da bu konuyu gündeme getirdi.
twitter.com

Yanıtlar şöyle;

Yanıtlar şöyle;
twitter.com

İşin psikolojik olduğunu savunanlar da var.

İşin psikolojik olduğunu savunanlar da var.
twitter.com

Gibi'nin son sezonundaki bölüme gönderme yapan da...

Gibi'nin son sezonundaki bölüme gönderme yapan da...
twitter.com
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Hak vermeyenler de var...

Hak vermeyenler de var...
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Sinirleneceğini söyleyenler de...

Sinirleneceğini söyleyenler de...
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Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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garibann

canımsın hasanın pavyon sonrası çorbacıda beklemişliği de vardır sanki :)))))

zyd

nası bi yoklukmuş o yaa

Yaşar

Yokluk değil libido denir seks bağımlıları sürekli seks mi yapıyor sanıyorsunuz yapamadığı için kötü halde oluyorlar yapabilseler yoksunluk çektiği maddeyi a... Devamını Gör

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