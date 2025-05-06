"Sevgilinizin Yapay Zekayla Flörtleştiğini Öğrenseniz Ne Yaparsınız?" Sorusu Tartışma Yarattı
Her gün yeni yapay zeka asistanları piyasaya çıkıyor. Dünyadaki teknoloji devlerinin milyarlarca dolar döktüğü projeler hem bazı konularda işimizi görüyor hem şaşırtıyor hem de kafalarda kimi soru işaretlerine neden oluyor. 'Yapay zeka işimizi elimizden alacak mı?', 'Yapay zeka dünyayı ele geçirecek mi?' gibi pek çok soruya bir yenisi eklendi. 'Sevgilim beni yapay zekayla aldatıyor mu?'
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Kocasının ChatGPT ile flörtleştiğini yakalayan kadını görmüşsünüzdür.
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Bir X kullanıcısı da bu konuyu gündeme getirdi.
Yanıtlar şöyle;
İşin psikolojik olduğunu savunanlar da var.
Gibi'nin son sezonundaki bölüme gönderme yapan da...
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Hak vermeyenler de var...
Sinirleneceğini söyleyenler de...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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canımsın hasanın pavyon sonrası çorbacıda beklemişliği de vardır sanki :)))))
nası bi yoklukmuş o yaa
Yokluk değil libido denir seks bağımlıları sürekli seks mi yapıyor sanıyorsunuz yapamadığı için kötü halde oluyorlar yapabilseler yoksunluk çektiği maddeyi a... Devamını Gör
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