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Bir Zamanların Efsanesiydi! Sesli ve Görüntülü Arama Servisi Skype Tarih Oldu

Bir Zamanların Efsanesiydi! Sesli ve Görüntülü Arama Servisi Skype Tarih Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.05.2025 - 13:35

Microsoft bir zamanlar sesli ve görüntülü konuşmada lider program olan Skype'ın kapatılacağını duyurmuştu. 2025'in Şubat ayında yapılan açıklamada Teams isimli uygulamayı daha fazla öne çıkarmak için internet efsanesinin Mayıs 2025 gibi kapanacağının planlandığı duyurulmuştu. Beklenen oldu ve ünlü uygulama bugün itibarıyla tarih oldu.

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Skype'ın resmi hesabı veda tarihini aylar önce duyurmuştu.

Skype'ın resmi hesabı veda tarihini aylar önce duyurmuştu.

Mayıs 2025'ten itibaren Skype artık kullanılamayacak. Önümüzdeki günlerde Skype hesabınızla Microsoft Teams Free'de oturum açarak tüm sohbetleriniz ve kişilerinizle bağlantıda kalabilirsiniz. Skype'ın bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz

2003'te internet kullanıcılarıyla buluşan Skype 2010 yılında 300 milyonu aşan kullanıcı sayılarına ulaşmıştı.

2003'te internet kullanıcılarıyla buluşan Skype 2010 yılında 300 milyonu aşan kullanıcı sayılarına ulaşmıştı.

Skype'ın bu başarısı 2011 yılında firmanın 8.5 milyar dolar karşılığında Microsoft bünyesine girmesinin yolunu açmıştı. Son yıllarda farklı uygulamaların ve mobil çözümlerin artması, Skype'ın son sahibi Microsoft'un Teams uygulamasına daha fazla odaklanmak istemesi internet efsanelerinden Skype'ın tarih olmasına neden oldu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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