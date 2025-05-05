Bir Zamanların Efsanesiydi! Sesli ve Görüntülü Arama Servisi Skype Tarih Oldu
Microsoft bir zamanlar sesli ve görüntülü konuşmada lider program olan Skype'ın kapatılacağını duyurmuştu. 2025'in Şubat ayında yapılan açıklamada Teams isimli uygulamayı daha fazla öne çıkarmak için internet efsanesinin Mayıs 2025 gibi kapanacağının planlandığı duyurulmuştu. Beklenen oldu ve ünlü uygulama bugün itibarıyla tarih oldu.
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Skype'ın resmi hesabı veda tarihini aylar önce duyurmuştu.
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2003'te internet kullanıcılarıyla buluşan Skype 2010 yılında 300 milyonu aşan kullanıcı sayılarına ulaşmıştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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