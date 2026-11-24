Kobra Murat'ın 'azı değil, fazlası' anlayışı ilk kez gündeme gelmiyor.

Daha önce kızı için düzenlediği nişan töreninde takılan altınlar, havada uçuşan eurolar ve dolarlar sosyal medyada uzun süre tartışılmıştı. Ünlü ismin altın kaplama detaylarla süslü 5 katlı evi de defalarca gündem olmuştu. Daha önce Evrim Akın'ın da ziyaret ettiği evin kapısındaki el yazısıyla 'Kobra' yazısı ve garajda boydan boya asılı fotoğrafı da çok konuşulmuştu.

Öte yandan Kobra Murat, yalnızca bir hafta önce sağlık sorunlarını anlatmıştı. 'Çok kötüyüm yavrum. 13 tane ameliyatlıyım, çok yoruluyorum' diyen Murat, sevenlerinden dua istemiş, torununun evlendiğini görmek istediğini söylemişti. Sanatçı, Aralık 2023'te de bağırsak çatlağı nedeniyle acil ameliyata alınmıştı.

Eylül ayında ise yabancı numaralardan tehdit mesajları aldığını, kendisinden 1 milyon dolar istendiğini açıklayarak suç duyurusunda bulunmuştu. Zorlu geçen ayların ardından Kobra Murat'ın yüzü bu kez oğlunun nişanıyla güldü.