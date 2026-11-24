"Dolarlı Yaşa Babam" Dedi: Kobra Murat Oğlunun Nişanında Gelinin Üstüne Bir Tomar Dolar Saçtı
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Roman müziğinin en renkli isimlerinden Kobra Murat, oğlu Yiğithan'ın nişanı için ailesiyle birlikte gelin evine gitti. Müstakbel gelin kapıyı açar açmaz cebinden bir tomar dolar çıkaran Murat, paraları gelinin üstüne saçtı. 'Dolarlı yaşa babam, altınlara basacaksın' diyerek gelinine bolluk dileyen ünlü isim, daha önce kızının nişanında da euro ve dolar yağdırmıştı.
VİDEO KAYNAK. 2. Sayfa
Kobra Murat, gelin kapıyı açar açmaz cebindeki dolar tomarını havaya saçtı.
Kobra Murat, dolarları saçarken gelinine "Paşa gibi kocayı kapmışsın" diye seslendi.
Kızının nişanında da euro ve dolarlar havada uçuşmuş, tören günlerce konuşulmuştu.
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