Kobra Murat Sağlık Sorunlarını ve Ölüm Korkusunu Anlattı: "13 Tane Ameliyatlıyım"
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Gerçek adı Murat Divandiler olan, Balat’ta yaşayan ve renkli kişiliğiyle tanınan Kobra Murat, bu kez sağlık sorunlarını ve ölüm korkusunu anlattı. Aralık 2023'te bağırsak çatlağı nedeniyle acil ameliyata alınan ve o dönem sevenlerinden helallik isteyen sanatçı, “Çok kötüyüm yavrum. 13 tane ameliyatlıyım” diyerek yorgun düştüğünü söyledi. Murat, sevenlerinden dua istedi, torununun evlendiğini görmeyi ve “Hep dualar eden, renkli kişilikli, sevimli, Noel Baba gibi, Şirin Baba gibi” biri olarak hatırlanmayı diledi.
Kobra Murat, Balat'ta yaşayan, renkli kişiliğiyle tanınan bir isim.
Kobra Murat, sağlık sorunlarını ve ölüm korkusunu anlattı.
Murat, torununun evlendiğini görmek istediğini ve nasıl anılmak istediğini söyledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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