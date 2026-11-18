Kobra Murat, sağlık durumu hakkında konuşurken ölüm korkusunu da dile getirdi. 'Öleceğim gibi de geliyor' diyen sanatçı, geçirdiği ameliyatları şu sözlerle anlattı:

'Çok kötüyüm yavrum. 13 tane ameliyatlıyım, çok yoruluyorum. Allah derman veriyor. Çok arkadaşlarımı da kaybettim. Ölümlü dünya. Bak, pancar gibi oldum.'

Murat, sevenlerinden dua istedi ve 'Allah yardım ediyor, dualarınız benimle olsun inşallah' ifadelerini kullandı.

Sanatçı, Aralık 2023'te de bağırsak çatlağı nedeniyle acil ameliyata alınmış ve ölüm tehlikesi olduğunu söyleyerek helallik istemişti.