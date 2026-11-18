Günümüz oyunculuğuna dair düşüncelerini anlatan Hokna, 'Şimdiki oyunculuklarda lezzet yok' dedi ve şöyle devam etti: 'Hepsi güzel ama deneyimleri az. Güzel kadın olmak farklı bir şey.'

Eski dönemi şimdiki sete kıyaslayan oyuncu, 'Samimiyet, dostluk pek yok. Bizim zamanımızda her şey bambaşkaydı' sözleriyle geçmişe duyduğu özlemi dile getirdi.

Hokna'nın daha önce de oyunculukta güzelliğin tek başına yetmediğini söylediği biliniyor.