Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna Günümüz Oyunculuğunu Eleştirdi!
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Yaprak Dökümü'nün Hayriye'siyle tanınan usta oyuncu Güven Hokna, günümüz oyunculuğu hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Hokna, 'Şimdiki oyunculuklarda lezzet yok' diyerek yeni nesil oyuncuları deneyimsizlikle eleştirdi.
Kaynak: Yıldızlı Sohbetler
Güven Hokna, Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu bir tiyatro oyuncusu.
Hokna, İkinci Bahar'daki Neriman ve Yaprak Dökümü'ndeki Hayriye rolleriyle tanınıyor.
Hokna, "Hepsi güzel ama deneyimleri az" dedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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