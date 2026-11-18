Ortak kaynaklar evinde ilerleyen Mars, bugün finansal konularda net adımlar atmanı istiyor sevgili Oğlak. Bir borcu kapatmak, ortak bir hesabı düzenlemek ya da bir yatırım fikrini detaylıca incelemek için kararlısın. Akşama doğru Mars ile arkadaşlar evindeki Güneş arasında kare açı oluşuyor; bir arkadaşınla para ya da ortak bir proje üzerine küçük bir görüş ayrılığı yaşayabilirsin. Soğukkanlılığın ve planlı yaklaşımın burada en büyük avantajın.

Ay ise Balık burcunda, iletişim evinde kalmaya devam ediyor. Kısa yolculuklar, komşularla sohbetler ya da kardeşlerinle kuracağın bağ gününe sıcaklık katıyor. Gece yarısından sonra Ay ile Güneş arasında oluşacak uyumlu açı, sosyal çevrende uyumun geri döndüğünü gösteriyor.

Bekarsan, güven veren ve sözünü tutan birine karşı ilgin artabilir. Partnerliysen, ortak bütçe konusunda şeffaf bir konuşma ilişkinizi daha da sağlamlaştırır. Akşam kendine sessiz bir saat ayırmayı unutma.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…