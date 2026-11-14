Ay, öğle saatlerinde para evine geçiyor ve bütçeni, değerlerini ve neye kaynak ayırdığını sakin bir gözle gözden geçirmen için iyi bir fırsat sunuyor. Pazar gününü küçük bir hesap düzenine ayırmak, haftaya hazır girmeni sağlar. Stratejik yönün bugün çok iyi çalışıyor.

Yarın sabah Ay ile Satürn arasındaki uyum, bugün atacağın sağlam adımlara destek veriyor. Kısa vadeli keyiflerle uzun vadeli hedefleri dengelemek bugün senin için kolay. Akşam saatlerinde kendine küçük bir ödül vermeyi de unutma.

Bekar Oğlaklar, ortak bir ilgi alanı üzerinden güvenilir biriyle tanışabilir. Partneri olanlar, birlikte yapılacak bir geleceğe dair konuşmayla güveni artırabilir.