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Oğlak Burcu right-white
15 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 15 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? 15 Kasım Pazar günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Ay, öğle saatlerinde para evine geçiyor ve bütçeni, değerlerini ve neye kaynak ayırdığını sakin bir gözle gözden geçirmen için iyi bir fırsat sunuyor. Pazar gününü küçük bir hesap düzenine ayırmak, haftaya hazır girmeni sağlar. Stratejik yönün bugün çok iyi çalışıyor.

Yarın sabah Ay ile Satürn arasındaki uyum, bugün atacağın sağlam adımlara destek veriyor. Kısa vadeli keyiflerle uzun vadeli hedefleri dengelemek bugün senin için kolay. Akşam saatlerinde kendine küçük bir ödül vermeyi de unutma.

Bekar Oğlaklar, ortak bir ilgi alanı üzerinden güvenilir biriyle tanışabilir. Partneri olanlar, birlikte yapılacak bir geleceğe dair konuşmayla güveni artırabilir.

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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