Sevgili Oğlak, gelecek hayallerine yeni bir ışık doğuyor! Akrep'te doğan Yeni Ay umutlar, arkadaşlık ve sosyal çevre evinde yeni bir dönem başlatıyor. Uzun vadeli hedeflerini yeniden belirlemek, yeni bir topluluğa katılmak ya da hayallerine ortak olacak insanlarla bağ kurmak için harika bir Pazartesi.

İş hayatında da kendini güçlü hissediyorsun. Bir ekip çalışması ya da ortak bir proje beklediğinden çok daha verimli ilerleyebilir. Akşama doğru ortak finanslar ya da paylaşılan sorumluluklar konusunda hareketli bir sohbet olabilir. Açık ve net konuştuğun sürece her şey lehine sonuçlanacak.

Aşkta arkadaşlık temelli bağlar öne çıkıyor. Partnerli Oğlak, sevdiğiyle birlikte ortak arkadaşlarla bir buluşma planlayarak ilişkiye neşe katabilir. Bekar Oğlak ise sosyal bir ortamda, belki bir etkinlikte ya da bir toplulukta, hayatına renk katacak biriyle tanışabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…