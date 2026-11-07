Sevgili Oğlak, hayallerinin haritasını çizmek için harika bir Pazar! Ay Akrep'te, umutlar ve arkadaşlık evinde dolaşıyor ve yarın sabah burada doğacak Yeni Ay sosyal çevrende ve gelecek hedeflerinde yeni bir dönem başlatıyor. Bugün önümüzdeki aylarda gerçekleştirmek istediklerini listelemek sana yön verecek.

Sabah para konusunda küçük bir endişe aklına gelebilir. Paniğe gerek yok; bu sadece bütçeni gözden geçirme hatırlatması. Öğleden sonra arkadaşlarınla yapacağın bir sohbet, özellikle de birlikte kurulan bir hayal ya da ortak bir proje fikri, seni heyecanlandıracak.

Aşkta arkadaşlık ve güven ön planda. Partnerli Oğlak, sevdiğiyle ortak hedeflerini konuşarak ilişkiye yeni bir anlam katabilir. Bekar Oğlak ise arkadaş çevresinde uzun süredir tanıdığı birine karşı farklı duygular beslediğini fark edebilir. Bu, güzel bir hikâyenin başlangıcı olabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…