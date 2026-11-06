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Oğlak Burcu right-white
7 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
06.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 7 Kasım Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 7 Kasım Cumartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Cumartesi olsa da aklın biraz işte, değil mi? Ay kariyer evinde Venüs'le buluşuyor ve sana güzel bir haber getiriyor: Emeklerin fark ediliyor. Bir iş arkadaşından gelen takdir dolu bir mesaj ya da yöneticinden gelen güzel bir geri bildirim, hafta sonunu çok daha keyifli hale getirebilir.

Ama bugün asıl görevin dinlenmek! Aslan'daki Mars ve Jüpiter paylaşım evinde ilerlerken sana sevdiklerinle bağını derinleştirme fırsatı veriyor. Partnerinle ortak bir hayal kurmak, birlikte bir plan yapmak ya da sadece uzun uzun sohbet etmek, iş temposunun yorgunluğunu alıp götürecek.

Aşkta nazik ve olgun bir enerji taşıyorsun. Partnerli Oğlak, sevdiğine nadiren gösterdiği yumuşak tarafını göstererek onu çok mutlu edebilir. Bekar Oğlak ise ciddi ve güvenilir biriyle kahve içmeye ikna olabilir. Neden olmasın?

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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