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Oğlak Burcu right-white
1 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 1 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? 1 Kasım Pazar günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay erken sabah Aslan'a adım atarak sekizinci evinde ortak kaynaklar ve derin duyguları öne çıkarıyor. Ay'ın Neptün'le sabah geç saatlerde kurduğu üçgen dördüncü evindeki aile sorumluluklarını hafifletiyor. Öğle vakti Plüton'la oluşan karşıtlık ikinci evinde para ve değer konusunda güç gösterisi doğurabilir. Sınırını sakin bir dille belirt.

Maddi olarak on birinci evini etkileyen Güneş ile Merkür retrosu dostlardan gelen bir ortak girişim teklifini yeniden tartıyor. Sekizinci evinde kalan Mars ve Jüpiter borç ve vergi gibi ortak yükleri öne çıkarıyor. Uranüs'e uzanan ikindi açısı altıncı evinde iş düzeninde ani bir ek gelir fırsatı getirebilir. Her teklifi yazılı al.

Peki ya aşk? Onuncu evini etkileyen geri hareketli Venüs kariyer ile aşk arasındaki dengeyi sorguluyor. Gece yarısını izleyen Venüs karesi bunu daha görünür kılıyor. Partnerine ayıracağın saati önceden belirle. Bekar Oğlak ise iş ortamında tanıdığı birine kapı aralayabilir. Gece saatlerinde Ay ile Satürn arasında oluşan üçgen ilişkiyi sağlam bir zemine oturtur.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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