Sevgili Oğlak, Ay ilişkiler alanından geçerken sabaha doğru Neptün'le oluşan kare bir ortağın ya da müşterinin niyetini bulanık gösterebilir; ayrıntıları yazılı sor. Ay'ın Satürn'e akşam kurduğu kare ev ve aile alanında sorumluluk yükünü artırabilir ama sabırla ilerlersen yük hafifler. Önemli kısımları not al.

Maddi olarak sekizinci evden geçen gezegenler ortak para hareketini canlandırırken akşamki Merkür ve Mars karesi sert bir görüşmeye yol açabilir; belgelerini hazır tut. Gün batımına doğru Güneş'le oluşan üçgen kararlarını yumuşatıyor. Teklifleri imzalamadan önce rakamları bir kez daha gözden geçir.

Peki ya aşk? Kariyer evindeki geri hareketli Venüs iş ve ilişki dengesini sorgularken Ay ile Venüs'ün gece üçgeni bunu yeniden düşündürüyor. İlişkisi olan Oğlak, partnerine ayıracağı zamanı önceden planlamalı. Bekar Oğlak ise iş çevresindeki bir arkadaşlığın ilişkiye evrilmesine zaman tanımalı. Gün sonunda küçük bir hediye ya da kısa bir not ilişkiyi ısıtır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…