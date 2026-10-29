article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Oğlak Burcu chevron-right-grey 30 Ekim Cuma Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
30 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.10.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 30 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 30 Ekim Cuma günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay ilişkiler alanından geçerken sabaha doğru Neptün'le oluşan kare bir ortağın ya da müşterinin niyetini bulanık gösterebilir; ayrıntıları yazılı sor. Ay'ın Satürn'e akşam kurduğu kare ev ve aile alanında sorumluluk yükünü artırabilir ama sabırla ilerlersen yük hafifler. Önemli kısımları not al.

Maddi olarak sekizinci evden geçen gezegenler ortak para hareketini canlandırırken akşamki Merkür ve Mars karesi sert bir görüşmeye yol açabilir; belgelerini hazır tut. Gün batımına doğru Güneş'le oluşan üçgen kararlarını yumuşatıyor. Teklifleri imzalamadan önce rakamları bir kez daha gözden geçir.

Peki ya aşk? Kariyer evindeki geri hareketli Venüs iş ve ilişki dengesini sorgularken Ay ile Venüs'ün gece üçgeni bunu yeniden düşündürüyor. İlişkisi olan Oğlak, partnerine ayıracağı zamanı önceden planlamalı. Bekar Oğlak ise iş çevresindeki bir arkadaşlığın ilişkiye evrilmesine zaman tanımalı. Gün sonunda küçük bir hediye ya da kısa bir not ilişkiyi ısıtır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Oğlak Burcu Yorumu

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Bugün Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Oğlak burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın